SONAT BAHAR

Guy Ritchie Türkiye'yi sevdi. Antalya'da çektiği filmi Ocak'ta vizyona giriyor, ikincisinin çekimlerinin Türkiye'de olması için bakanla el sıkışıldı bile... Yapımcı Ivan Atkinson dün İstanbul'daydı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve Sinema Genel Müdürü ile buluştu.

Konu İngiliz yönetmen Guy Ritchie'nin Damien Lewis'in The Ministry of Ungentlemanly Warfare romanından uyarlanan filmi için Türkiye'yi seçmesiydi... İşte güzel haber burada geliyor; Başrolde The Witcher'ın yıldızı Henry Cavill oynayacak, aynı zamanda Superman olur kendisi... Ve film yine Türkiye'de çekilecek. Jason Statham'ın oynadığı Antalya'da çekilen Operation Fortune filmi daha Ocak'ta vizyona girmeden yeni bir anlaşma yapıldı bile...







TÜRKİYE ŞENLENECEK

Yeni çekilecek filmin konusundan da söz edeyim size... Gerçek olaylardan esinlenen filmin senaryosu, dönemin İngiltere Başbakanı Winston Churchill ve James Bond yaratıcısı Ian Fleming tarafından yaratılan gizli bir 2. Dünya Savaşı örgütünü konu alıyor.

Geçtiğimiz günlerde Superman rolüne geri döneceğini ve 'The Witcher' dizisinden ayrılacağını açıklayan Cavill, filmde bu gizli örgütün liderini oynayacak. Ve Türkiye şenlenecek...







Elin İngilizi geldi Türkiye'de film çekecek diye neden bu heyecan hemen açıklamam lazım; en son Jason Statham geldiğinde Antalya'ya bayılmıştı, çekimler bittikten sonra ailesiyle tatile gelmişti ve hatta bir evi olsun istediği için arsa satın almıştı. Bu neden mi önemli? Çünkü kültür endüstrisinin en önemli pazarlama araçlarından biri sinema ve sinema oyuncuları...

Kültür endüstrisi Amerika'da 1,6 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu, Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının iki katı. Yani filmler, diziler ekonomi için müthiş bir katma değer.

Bu çekimlerin burada yapılması, hep hayallerini kurduğum turist kitlesi için de müthiş bir tanıtım.







ABD'DEN SONRA İKİNCİ...

Kültür endüstrisi bilgi ve iletişimin, elektrik gaz ve su sektörünün neredeyse iki katı bir katma değer payı üretiyor. İstihdam sektöründe 9'uncu sırada yer alıyor. Bu yatırımcılar açısından ciddiye alınması gereken bir sektör...

Düşünsenize, Kapadokya'yı, Kars'ı, Pamukkale'yi, Mardin'i, Ege koylarını... Buralarda geçecek bir filmi izlediğinizi hayal edin. İnsanda anında oraya gitme isteği uyandırmaması mümkün değil.

Bu nedenle yurt dışındaki yapımcılarla ve yönetmenlerle olan bağlantıyı çok takdir ediyorum ve ilgiyle izliyorum. Umarım daha çok isim gelir ülkemize...

İşin bir de diğer boyutu var; Türkiye dizi, film ihracatında Amerika'dan sonra ikinci sıraya yükseldi. Türk yapımcılarının yaptıkları ilgiyle izlenir oldu. Yani çift taraflı sinema ve dizi alanında kültür turizmine katkı son gaz devam ediyor.







HÜLYA AVŞAR BU İŞİN ORDİNARYÜSÜ...

Konu gündeme gelmekse, konu fark yaratmaksa, konu konuşulmaksa tek yapması gereken zekasını kullanmak.

Hülya Avşar uzaktan uzağa magazin basınını çok iyi gözlemleyen, onu gözlemlemekle kalmayıp yönetmeyi bilen bir kadın.

Her dönem bunu yaptı, yapmaya da devam ediyor.

Son olarak yolda yürürken görüp beğendiği bir beyefendiyi klibinde oynatmış. Bu bey bir Brad Pitt değil.

Hatta hakkında yapılan yorumlara bakılırsa Kaya Çilingiroğlu'nu bile andırıyor. Burun benzerliğinden olsa gerek bu yorumlar.

Hatta yan sanayi Kaya Çilingiroğlu diyenler bile çıkmış.

Ama işte başa dönüyoruz, konuşuldu mu, konuşuldu...

Hülya Avşar'ın klibi izlendi mi, izlendi.

Kimsenin şarkısıyla, klibiyle gündeme gelemediği bu zamanda o yine yaptı yapacağını... Yenilerin ondan öğreneceği çok şey var.