TUBA KALÇIK

Bazı fenomenlerin, sanal dünyadan insanlara sundukları yaşamlarıyla başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumu nasıl etkilediklerini daha önce burada kaleme almıştım. İzzet Çapa'nın 'Yozlaşmanın en büyük figürleri' diye nitelendirdiği bu fenomenler sadece Türkiye'de yok elbette...



HIZLI DÜŞÜŞ

Bizim fenomenlerin Amerikalı muadili James Charles da özel yaşamıyla medyanın gündeminde bu sıralar. Arkadaşlarının Charles'a yönelik açıklamaları, başta takipçileri olmak üzere birçok kişide şok etkisi yarattı.

Sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ışıltılı hayatlarının arkasında aslında nasıl bir karanlığın yattığını da gösterdi bize bu yaşananlar. Sıra dışı hayatlarını para kazanma kapısı haline getirenlerin hızlıca çıktıkları merdivenlerden aynı hızla düştüklerine şahit olduk, olmaya da devam edeceğiz gibi görünüyor.



ŞAŞIRMADIM

"Fenomenler toplumsal yozlaşmaya su taşıyor" dediğimde bana tepki gösterenler umarım gerçekleri görmeye başlamıştır. Para kazanmanın şehvetine kapılıp toplumsal değerleri görmezden gelen James Charles ve benzerlerinin hazin sonları beni şaşırtmadı açıkçası. Ya sizi?