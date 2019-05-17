TUBA KALÇIK

Bildiğiniz gibi Seçkin Piriler, şiddet gördüğünü iddia ederek eski eşi Kaan Tangöze'den şikayetçi olmuştu. Şikayet sonrası Tangöze iddiaları reddetti ve "Asıl şiddeti ben gördüm" diyerek Piriler'i suçladı. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, polis eşliğinde gittiği devlet hastanesinden alınmış darp raporu var Piriler'in elinde. Bu rapor bile onun şiddet gördüğünü açıkça ortaya koyuyor bence.

Takip ettiğim kadarıyla günlerce basında yer almasına rağmen şiddete maruz kalan Piriler'e herhangi bir kadın örgütünden destek mesajı gelmedi. Yanılıyor muyum diye hem bu konuyu, hem de Tangöze'nin son iddialarını konuşmak için Piriler'i aradım.



NEDEN DESTEK YOK?

Kendisine herhangi bir kadın örgütünden destek mesajı gelmediğini söyleyen Piriler, "Benim zaten böyle bir beklentim de yok, çocuklarım için mücadele ediyorum" dedi. Tangöze'nin kendisine yönelttiği suçlamaları ise asla kabul etmediğini söyleyen Piriler şöyle devam etti:

"Kaan, aslında bu iddiaları ortaya atarak olayı saptırmaya çalışıyor. Ahmet Kural gibi lince maruz kalmamak için bu suçlamaları yapıyor. Kadın hayranlarını ve prestijini de kaybedeceği için bir babaya yakışmayacak şekilde çocuklarını bile olayın içine katarak kendini aklamaya çalışıyor. Evliliğimiz boyunca bana bir kere bile şiddet göstermemişti. Ama boşandığımızın ertesi günü şiddet uygulamaya başladı. Bugüne kadar birçok defa onun şiddetine maruz kaldım, bir sürü şahidim de var. Susmadığım ve şikayet ettiğim için bana böyle suçlamalar yöneltiyor. Avukatı üzerinden 'Şikayetini geri çek' diye haber gönderiyor, biliyor çünkü suçlu olduğunu. Velayet almak için dava açtığı da doğru değil. Ben zaten Kaan için saç ve kan tahlili istedim. Böyle bir dava açarsa çocuklarını 15 günde bir değil, hiç göremez, sebebini o gayet iyi biliyor."



Piriler de tıpkı Sıla gibi şiddete maruz kaldığını söylemesine rağmen, Kural'a yönetilen tepkinin onda biri bile Tangöze'ye gösterilmedi. Sadece bu da değil, Seçkin Piriler'e karşı sessiz kalanlar, Kural'dan şiddet gördüğünü söyleyen Sıla'ya destek mesajları yağdırmıştı. Üstelik, uğradığı şiddeti en açık biçimde gözler önüne seren darp raporunu da Kağıthane Devlet Hastanesi'nden aldı Piriler. Yani özel hastaneden alındığı için tartışmalı hale gelen Sıla'nın darp raporu gibi de değil Piriler'inki. Tüm bunlar ortadayken, Sıla'ya karşı gösterilen destek ve dayanışma neden Piriler'e gösterilmiyor anlamak mümkün değil.