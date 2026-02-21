Sakarya Akyazı'da bir tatlı imalathanesi çalışanının hamuru ayağıyla çiğnediği anların görüntüsü mide bulandırıcıydı!

Söz konusu imalathane ve satış yeri olarak kullanılan dükkân mühürlendi.

Ayrıca cezai işlem başlatıldı.

Bu tarz olaylar insanı dışarıda yemek yemekten soğutuyor!

Hamuru ayağıyla çiğneyen biri başka neler yapar diye düşünmeden edemiyorsunuz!

Birçok yeme içme mekanında hijyen sorunu var!

Çünkü lokanta, kafe ve restoran işletmelerinin bazıları 'vurguncu' ve kısa yoldan para kazanma derdinde!

Özellikle turistik bölgelerdeki bazı yeme içme sektöründe mafyatik yapılanmaya benzer oluşumlar var!

Bu gıda teröristleri yüzünden işini düzgün yapan dürüst esnaf da zarar görüyor!

Koca bir sektör bazı gıda teröristleri yüzünden zaman zaman müşteri kaybediyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sektöründe son yıllarda denetimleri arttırdı.

Sahtecilik yapan ya da hijyen kurallarına uymayan işletme ve üreticilere cezalar kesiliyor.

Ancak ceza yiyen işletmeler ya isim değiştiriyor ya da değiştirmeden halkın sağlığıyla oymaya devam ediyorlar.

Yani sorun hukuk sisteminde!

Hileli gıda satan, hijyen kurallarına uymayan işletmeler ikinci cezadan sonra bir daha açılmamak üzere kapatılmalı.

O iş yeri sahiplerinin gıda sektöründe farklı marka isimleriyle çalışmaları engellenmeli, suçu tekrarlayanlara yüksek hapis cezaları verilmeli.

Gıda teröristleri, gıda sektöründen uzaklaştırılsa, dürüst esnaf, devasa gıda ve turizm sektörü zarar görmez ve insanlar sağlıklı gıdaya kavuşur.

Hijyen kurallarını umursamayan, halkın sağlığıyla oynayan bu vicdansızları anında cezaevine koyacak yasalara ihtiyaç var!

***



DAĞCILIĞI DEĞİŞTİRECEK ÖLÜM

19 Ocak 2025 tarihinde Avusturya'nın en yüksek dağında donarak hayatını kaybeden 33 yaşındaki Kerstin G.'nin ölümü dağ sporlarında paradigma değişimine neden olabilir!

Kerstin G.'yi zirveye yakın bir yerde korumasız ve bitkin halde bırakıp yardım çağırmaya giden erkek arkadaşı ve aynı zamanda tur rehberi olan kişi, ağır ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermekten suçlu bulundu.

Avusturya gizlilik yasaları gereği erkek arkadaşın gerçek ismi açıklanmıyor!

Savcılık, bu şahısın, sevgilisini soğuktan korunması için alüminyum acil durum battaniyesi gibi ekipmanları kullanmadığını ve acil servisi geç aradığını belirlemişti.

Ayrıca kadının yüksek irtifa ve karma arazi için uygun olmayan snowboard tipi yumuşak botlar kullandığı ortaya çıktı.

Bunun gibi dokuz kritik hata yaptığı tespit edilen adam beş ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı ve 9 bin 600 euro para cezası ödedi.

Ceza düşük ama uzmanlara göre bu durum dağ sporlarında "paradigma değişimine" yol açabilir ve tırmanış partnerlerinin hukuki sorumluluğuna dair yeni bir emsal oluşturabilir.

Yani askerlikteki 'body' olayı gibi, dağa çıktığınızda yanınızdaki kişiden de sorumlu olma ihtimali tartışılıyor!

Dağ sporları yapan kişilerin birbirlerinden sorumlu olacaklarını beyan eden evrakları imzalama ihtimalinin olacağını düşünmüyorum.

Ancak bundan sonra bu tür olaylarda kaza geçiren ya da ölen kişinin yanındaki insanların doğru hareket edip etmediği ayrıca soruşturulur!

En küçük şüphe dikkate alınır.

***



BAYRAM DEĞİL, SEYRAN DEĞİL...

ABD Başkanı Donald Trump, UFO ve olası dünya dışı yaşama ilişkin yıllardır gizli tutulan devlet belgelerinin incelenip kamuoyuna açıklanması için ilgili kurumlara talimat vereceğini açıkladı.

"Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü?" diye tepki verilecek bir durum!

Epstein dosyaları Trump'ın başını ağrıtırken, İran'la savaş olasılığı tartışılıyorken gizli tutulan UFO dosyalarının açıklama kararı zamanlama açısından manidar!

Aslında Trump'a hayat öpücüğü eski ABD Başkanı Barack Obama'nın bir podcast yayınında yaptığı "Uzaylılar gerçekler ama ben görmedim" açıklamasıyla geldi.

Nevada eyaletinde bulunan ve gizli askeri araştırmaların yapıldığı "51.

Bölge" olarak bilinen askeri üsse işaret eden Obama, "ABD Başkanı'ndan bile gizlenen büyük bir komplo yoksa (uzaylılar) yer altında bir tesis de bulunmuyor" demişti.

Obama'nın bu sözleri Trump'a gündemi değiştirme fırsatı sundu.

Obama'nın "gizli" bilgiler verdiğini ve "Bunu yapmaması gerektiğini" savunan Trump, beni değil UFO'ları, uzaylıları konuşsunlar demiş olabilir.

Eğer gizli UFO dosyaları bu amaçla açılacaksa o belgelerde bir şey yok demektir!

***



Altyazı

"- Ayna kırılmış.

- Biliyorum. Böylesi hoşuma gidiyor. Bana kendimi hissettiğim gibi gösteriyor." (The Apartment)