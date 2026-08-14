Süper Lig'e yıldız yağmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku, 390'ın üzerinde gol ve 100 asiste imza attı.

1.91 boylu bu dev golcünün lakabı 'Tank'.

Çocukken geçmişte Süper Lig'de top koşturmuş olan babası Roger Lukaku nedeniyle bir dönem Türkiye'de yaşadığını ve buraya yabancı olmadığını biliyoruz. Bu yazıda Lukaku'nın ilginç özelliklerine ve hayatına dair bazı detayları okuyacaksınız:

■ Belçika'ya Kongo'dan göç etmiş bir ailenin çocuğu olan Lukaku'nun hayatını değiştiren olay, Belçika'da altı yaşındayken eski bir futbolcu olan babasının kariyeri bittikten sonra ailesinin ciddi bir maddi krize girmesiyle değişti.



Babası Roger Lukaku ve Lukaku Ankara'dayken

SÜTE SU KARIŞTIRINCA...

Bir gün küçük Lukaku, okuldan eve geldiğinde, annesi Adolphine'nin süte su karıştırıp çoğaltmaya çalıştığını gördü. Paraları kalmadığı için elektriklerin kesildiği, annesinin ekmeği fırından borçla aldığı günlerden biriydi.

Lukaku o gün kendi kendine bir söz verdi: "16 yaşında Anderlecht'te profesyonel olacağım ve ailemi bu durumdan kurtaracağım." Ve tam da dediği gibi, 16. yaş gününde Anderlecht ile profesyonel sözleşme imzaladı.

■ Çocukluğunda yaşıtlarına göre o kadar iri ve güçlüydü ki rakip takımların velileri ve antrenörleri sürekli onun yaşını büyüttüğünü iddia ediyordu. Annesi, Lukaku'nun doğum belgesini göstermek zorunda kalıyordu.

BABASININ KRAMPONU

■ 12 yaşındayken ailesinin ona yeni futbol ayakkabısı alacak parası yoktu. Ayak numarası babasıyla eşitlenir eşitlenmez babasının eski kramponlarını giymeye başladı. O sezon 34 maçta attığı 76 golün tamamını babasının yıpranmış kramponlarıyla attı.

■ Anderlecht altyapısındayken 15 yaşında U-19 takımında yedek bekletilmesine çok öfkelendi. Teknik direktörüyle bir iddiaya girdi: "Eğer bana şans verirsen Aralık ayına kadar 25 gol atarım. Atarsam bize krep yapacaksın. Atamazsam ben yedek kulübesinde gıkımı çıkarmadan oturacağım." Ve Lukaku dediğini yaptı, antrenörüne krep yaptırdı.

■ Lukaku dil öğrenme konusunda çok yetenekli. Fransızca, Felemenkçe, İngilizce, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca ve Lingala (Kongo dili) dillerini akıcı bir şekilde konuşabiliyor.

FUTBOL GURMESİ

■ Normalde futbolcular boş zamanlarında futboldan uzak durmaya çalışırlar. Lukaku ise tam bir futbol gurmesi. Boş zamanlarında Güney Amerika veya İkinci Lig maçlarını bile izleyip defans oyuncularının zayıf ayaklarını ve hamle alışkanlıklarını analiz ediyor.

Belçika Millî Takımı'nda antrenörlüğünü yapan Thierry Henry ile olan dostluğu da bu takıntıya dayanıyor. Lukaku, Henry ile oturup saatlerce Almanya 2. Ligi takımlarının taktik dizilişlerini tartıştıklarını anlatmıştı.

■ Lukaku'nun Amerikan hip-hop kültürüne büyük bir ilgisi var. Jay-Z dinlemeyi, Call of Duty ve futbol oyunları oynamayı da seviyor.

■ Dini inancı çok güçlü olan Belçikalı golcü, sahaya çıkmadan önce mutlaka dua eder. Annesiyle ve çocuklarıyla vakit geçirmek en büyük önceliğidir.

■ Lukaku, devasa, sert görüntüsünün aksine oldukça duygusal ve bağ kurmaya önem veren bir karakter. Kendisine güvenen ve babacan yaklaşan teknik direktörlerle (örneğin Antonio Conte) en üst düzey performansını verir.

■ Güven duymadığı ortamlarda ise ünlü golcünün motivasyonu hızla düşebiliyor. Değer görmediğini hissettiğinde tepkisini doğrudan dile getiriyor.

■ Sahadaki devasa fiziksel üstünlüğü nedeniyle birçokları onun spor salonundan çıkmadığını düşünüyor. Ancak Lukaku, ağırlık çalışmadığını söylüyor.

Vücut yapısının tamamen Kongo kökenli genetiğine ve Tanrı vergisi bir yapıya dayandığını, ekstra ağırlık kaldırmanın kendisini hantallaştırdığını söylüyor.

■ İtalya ve İngiltere'deki kariyeri boyunca ırkçılığa karşı en sert ses çıkaran oyunculardan biri olmuştur; bu konuda asla taviz vermez.

■ 2018 ve 2022 doğumlu iki çocuğu var ama resmi olarak evli değil. Özel hayatını ve çocuklarının annesini gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor.

Özetle yedi dil bilen, bu devasa sevimli, alçakgönüllü, entelektüel golcünün Süper Lig'e kişiliğiyle de renk katacağını söyleyebiliriz.

30 BİN GÖREVLİ EFEKTİF KULLANILSIN

Okullardaki güvenliğin artırılması için 30 bin güvenlik görevlisinin işe alınacağı açıklandı.

Okullardaki güvenliği artırmak adına güzel bir gelişme ama bu 30 bin kişi daha etkin kullanılmalı!

Eskiden her okulda kadrolu hademeler olurdu. Hem temizliği yapar hem okulun küçük işlerine bakar hem de okula göz kulak olurlardı.

Zamanla bu kadrolu memur statüsü kaldırıldı ya da oldukça sınırlandırıldı.

Okullarda bu kişilerin yapabileceği ufak tefek birçok işi var. Bu 30 bin kişi sadece okul önünde bekletilmesi kaynak israfı olur.

Hem güvenlik hem de hademe görevlerini birleştiren bir meslek tanımı oluşturulursa daha faydalı olur.

VELİ ŞIMARIKLIĞI

Eski bir öğretmen, velilerin CİMER'e yazdığı şikâyet mesajlarını sosyal medyada paylaştı.

İşte onlardan bazıları:

■ "Öğretmen sınıfta saksıyı benim oğluma sulatıyormuş, benim oğlum bahçıvan mı?"

■ "Çocuğumun çantasına her gün krem çikolata koyuyorum, öğretmen 'sağlıklı beslen' demiş. Sen kimsin de benim çocuğumun şekerine karışıyorsun ya?"

■ "Öğretmen kırmızı kalemle hata düzeltiyor. Kırmızı kanı çağrıştırır."

Bence öğretmenlik mesleğinin zorluklarından biri de velilerle olan iletişim.

CİMER'e yapılan bu saçma şikâyetlerin daha fazlasını veli mesajlaşma gruplarında da görebilirsiniz.

Bazıları veli olmayı abartıyor ve öğretmenlerin çocukların her şeyi ile ilgilenmesi gereken çalışanlar olduğunu düşünüyorlar!

Altyazı

"Sevincin yalnızca insan ilişkilerinden kaynaklandığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. O her an yanımızda. Alışılmış yaşam tarzımıza karşı çıkma ve alışılmadık bir yaşam tarzına girişme cesaretine sahip olmamız yeterli." (Into the Wild)