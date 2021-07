Kimileri HDP'nin PKK ile arasına mesafe koyması gerektiği gibi anlamsız beklentileri dile getiredursun, HDP'liler her gün PKK'ya olan inançlarını tazeliyor. Son örneğini HDP'li Erol Katırcıoğlu verdi. HDP'nin PKK'yı terör örgütü olarak görmediğini ve hatta göremeyeceğini söylüyor. "PKK'yı bizim seçmenlerimiz kurdu" diyerek aradaki organik bağı açık seçik dile getiriyor.

Aslına bakarsanız bunun pek haber değeri yok. PKK ile HDP arasındaki bağı hepimiz biliyoruz. Ancak Millet İttifakı bileşenleri bunu görmezden gelmeye özen gösteriyor. Her seferinde şaşırmış numarası yapıyor. Sırf bu yüzden gündem oluyor.

Hele İyi Parti'nin hali içler acısı. Bir yandan milliyetçilik numarası bir yandan da HDP ile olan ittifakın farkında değilmiş numarası çekmekten bir hal oldular. Bu tür haberler çıktığında hep aynı görüntü karşımıza geliyor.

Bu sefer de doğru düzgün bir beyanat vereceklerini sanmam. Beylik laflarla belki PKK'nın bile adını vermeden terörü lanetleyip geçeceklerdir.

Halbuki Katırcıoğlu bilerek bir yaraya tuz basıyor. "Öyle ya da böyle bizi kabul etmek zorundasınız" demeye getiriyor. Zaten belli bir süredir HDP'liler bu tarz pazarlıkları açıktan yapıyor. Her hafta biri, Millet İttifakı'nı tehdit ediyor.



PKK, HDP'Yİ KURDU

Ancak Katırcıoğlu bunun ötesinde de bir iş yapıyor. HDP ile işbirliği yapmanın doğrudan doğruya PKK ile iş tutmak olduğunu söylemekle yetinmiyor. HDP'nin PKK'yı kurduğunu iddia ediyor.

Sanki gerçekte ortada siyasi bir gündem var da silahlı organizasyon onu takip etmiş gibi. Hayır. PKK'nın dünyadaki diğer terör örgütleriyle arasındaki en önemli farklardan biri de budur. Birçok terör örgütü siyasi bir hareket olarak başlar ve sonrasında terör kolunu kurar. Ama PKK baştan itibaren şiddeti seçmiş ve şiddeti hep tek yol olarak görmüştür. HDP gibi siyasi bir parti ancak şiddetin parçasıdır. Şiddetten emir alır.

Ama Katırcıoğlu bilerek resmi bulanık hale getiriyor. Tam da PKK'nın beklentisine uygun olarak bir akrabalık bağı kuruyor. Çünkü PKK'nın yeni planı bu. CHP ve İyi Parti HDP'yi meşrulaştıracak. HDP de PKK'yı meşrulaştıracak. Bütün olup biten bundan ibarettir.

PKK veya HDP tabii ki Erdoğan iktidarına karşı. Bu yolda her parti ile ittifaka girebilir. Ama dertleri hükümet ortağı falan olmak değil. Tanınma istiyorlar. Maalesef sırf oy uğruna CHP ve İyi Parti PKK'nın beklentilerini bu zamana kadar yerine getirdi. Bundan sonra da getirmeye devam edecek gibi.