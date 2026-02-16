51. Bölge, ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan ve ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan yüksek güvenlikli bir askeri tesis.

Tesisin, özellikle deneysel savaş uçakları ve havacılık teknolojilerinin test edildiği gizli bir merkez olduğu biliniyor.

Bazıları, bu bölgede uzaylıların tutulduğu, düşen UFO'ların burada incelendiği ve dünya dışı teknolojilerin test edildiğini iddia ediyor.

ABD'nin ilk siyahi devlet başkanı Barack Obama, geçenlerde katıldığı bir podcast programında, 51. Bölge ve uzaylı iddialara hakkında kişisel fikrini açıkladı:

"Uzaylılar gerçek ama onları hiç görmedim. 51'inci bölgede tutulmuyorlar. Devasa bir komplo yoksa yer altında bir tesis yok.

Böyle bir tesis varsa bunu ABD Başkanı'ndan saklamışlar demektir."

Uzaylılar hakkında ABD Başkanı'nın da bilmediği keşifler olabilir mi?







Öte yandan Pentagon iki yıl önce yayınladığı raporda, tanımlanamayan uçan cisimlerden (UFO) yüzlerce tespit edildiğini ama bunların "Dünya dışı yaşama ilişkin hiçbir ipucu barındırmadığını" açıklanmıştı.

Raporda yer alan vakalardan bazıları balon, kuş ve uyduların UFO olarak yanlış tanımlanmasından kaynaklanıyor.

Ancak bir ticari yolcu uçağının, gizemli bir nesneyle çarpışmasından kıl payı kurtulması gibi kolaylıkla açıklanamayan bazı vakalar da yer alıyor. James Webb gibi uzaya gönderilen çok gelişmiş teleskopların sayısı artıkça, evrende başka hayatların olup olmadığını öğreneceğimize inanıyorum.

Peki, uzaylıların bizi ya da bizim onları keşfetmemiz iyi mi yoksa kötü mü olacak?

Örneğin Oxford Üniversitesi'nden bazı bilim insanları, NASA'nın dünyanın yerini uzaya sinyal olarak gönderme planının bir uzaylı istilasına yol açabileceği konusunda uyardı.

Bazı astrofizikçilere göre; Dünya ve Güneş Sistemi, evrenin geri kalanına kıyasla daha genç. Başka yaşanabilir gezegenler varsa, teknolojide bizden önde olabilirler.

Belki de uzun yıllardır bizi izliyorlar. Ve insanlar hakkında "Bunlar nasıl canlılar?", "Onlardan fayda sağlayabilir miyiz, bize zararları dokunabilir mi?" sorularına yanıt arıyorlar!

Ya da insanları enerji, besin ya da köle kaynağı olarak görüp dünyayı ele geçirmek için hazırlanıyorlar!

Uzaylıları keşfedeceğiz, hayat çok güzel olacak diye bir beklentiniz varsa tam tersi de olabilir.

Ben de Obama gibi evrende yalnız olmadığımıza inanlardanım.

Eğer evrende yalnızsak 'Contact' filmindeki şu replik duygularıma tercüme olabilir:

"Uzayda bizden başka hayat yoksa korkunç bir yer israfı söz konusu."







YENİ SÖZLEŞME SUNULMALI

Bence Fenerbahçe'nin en büyük transferi Domenico Tedesco.

Gerçek santraforu bile yok ama yakınmıyor.

Hiçbir maçta bahanelere sığınmıyor, elindeki malzemeden maksimum fayda sağlıyor.

Kupa maçında Galatasaray'a karşı defans oyuncusu çıkarıp üçlü defansa geçmesi, Trabzonspor maçında en büyük gücü; kanat oyuncuları kenarda oturtup Kerem ve Talisca'yı forvet oynatıp arkalarında elmas şeklinde orta saha dizilişiyle sahaya çıkması ve ikinci yarılarda hep doğru hamleler yapıp sonuç alması Tedesco'yu Süper Lig'in en başarılı taktisyeni olduğunu gösteriyor.

Tedesco'nun maç sonları bütün taktiklerini açıklaması da ilginç.

Müthiş bir özgüveni var ve her maça farklı bir strateji uyguluyor.

Vakit kaybedilmeden Tedesco'ya ücretini katlayacak, uzun vadeli ama ayrıldığında büyük tazminatı olan bir sözleşme sunmalı.

"Şampiyon yapmasan da, seninle devam edeceğiz" denmeli.







START/STOP KALKIYOR!

Araçlar durduğunda motoru otomatik olarak kapatan Start/Stop (başlat/durdur) teknolojisinin seveni kadar, nefret edeni de çok.

Araştırmalar bu sistemin yakıt ekonomisini yaklaşık yüzde 7 ile yüzde 26 arasında artırdığını gösteriyor.

Ancak sistemin uzun vadede araca zarar verdiğini söyleyenler de var.

Öte yandan ABD hükümeti, araç üreticilerine sunulan start/stop özelliği kredilerini kaldıracağını açıkladı.

Böylece start/stop sisteminin olmadığı yeni araçlar ortalama 2 bin 400 dolar daha ucuza satılacak!

Araçlar ucuzlayacak ama benzin tüketimi ve hava kirliliği artacak!

Bu kararı, Trump'ın enflasyonu düşürmeye yönelik kısa vadeli bir önlem olarak mı görmek lazım?

Yoksa bu karar, ABD hükümetinin İklim Değişikliği teorilerine inanmadığı ya da umursanmadığını mı gösteriyor? Bazı Avrupa ülkelerinin de içten yanmalı motorlu araç satışlarına yönelik yasaklarda geri atım atması da önemli bir gelişme!

Türkiye de İklim Değişikliği ile ilgili aldığı kararları gözden geçirmeli!







KAÇAK ELEKTRİK KUTUPLAŞTIRIYOR

Dicle Elektrik Dağıtım, Şanlıurfa'da 2025 yılında 9 milyar 850 milyon kWh elektrik tüketildiğini ve tüketimin yaklaşık yarısının kaçak kullanım olduğunu açıkladı.

Kaçak elektrik kullanımı Türkiye'de 9 ilin bir yıllık elektrik tüketimine eşit.

Üstelik sadece bir ilden bahsediyoruz.

Güney Doğu'da birçok ilde kaçak elektrik kullanımını 'doğal hak' olarak görenler var!

Daha önce de yazdığım gibi kaçak elektrik kullanımı fakirlikten kaynaklanmıyor!

Bölgede elektrikli araç kullanımının nüfusa göre yoğunluğu, araçların genelde genç yaşta olmaları, kaçak elektriğin büyük ölçüde tarımda kullanılması vs. gibi birçok gösterge var.

Kaçak elektrikle kripto para üretenler bile var!

Batı illerindeki vatandaşlarımız yüksek faturalardan dert yakınırken diğer tarafta kaçak elektriğin çılgınca kullanılması toplumda kutuplaşma yaratıyor.

Önümüzdeki aylarda devlet desteğinin kalktığı faturalar evlere geldiğinde bu kutuplaşma daha da artacak!

Daha sıkı tedbirler alınmalı.







Altyazı

"Affetmek, zor değildir. Affetmek sadece, kalbinde sade bir oda bağışlamaktır. Gerçek bir marangoz kalbinde bir saray yapabilendir." (A Moment to Remember)