SAİT GÜRSOY

İnsan, toplum ve doğa sürekli iletişim halindedir. Dünya nüfusunun çoğalması sanayileşmeyi artırmış. Bu artış da doğal kaynakların daha hızlı ve kontrolsüzce tüketilmesine sebep olmuş. Yaşanan bu duruma karşı çözüm yolu olarak "Doğayı koruyan bir tüketim şekli oluşturmak, tüketim yaparken aynısını yerine koyabilmek, üreteceğinden fazlasını tüketmemek" anlayışı öne çıkmakta. Geleceğimiz için nitelikli eğitim konusunu BİL Eğitim Kurumları Genel Müdürü Elif PEHLEVAN ile ele aldık.

Daha iyi bir gelecek için tüm dünyada bütün canlıların sürekli var olabilmesini sağlamak amaçlanmalı. En önemli kalkınma hedefimiz; yaşam konforumuzdan ödün vermeden gelecek kuşakların da en az bizim kadar yararlanabileceği, kaynaklarını kontrollü bir şekilde kullanabileceği ve içinde sağlıklı, mutlu yaşayabileceği bir dünya oluşturmak. Bunun için de yapılan her çalışmanın doğa ile uyumlu olması gerektiğini vurgulayan Elif Hoca, insanlara bu bilinci aşılamanın en etkili ve hızlı yolunun ancak nitelikli eğitim ile mümkün olabileceğini belirtiyor. Sürdürülebilir kalkınma eğitimi uluslararası öneme sahip bir eğitim zorunluluğu oluşturmakta ve son derece kritik bir rol oynamakta.



SORUMLU ÜRETİM VE TÜKETİM

Birleşmiş Milletler 2030 yılı kalkınma hedefleri arasında yer alan nitelikli eğitim, sorumlu üretim ve tüketim amaçlarına yönelik ulaşılabilir hedefler ile birlikte ortak içeriklerin belirlenmesi gerekiyor. Düzenlenecek ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslar ile alınan kararlar çerçevesinde öğretim programları oluşturulmalı. Ardından sürdürülebilir kalkınma felsefesini günlük yaşam becerileri haline getirebilecek öğretmen yetiştirme programları düşünülmeli.

Sürdürebilirlik, sorumlu üretim ve tüketim kavramları ile ilgili paylaşımlara, çocuklar ve gençlerin bilinç kazanmaları için televizyon programları, çizgi filmleri ve belgesellerde yer verilmeli. Çocuklar ve gençlerin de aktif katılımıyla gelecek nesillere sağlıklı çevre temalı ulusal ve uluslararası zirveler düzenlenmeli. Bugünün çocukları, yarının yetişkinleri olarak daha sağlıklı çözüm yollarını oluşturmalarına fırsat verilmeli.

Dünya vatandaşlığı yeterliliklerinin tartışıldığı günümüzde sosyal, kültürel, ekonomik ve ekolojik dengeler birlikte gözetilmeli. Öğretim programları, sadece bilmenin yetmediği aynı zamanda yaşamak ve yaşatmak olgularının da vurgulandığı bir sistem çerçevesinde düşünülmeli. Geleceğimiz için toplum olarak hep birlikte hareket ederek doğadaki dengenin kalıcı olmasına doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunacak projeler hayata geçirmeliyiz.