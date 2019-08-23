TUBA KALÇIK

Rekabetin yoğun yaşandığı televizyon dünyasında dizilerin uzun soluklu olması giderek zorlaşıyor. Üç bölüm sonra yayından kalkan dizilerin sayısı artarken, uzun soluklu işler yapmak gerçekten ustalık gerektiriyor. Bir dizinin tutmasında senaryo veya oyuncuların iyi olması yetmiyor. Teknik ekipten dizinin yayınlandığı televizyon kanalına kadar her şeyin büyük bir uyum içinde çalışması gerekiyor. Atv dizileri işte bunu başarıyor.

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' da, 'Sen Anlat Karadeniz' de, 'Bir Zamanlar Çukurova' da, 'Hercai' de bunun ispatı.

Yayınlandıkları günden itibaren izlenme rekorları kırdı bu diziler, kırmaya da devam edeceğe benziyor. Dizi öncesi tanınırlığı çok az olan oyuncular şimdi sokakta yürüyemez hale geldi. Bu bile dizilerin izleyici tarafından ne kadar sevildiğinin bir göstergesi bence. Fenomen dizilerin tek adresi haline gelen atv, bu sezon da yine ses getirecek yapımlarla izleyici karşısına çıkacak. 'Aynı ritmi paylaşıyoruz!' sloganı ile yayınlan yeni sezon tanıtım filmi, bu iddiasını sürdüğünü açıkça ortaya koyuyor zaten.