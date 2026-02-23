"Şirinler" çizgi filminin Kürtçe dublajlı bölümlerinin, 1 Mart'tan itibaren resmi Smurfs YouTube kanalında yayınlanacağı açıklandı.

İşin başında profesyonel bir dublaj ekibi varmış.

Çizgi film serisinin İngilizce, Fransızca ve İspanyolca gibi dillerin yanında Kürtçe seçeneğiyle de izlenebileceği belirtildi.

Böylece Kürtçe, dijital platformda sunulan küresel dil seçenekleri arasına eklenmiş olacak. Kürt çocukların Kürtçe 'Şirinleri' izleyecek olmaları güzel bir gelişme.

Ancak çıkan haberlerde sanki ilk defa bir çizgi film Kürtçe dublajla yayımlanacakmış gibi bir hava yaratılıyor.

Halbuki TRT Kurdi kanalında 'Kîvroşkê Zîrek Momo', 'Kaptan Pengu û Hevalên Wî', 'Elîf û Hewalên Wê: Kapadokya', 'Rafadan Tayfa' gibi Kürtçe dublajlı yayımlanan birçok animasyon var.

'Şirinler' de mutlaka Kürtçe dublajla TV kanallarında yayımlanmıştır diye tahmin ediyorum.

Elbette konu 'Şirinler' gibi birçok kuşağın hafızasında yer edinen efsane bir seri olunca sosyal medyada da ilginç paylaşımlar yapıldı.

Şirine'nin adının Keçê Şîrin, Obur'un Birçî Şîrin, Şirin Baba'nın Bavê Şîrin olacağı tartışıldı.

Gargamel'in kim olacağı, kimi temsil edeceği ya da isminin Kürtçe'ye nasıl çevrileceği ise meçhul!

Bence aynı soru Şirin Baba pardon Bavê Şîrin için de geçerli.

Bavê Şîrin, kimi temsil edecek?

Şirinler Aşireti'nin reisi mi olacak? vs. bu sorular bitmez!

Aslında tartışmaya da gerek yok, yine aynı karakterler, aynı karakterleri temsil edecek. Tek fark Kürtçe konuşmaları olacak!

Günümüz Türkiye'sinde, Kürt Şirinler'in maceraları ekrana gelse işte o zaman konuşacak, tartışacak, mizahı yapılacak malzemesi de çok olur.

***



İFTAR MENÜSÜ DOLANDIRICILIĞI

Dolandırıcılar, ramazan ayında özellikle dar gelirli vatandaşları ve öğrencileri hedef alan yeni yöntemler geliştirmişler.

Özellikle iftar saatine yakın zaman dilimlerini seçerek vatandaşların dikkat dağınıklığından faydalanıyorlarmış.

"İftar rezervasyonunuz aktif edilmiştir" veya "İndirimli menü kazandınız" diye SMS ve sosyal medya mesajları üzerinden gönderilen bağlantılarla, kullanıcıların banka hesaplarını ve kişisel verilerini ele geçiriliyormuş.

Bu vicdansızların, kalleşlerin yatacak yeri yok!

Aralarında banka ya da tapu çalışanı, hatta bazen güvenlik görevlileri bile olabiliyor!

Vatandaşın üç kuruşuna çöküp, birkaç yıl yatıp sonra da zengin hayatı yaşıyorlar!

Daha ağır cezaların yanı sıra dolandırıcılar özellikle medya ve sosyal medyada deşifre edilmeliler!

***



HADİ GELİN DOĞRULARI KONUŞALIM!

Havalimanında görüntülenen Atilla Karaoğlan'a bir mikrofon uzatıldı ve "Atilla Bey dünkü golü neden iptal ettiniz?", "İyi bir maç yönettiğinizi düşünüyor musunuz?" diye sorular yöneltildi.

Hakemi havalimanına kadar takip et, bekleme salonunda yolcular arasında bul!

Bu çok nadir olacak bir şey! Ülkeyi ayağa kaldıran skandal hakem kararlarında bile bu tarz bir olaya az rastlarsınız! Elbette haber haberdir ama o mikrofonu uzatan kişi kim, hangi kuruma bağlı çalışıyor ayrıca araştırılmalı!

Karaoğlan neredeyse hatasız maç yönetti.

Neredeyse bütün hakem yorumcuları da iptal edilen gol kararını doğru buldu!

O zaman havalimanına kadar takip edilip, normalde açıklama yapması yasak olan hakeme hesap sorar gibi sorular yönetmek ne oluyor?

Yapılan Karaoğlan'a psikolojik tacizdir, bıktırmak, sindirmeye çalışmaktır!

Bunun neden yapıldığını da bilen biliyor! Bence bu olay araştırılmalı.

Öte yandan sanki Galatarasay'ın üç şutu direkten dönmüş, birçok gol kaçırmış ve bir hakem hatasıyla yenilmiş gibi hava yaratılması Konyaspor'un emeğine ve tribünlerde takımını maç boyunca destekleyen Konyalı taraftarlara yapılmış büyük haksızlıktır!

Futbolun olağan akışında sezon boyunca bu tür puan kayıpları olur.

İlhan Palut doğru taktikle sahaya çıktı, Okan Buruk da yapması gereken rotasyonu abarttı, Konyaspor'u biraz hafife aldı.

Asıl sorgulanması gereken şey; Juventus'u 5-2 gibi tarihi bir skorla yenen bir takım, nasıl birkaç günde refleks dahi gösteremeyen, pozisyon üretemeyen bir takıma dönüşmesi olmalı!

***



HURMA VE SÜT İŞE YARIYOR MU?

Sahurda sadece hurma ve süt tüketmenin gün boyu tok tuttuğu iddia ediliyor!

"Müthiş bir şeymiş ne acıktım ne de susadım. Niye daha önce söylemediniz, iki gündür mükemmel gidiyor." "Süt ve hurma sahuruyla günü bitiriyorum. Beklediğimden çok daha dirençli haldeyim..." gibi süt ve hurma ikilisini öven paylaşımlara X'te sık rastlıyoruz.

Uzmanlar da hurmanın yüksek lif içeriği sayesinde midenin boşalmasını geciktirebildiğini ve uzun süreli tokluk hissi sağlayabildiğini, sütün ise içerdiği kaliteli proteinler ile bu tokluk hissini destekleyebileceğini söylüyorlar.

Sütün içindeki protein, hurmanın doğal şekerinin kana daha yavaş karışmasını sağlayarak kan şekerinin aniden düşmesini ve dolayısıyla gün içinde erken acıkmanızı engelleyebileceği de belirtiliyor.

Peki, sadece birkaç hurma gün boyu ihtiyaç duyulan enerjiyi sağlar mı?

Sağlamaz!

Sadece süt sıvı dengesi açısından yeterli mi?

Elbette değil mutlaka ama mutlaka sahurda yeterli miktarda su içilmeli. Yiyecek olarak sadece hurma ile yetinmek ise bünyeden bünyeye ve tercihlere göre değişebilir.

Hiç sahura kalkmadan oruç tutanlar da var.

Orucu kilo verme fırsatı olarak görüp sadece süt ve hurma tüketenler de olabiliyor!

Ama sadece hurma ve süt herkes için doğru bir sahur menüsü olmaz!

Sahurda belli oranda yumurta gibi proteini yüksek besinler alınmalı.

***



Altyazı

"Hangisi daha kötü olurdu; bir canavar olarak yaşamak mı, yoksa iyi bir insan olarak ölmek mi?" (Zindan Adası)