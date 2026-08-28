TUBA KALÇIK

Eski Türk filmlerinde bir replik vardı; 'Para saadet getirmez' diye. Günümüzde özellikle yeni nesilde paranın saadet getireceğine inanların sayısı hiç de az değil. Ama hayat bazen en acımasız senaryoları tam da özenilen, arzu edilen hayatların içinde yaşatır.

Son yıllarda yargıya taşınan ve gündem olan aile dramları da bunun en somut kanıtı. En sarsıcı örneğini ise geçtiğimiz günlerde Boğaz'daki görkemli yalısı ile bilinen zengin işkadını Servet Koçak'ın vasiyetnamesinde gördük. 89 yaşında vefat eden Koçak'ın vasiyetnamesi aile içinde yaşanan dramı da gözler önüne serdi. Öz oğulları tarafından yaşadığı fiziksel ve manevi şiddeti vasiyetnamesinde belirten Koçak, "Mezarıma bile yaklaşmasınlar, yanıma gömülmesinler" diyerek içinde biriktirdiği kırgınlığı dile getirmiş. Bir anne düşünün evlatlarıyla neler yaşadıysa, artık onların mezarına bile yaklaşmalarını istemeyecek kadar derin bir kopuş içinde. İki oğlunu mirastan reddetmesi de bu kopuşun bir diğer yansıması oldu.

Hatırlarsanız benzer bir tavrı Ferdi Tayfur da göstermişti. Kızı Tuğçe Tayfur'a ve oğlu Timur Turanbayburt'a miras bırakmamıştı. Hatta kızını evlatlıktan reddettiği iddiaları günlerce basına konu olmuştu. Sanatçının cenazesinde bile aile bireyleri arasında gerilim devam etmişti.

İbrahim Tatlıses ise yaşarken bunu açıkça dile getiren bir diğer ünlü isim.

Sorun yaşadığı Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses'e miras bırakmayacağını, "Onlara sandalye bile bırakmam" sözleriyle açıkça dile getirmişti. Şan, şöhret, zenginlik, özenilen yaşam standartları… Bunların hiçbiri bazen aile üyeleri arasındaki o temiz, koşulsuz sevgiyi ve aile bağlarını korumaya yetmiyor. Ne kadar zengin olursan ol ya da ne kadar şöhretli olursan ol, hayat bazen insana öyle şeyler yaşatabiliyor ki, öz evladının mezarına dahi gelmesini istemiyorsun.

Sosyal medyada çok denk geliyoruz; para için, lüks yaşam için türlü rezillikler yapan insanlar var. Parayı, yalıda yaşamayı kendine hedef seçmiş, bunun için her yolu mübah gibi gören insanlar var. Koçak da, Tayfur da, Tatlıses de bize bir gerçeği gösteriyor aslında. Ne kadar paraya, şöhrete sahip olursan ol, ailenle, evlatlarınla kopuksan hepsi boş. Ne yaşarken ne de öldükten sonra huzur bulamıyorsun. Çünkü mutluluk da huzur da banka cüzdanında değil; aile bağlarının hesap yapmadan, güven ve sevgi temelinde kurulan ilişkisinde saklıdır.







ATV DİZİLERİ YILDIZLAR GEÇİDİ GİBİ

Öyle görünüyor ki, 'Dizi atv'de izlenir' sloganı yeni yayın döneminde bir kez daha hayata geçiyor! Hem yeni hem de devam eden birçok iddialı yapımı izleyicilerle buluşturacak olan atv'de

'Mercan Köşk', 'Güneşin Doğduğu Yer', 'Aşk ve Taht', 'Hamal' gibi birbirinden iddialı dizilerin yanı sıra 'Altı Üstü İstanbul' ve bomba transferiyle 'A.B.İ.' de sezonun en çok konuşulacak işleri olacak gibi görünüyor.

Birbirinden değerli projeleri izleyici ile buluşturmaya hazırlanan atv, bu sezonda da reytinglerde açık ara önde olacak diye düşünüyorum. Yeni sezonda yine atv izlemeye devam…