40 yıldır PKK denilen bu illetle uğraşıyoruz. Genç, yaşlı demeden öldürdüler. Kadın çocuk demediler. Kundaktaki bebeğe kadar öldürdüler. Arkasındaki güçlerle bu ülkenin huzuruna saldırdılar. Yetmedi. Şimdi de orman yakıyorlar. İçindeki bin türlü canlıyı da ateşe veriyorlar.

Terör dünyanın her yerinde olabilir. Son derece kıyıcı da olabilir. Ama kendince bir hedefi ve özellikle tercih ettiği yöntemleri olur. Ama bu PKK'nın ne bir amacı kaldı ne de yöntem ayırt ediyor. Her fırsatta öldürmek için yaşadığını gösteriyor.

Dikkat edin belli süredir varlık gösteremiyor. Özellikle Suriye'deki Irak'ın kuzeyindeki askeri operasyonlar neticesinden sınırlarımızdan atıldıktan sonra Türkiye'deki etkinlikleri de ciddi oranda azaldı. Ancak yaşamak için öldürmeye muhtaç bu örgüt sadece varlığını belli etmek için bile böylesine işler yapabilir. Aslında PKK bir terör örgütü olmaktan da çıktı. Bir vahşiler sürüsüne dönüştü. Kör şiddetten başka bir iş yaptıkları yok. Siyasi bir hedefleri de kalmadı. İddia ettiklerinin aksine bu ülkede en çok Kürt vatandaşlarımıza zarar veriyor. Amerika'nın kucağına oturdular ve Amerikan çıkarları çerçevesinde Türkiye'ye saldırıyor. Sırf zarar vererek varlığını korumak istiyor.

40 yılın ardından hala bu konuda lütfen ikircikli beyanat verenlere bakmayın. Bu vahşiler sürüsünün sözüm ona siyasi uzantısı HDP'dir. Her fırsatta çevrecilik sloganları atan HDP Hatay'daki yangınları PKK'nın üstlenmesi ardından sus pus oldu. Hiç sesi çıkmıyor. İşin ilginci HDP'nin ortaklarından da ses yok. Sırf siyasi bir ittifak uğruna yapılanlara bakın.

Diyelim ki onlar siyasi bir iki yüzlülük içindeler. Sırf HDP oyları için PKK'nın vahşetine suskun kalıyorlar. Kaz Dağları konusunda yalan yanlış haberler üzerinden eylem yapanlar nerede? Gördünüz mü eline kaz alıp poz verenlerin bu kez de ortaya saçıldığını. Ben görmedim. Sanat dünyamızın pek duyarlı isimleri nerede? Hatay'daki orman yangını neden ilgilerini çekmiyor?

Mesele basit. Siyasi partizanlıkları öyle bir hal aldı ki, bu vahşi sürüsüne iki çift laf etmek varken ülkedeki siyasi istikrarı sarsmak işlerine geliyor. Kendilerini hala masum görenler varsa meseleyi daha da anlaşılır hale getirilim. Böylesine bir vahşetin sahipleriyle dostluk etmek sizi de o vahşetin destekçisi haline getirir. Gün gelir boynuzsuz koyun boynuzludan hakkını sorar. O yangında can veren zavallı hayvanların bile teröre sessiz kalarak destek olanlardan hakkı vardır.