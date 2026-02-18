Geçtiğimiz mayıs ayında Estonya'da gerçekleştirilen Hedgehog 2025 Tatbikatı'ndan ezber bozan bilgiler yeni haber oldu.

12 NATO ülkesinden 16 binden fazla askerin katıldığı tatbikatta, cepheden gelen 10 Ukraynalı drone uzmanı, iki tabur askeri haritadan sildi, iyi mi?

NATO komutanından ilk yorum "Mahvolduk" olmuş.

Tatbikat senaryosunda İngiliz tugayı ve Estonya tümenini içeren binlerce askerden oluşan bir NATO muharebe grubu açık alanda kamuflaj kullanmadan hareket etmiş.

Çadır ve zırhlı araçları da açık alana park edince Ukraynalı ekibe keklik gibi avlanmışlar.

Ekip 30'dan fazla drone ile yarım gün içinde 17 zırhlı aracı imha edip, 30 ayrı hedefe saldırı düzenlemiş.

Drone'ların savaş alanlarında etkili oldukları biliniyordu ama bu kadar ezici üstünlük sağlamaları savaş doktrinlerini değiştirecek bir gelişme.

Tank ve zırhlı araçlar, eğer daha gelişmiş korunma yöntemleri geliştirilmezse drone'lar tarafından devre dışı bırakılacak gibi gözüküyorlar.

Drone, SİHA ve İHA'lar farklı özelliklere sahip olsalar da tanımı gereği; her İHA, insansız hava aracını temsil ettiği için bir drone'dur.

İnsansız hava araçları, özellikle zayıf hava savunmasına sahip rakiplere karşı büyük avantaj sağlıyor.

Savaş uçaklarına göre üretim ve operasyon maliyetleri daha düşük olan insansız hava araçları, pilotların hayatını tehlikeye atmadan operasyon yapılmasına olanak tanıyor.

Ayrıca daha uzun süre havada kalarak sürekli gözetleme ve hedef takibi yapabilirler.

En önemlisi gelişmiş sensörler ve güdümlü mühimmatlarla hedeflere nokta atışı yapabiliyorlar.

Zaman içinde insanlı savaş uçaklarını bile devre dışı bırakması beklenen SİHA/ İHA ve drone'lara Türkiye büyük bir yatırım yapmıştı.



İKİNCİYİZ!

Tahmini İHA/ SİHA sayısı yaklaşık 13 bin adet olan ABD bu alanda zirvede yer alıyor. İkinci sırada ise tahmini İHA/SİHA sayısı bin 421 olan Türkiye geliyor.

Bizi bin 209 İHA/SİHA ile Polonya ve bin 50 ile Rusya takip ediyor.

Avrupa'nın en güçlü ekonomisine sahip olan Almanya'nın bile İHA/SİHA sayısı 670!

Türkiye'yi bu alanda asıl avantajlı kılan İHA/SİHA'larımızın Karabağ, Libya ve Ukrayna gibi farklı çatışma bölgelerindeki etkin bir şekilde kullanılmış olmaları.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimini 12 günde çökerten çatışmalarda da Türk insansız hava araçlarının başrolde olduğu tahmin ediliyor. Yani Türkiye'nin bu alanda savaş tecrübesi fazla ve insansız hava araç pilotlarımız üst seviye.

SİHA/İHA ve drone'ların yazılımlarının yerli ve milli teknoloji olması da Türkiye'ye dışarı bağımlı kalmadan kurtarıyor.

Parasını ödediğimiz İHA/SİHA ve F- 35'leri Türkiye'ye vermeyenler aslında bize büyük iyilik yaptılar!

'Kill Switch' (uzaktan devre dışı bırakma) özelliğine sahip, ABD'den yazılım güncellemesi almadığında bir işe yaramayan F-35'ler yerine milli muharip uçak KAAN, İHA/SİHA ve drone'lara yaptığımız yatırım bizi gökyüzünde güçlü bir konuma taşıdı.

Estonya'daki tatbikatta 10 kişilik drone ekibinin, iki taburu haritadan silmesi gelecekte olası savaşlarda Türkiye'nin güçlü bir konumda olacağının da göstergesidir.

***



EKMEĞE KALİTE GELİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ekmek standartlarını kökten değiştirecek dev bir kampanya başlattı.

Fırınlarda üretilen ekmeklerin en az yüzde 70 oranında tam buğday unu içermesi zorunlu hale gelirken, sahte koyu renk veren maddelerin kullanımı tamamen yasaklanıyor.

SAĞLIĞA FAYDASI

Türkiye Gazetesi'nden Ziyneti Kocabıyık'ın haberine göre kamu kurumlarından başlayan ekmekte sağlıklı dönüşüm, kısa sürede tüm sofralara ulaşacak.

Ekmeğin kalitesinin yükseltilmesi gerektiğini yazan biri olarak bu habere çok sevindim.

Yıllık kişi başına 199,60 kg ile Dünya'da en çok ekmek tüketen ülkeyiz lakin yediğimiz ekmeğin yüzde 95'i buğdayın faydalı kısımlarının ayrıldığı beyaz undan yapılıyor.

Eski kuşaklar tam buğdaydan yapılmış en kaliteli esmer ekmek tüketirdi! Ülkemizdeki beyaz undan yapılan kalitesiz ekmekler başta obezite olmak üzere birçok sağlık sorununun başlıca sorumlusu. Fırınlarda kaliteli diye satılan esmer ekmeklerde sahte koyu renk veren maddeler kullanılıyor!

Tam buğday ekmeğe geçişte ekmek fiyatları da yükselecek gibi gözüküyor.

Aslında şöyle de bir hesap yapabiliriz; eskiden bir yemekte beş dilim beyaz ekmekle doyarken, gelecekte bir dilim tam buğday ekmeği bile zor bitiremeyeceğiz!

Ekmeğin kalitesini artırmak fiyatı artıracak olsa da uzun vadede sağlık harcamalarını bile düşüreceğini ve daha sağlıklı bir toplum olacağımızı da hesaba katmalıyız!

***



İTHAL MUZ YERLİ ELMADAN UCUZ!

Geçen markette fark ettim; yerli elmanın kilosu 130 lira, ithal muzun kilosu ise 99 lira!

Elma dayanıklı bir meyve, tezgâhta kayıp oranı çilek, kiraz vs. göre daha düşük.

Üretimi de kolay, Türkiye'nin her yerinde yetişiyor!

Aracı, komisyoncu, kira, işletme giderleri vs. ne hesap yaparsanız yapın yerli elma, binlerce kilometre uzaktan; Brezilya'dan, Ekvator'dan gelen muzdan nasıl pahalı olabilir?

Aynı durum ayvada da geçerli. 180 TL yerli ayva fiyatına üç tane mango alabiliyorsunuz. Aslında tropikal meyveler birçok ülkede ucuz.

Bu ucuzluğun nedeniyle ilgili bazı ididalar var! Bu iddalar doğru mu bilmem ama yerli elmanın fiyatı daha düşük olmalı.

***



"Kaos bir çukur değil, merdivendir. Yükselmeye çalışanların çoğu düşmüş, tekrar deneyememiştir. Bazılarına ise yükselme şansı verilmiştir ama geri çevirmişlerdir. Onlar da krallığa, Tanrılar'a veya aşka tutunmuştur. Hayallere kapılmışlardır. Gerçek olan yalnızca merdiven. Tek çare ise yükselmek." (Game of Thrones)