TUBA KALÇIK

Müzik dünyasında seviye her geçen düşüyor. Yeni nesle hitap eden şarkılarıyla özellikle dijital platformlarda öne çıkan bazı isimler, bu seviye kaybının en önemli müsebbibi bence. Yeni kuşak rap'çilerin kavgasında da görüyoruz bunu, onlara yönelik yapılan eleştirilere karşı gösterdikleri agresif tutumda da.

Biri küfür ediyor, bir diğeri ise lümpen bir tavırla dalga geçen ifadeler kullanıyor.

İşte son örneklerini Reynmen'de ve Norm Ender'de gördük. Yılların sanatçısı Işın Karaca, Reynmen'in tıklanma sayısına yönelik eleştiride bulundu diye küfür yedi. Benzer bir tavrı MÜYAP Başkanı'na da gösterdi Reynmen. Ne yani herkes alkışlamak zorunda mı? Eleştiriyi kaldıramayacaksan bu işi yapmayacaksın.

Sadece Reynmen mi böyle? Tabii ki hayır. Bunun bir farklı versiyonunu da yeni nesil rap'çilerden Norm Ender yaptı. Önce rap dünyasındaki isimlere 'seviyesiz' bir üslupla sataştı. Bununla yetinmemiş olacak ki, sonra da Demet Akalın'a sataştı. 'Dünyanın en büyük üç müzisyeni Beethoven, Mozart, Demet Akalın.

Bilmiyor musunuz bunu?' gibi saygısızca sözler sarf etti. Sevin ya da sevmeyin ama şu bir gerçek ki Demet Akalın müzik dünyasında birçok hite imza atmış bir yorumcu. Bunu başarabilmek de kolay değil günümüz müzik dünyası koşullarında.

Yani Norm Ender daha piyasada yokken Demet Akalın şarkıları dinlenme rekorları kırıyordu. Her şeyden önce buna saygı göstermesi gerekir Norm Ender'in.

Öyle iki laf ederim gündeme gelirim diye ona buna sataşmakla müzik dünyasında marka olunmuyor ne yazık ki. Üreterek, hit şarkılar çıkararak kalıcı olunabilir ancak.

Benzer bir durum Reynmen için de geçerli. Kendisini eleştirenlere karşı gösterdiği bu küfürlü tavrın mazur görülür hiçbir yanı yok. Hele de kamuoyu önünde bir kadına küfür etmenin affedilebilir hiçbir yanı olamaz. Bence Reynmen de, Norm Ender de sarf ettikleri sözlerinden dolayı özür dilemeliler.

Yoksa bu terbiye sınırlarını aşan tavırlarıyla kaybolup giderler müzik dünyasında.