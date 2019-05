Geldiğimiz noktaya bakar mısınız? Sevgi pıtırcığı olarak sunulan aday en çirkin yüzünü sergiliyor ama bu bile yalan dolan kampanyasıyla bambaşka biçimlerde anlatılıyor. Beş cümle ezberlemiş. Uysa da uymasa da her yerde aynı lafları ediyor. Yalanın bin türlüsünü kameralara karşı söylüyor. Kendisi montaj video paylaşıp başkalarını montaj video paylaşmakla itham ediyor.

Böyle bir terbiyesizlik böyle bir utanmazlık zor bulunur. Hadi bunların hepsine alıştık. Ama son izlediğimiz görüntüler gerçekten beni çok öfkelendirdi. Adama bakar mısınız? Bir esnaf ziyaretine gidiyor. Kendisine soru soranlara aleni saldırıyor. Hiç sağa sola kıvırtmayın. Bunun adı açık saldırıdır. Vatandaşın elini ayağını tutuyor. Üzerine abanıyor. Kişisel alan diyebileceğimiz tüm bölgeyi işgal ediyor. Zaman zaman korumaların üzerinden çemkiriyor. Baştan aşağı provokasyon baştan aşağı küstahlık. Karşısındaki genç itiraz edince "beynin uyuşmuş" diyor.

Şu hale bak. Sen kimsin? Nereden buluyorsun bu cüreti? Herkes senin bu sahte hallerine inanmak zorunda mı? Bu kadar kurgu bu kadar düzen içinde asıl insanların beyinlerini uyuşturan sen ve senin gibi tiplerdir. Koca bir seçim kampanyasını kucaklama zırvalığıyla geçireceksin sonra itiraz edenlere "beyni uyuşmuş" diyeceksin.

Gördünüz mü sevgi pıtırcığı ne kadar tahammülsüz çıktı. Sözüm ona siyaset yapacakmış. PKK ve FETÖ işlerine girmeyecekmiş. Onlardan haberi bile yokmuş. Ama bir vatandaş soru sorunca tepesine tepesine gideceksin. Üzerine yürüyeceksin. Sonra da "üzülüyorum ama ben" diye ciyaklayacaksın. Bu da ezberden. Dikkat edin her televizyon programında işine gelmeyen soru duyduğunda böyle cevaplar veriyor yüzüne kondurduğu dilenci ifadesiyle.

Beni en fazla öfkelendiren ise gence "bana ukalılık yapma" derken yüzündeki buyurgan ve küstah ifadesiydi. Televizyonlardaki dilenci gitmiş bir anda yerine esnaftan haraç kesen bir mafya tiplemesi gelmiş. Terbiyesiz herif bununla da yetinmiyor. Genci aşağılayıcı biçimde yüzüne ufak tokatlar vuruyor. O an oradaki genç öfkelenip kafayı vuracak ve bu da yattığı yerden mağdur edebiyatı yapacak diye ödüm patladı. Allah'tan çocuk izan sahibiymiş. Sadece adam gibi bir bakışla cevap verdi.

Bu tür rezillikleri CHP seçmeni ayakta alkışlıyor. Kendisine "secde edecekler" neredeyse. Aradıkları lidermiş. Lütfen arkadaşlar yapmayın. Böyle bir adam kimsenin aradığı isim olamaz. CHP seçmeni için bile fazla terbiyesiz. Hepiniz biliyorsunuz. Bu adam bir proje. Ve siz Erdoğan'ı düşürmek uğruna bu içi boşaltılmış sevimsize sahip çıkıyorsunuz. Devam edin. Engel olacak değiliz. Ama ülkenin başında zaten yeterince bela var. Böyle bir püsküllü belayı daha milletin başına sardığınız için gün gelir utanırsınız.