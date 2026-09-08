Ahbap Derneği'nin topladığı deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturmada 20 ilde 53 şüpheliye 5. dalga operasyon düzenlendi.

Resmi açıklamalara göre 4,3 milyar TL bağış toplandığı, bunun 4,2 milyar TL'sinin harcandığı belirlendi!

Kuruşu kuruşuna harcamışlar bak sen şu işe?

Bu paranın 950 milyon TL'lik kısmının ise nakit olarak çekildiği ve bu çekimlerden birinin tek seferde 500 milyon TL olduğu belirlendi.

950 milyon TL'nin tamamı 200 TL banknot olsa taşımak için yaklaşık 24 ila 27 adet büyük boy valiz gerekir.

Paranın toplam ağırlığı ise 5,37 ton olduğu için bu parayı taşımak için en az 2 adet standart zırhlı para nakil minibüsü veya orta boy bir kamyonet gerekir.

Paranın 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 TL'sinin ise 29 şirket ve 7 şahıs şirketine transfer edildiği tespit edildi.

Öte yandan bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı bulunmadığı, yardımların nakliyesinden şahsi menfaat sağlandığı ve bazı yardımların kamu kurumlarına faturalarda belirtilenden eksik teslim edildiği tespit edildi.

Özetle 4,3 milyar TL'nin ne kadarının gerçekten ihtiyaç sahiplerine yardım olarak verildiği tam olarak belli değil.

Daha doğrusu Levent ve ekibinin halkın yardım paralarının ne kadarına çöktükleri net değil!

Muhtemelen Levent ve ekibinin yardım paralarının ne kadarıyla kumar ve bahis oynadıklarını, ne kadarıyla şahsi harcama yaptıklarını net bir şekilde öğrenemeyeceğiz.

Levent ve ekibinin son yıllarda şaibeli gayrimenkul yatırımları varsa ortaya çıkar ama bu kadar organize hareket eden biri, çaldığı parayı Türkiye'de tutmaz, diye tahmin ediyorum.

Parayı yurt dışındaki banka hesaplarında ya da güvendiği kişilerin banka hesaplarında tutuyor olabilir. Belki de yurt dışında yatırımlar yapmıştır.

Ya da hiç uğraşmayıp parayı kripto varlığa dönüştürüp soğuk cüzdanında tutuyor da olabilir.

Türk hukukuna göre kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının veya sivil toplum kuruluşlarının araç olarak kullanılması ya da dini, insani duyguların istismar edilmesi suretiyle işlenen dolandırıcılık suçunun cezası 3 yıldan 10 yıla kadar hapistir.

Birden fazla eylem zincirleme suç (TCK m. 43) kapsamında değerlendirilirse ceza 1/4 ile 3/4 oranında artırılır.

Levent toplam 20 yıl hapis cezası alsa bile koşullu salıverilme (1/2) ile bu süre 10 yıla düşebilir.

Denetimli serbestlik düşüldüğünde cezaevinde yatacağı süre yaklaşık 9 yıl olabilir.

Ancak Haluk Levent'in gelecekte bir af çıkmasa bile maksimum 10 yıl yatıp sonra da çaldığı paralarla hayatına devam etme ihtimali var!

Elbette son sözü yargı söyleyecek.

PRENSE BİLE TELEFON YASAK

İngiltere tahtının 13 yaşındaki varisi Prens George, eğitim hayatını sürdüreceği prestijli Eton College bünyesindeki uygulanan katı disiplin kurallarıyla karşı karşıya kaldı.

Genç prens, babası Prens William ve amcası Prens Harry'nin de geçmişte eğitim gördüğü tarihi okulda, tüm birinci sınıf öğrencilerini kapsayan akıllı telefon yasağına tabi tutuldu.

Taşıdığı unvana bakılmaksızın tüm öğrencilerle eşit haklara sahip kılınan George, okul dönemi boyunca internet erişimi bulunan akıllı cihazlardan tamamen uzak kalacak.

Çocukları cep telefonundan uzak tutmak gerektiği mesajını veren kamu spotu gibi bir haberle karşı karşıyayız.

Koskoca İngiltere tahtının varisi bile cep telefonsuz eğitimden geçecek.

Ve cep telefonsuz geçen her gün onu daha sorumlu ve başarılı yapacak.

Bu arada uzun yıllar kral olmayı bekleyerek yaşlanan Kral III. Charles 77 yaşında ve kanser tedavisi görüyor.

Umarım III. Charles'ın sağlıklı uzun bir yaşamı olur ama 44 yaşındaki Prens William'ın babası kadar kral olmayı beklemeyeceğini söyleyebiliriz.

Tahtının 13 yaşındaki varisi Prens George ise erken yaşta kral olma ihtimali daha yüksek.

SERHAT KILIÇ ÖLMEDEN ÖNCE KOVULDU MU?

Serhat Kılıç'ın ölümünde konuşulmayan bana göre önemli bir detay var:

Kılıç'ın lenf kanseri, boyun fıtığı ve tiroit bezi hastalıkları vardı.

Ayrıca yüksek tansiyon sorunu yaşıyordu.

Boyun ağrıları bazen dayanılmaz boyuta ulaşıyormuş.

Kılıç ile son konuşan sevgilisi Özlem Esmergül'ün ifadesine göre ünlü aktörün boyun fıtığı ağrısı yaşadığı için TRT dizisi 'Teşkilat'ın setine gitmiyor.

O gün de aksiyon sahneleri çekilecekmiş.

Esmergül niye sete gitmediğini sorunca da Kılıç boyun ağrısı olduğunu, doktor raporu aldığını belirtiyor ve daha sonra diziden kovulduğunu ağlayarak sevgilisine anlatıyor.

Eve giriş anındaki görüntülerde iki büklüm çok yavaş yürüyor; acı çektiği kamera görüntülerinden bile anlaşılıyor.

Kılıç diziden kovulma üzüntüsü ve korkunç ağrılar içinde girdiği evden bir daha dışarı çıkamıyor.

Ölüm nedeniyle ilgili bir yargıda bulunamayız. Her şey adli tıp raporuyla ortaya çıkacak.

Peki, sağlık sorunu yaşadığı doktor raporuyla ortada olan bir oyuncu sete gitmediği için mi işten çıkarıldı?

Yoksa yapımcı ile Kılıç, oynanacak rolün aksiyon ağırlıklı olması ve Kılıç'ın kronik boyun ağrıları bulunması nedeniyle dostça yollarını mı ayırdılar?

Türkiye'de oyuncu sendikası ve dizi, sinema sektöründe faaliyet gösteren örgütlerin dün bu yazıyı yazdığım saatlerde hala bir açıklama yapmaması düşündürücü!

Eğer olaylar iddia edildiği gibi yaşandıysa ABD'de sendika oyuncunun haklarını sonuna kadar korurdu.

Hele hasta olduğu halde kovulduktan bir gün sonra bir oyuncu hayatını kaybederse ortalık karışır! Davalar açılırdı!

Belki durum iddia edildiği gibi değildir!

Kılıç'ı kovduğu iddia edilen yapımcı da umarım bir açıklama yapar!

İZ BIRAKAN SÖZLER

"Dünyada her şeyi, bir gün acı ile kaybetmek için kazanırız." (Friedrich Schiller)