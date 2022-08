Aslına bakarsanız muhalefet ittifakında sona geldiğimizi düşünüyorum. Seçime hala uzun bir süre var ama şimdiden aralarındaki çekişmeye bakacak olursanız önümüzdeki dönemde daha ciddi gerilimlerin doğacağını düşünebilirsiniz. Ancak daha fazla gerilimin muhalefet bloğunda dağılma gibi bir sonuç üreteceğini de sanmıyorum. Gerçekte ciddi bir çekişme olacak ama bunu toplum önüne taşımamak ve görüntüyü kurtarmak adına her şeyi yapacaklarına inanıyorum. Belki hepsi kendi adayını çıkartacak ama topluma bunun en iyi yöntem olduğunu açıklayacaklar.

Hem işin mantığı böyle emrediyor hem de etrafa yayılan kulis bilgileri bunu doğruluyor. Kim ne derse Cumhurbaşkanlığı koltuğu özellikle günümüz şartlarında hiç de sembolik bir koltuk değil ve taraflar kazanan tarafın her şeyi kazanacağını düşündüğünden bir uzlaşı doğması siyasetin genel işleyişine ters.

Kemal Kılıçdaroğlu kararını vereli çok oldu. Meral Akşener ise onu caydırmak için ne denediyse olmadı. Dikkat ederseniz CHP'ye yakın isimler her konuşmalarında Meral Hanım'ın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz etmeyeceğini vurgulamaya başladı. Bunun sistematik bir baskı unsuru olarak kullanıldığını düşünüyorum. HDP'nin desteğinden emin olan Kılıçdaroğlu İyi Parti'nin beklentilerini sonsuza kadar erteleyebileceğini düşünüyor. Diğer küçük partiler zaten kendi aralarında kavgaya tutuştu bile. Ne seçmen nezdinde ne de oturdukları masada ağırlıkları olmadığı için göz ardı edilmeleri çok daha kolay.

Eğer Kılıçdaroğlu süreyi iyi kullanır ve ilkeler adı altında soyut gündem maddeleriyle vakti iyi geçirebilirse takvimi kendi lehine kullanmış olacak. Son ana geldiğimizde ise CHP ile yapılacak her türlü pazarlık topluma oyunbozanlık olarak sunulacak. Açıktan yapılacağını sanmam. Ama mesela muhalif bir gazeteci veya bir sanatçı veya içerden Demirtaş sert beyanatlarla bu imalarda bulunacak olursa zaten eli çok güçlü olmayan bu siyasi partiler ortada kalmamak ve aslında ait olmadıkları toplumsal zeminde dışlanmamak için susmak zorunda kalacak.

Kısacası CHP bu partilerin hepsini peşine taktı ve sürüklüyor. En son düzlükte herkes kendi adayını çıkaracak olsa bile adaylık yarışını fiili olarak CHP kazanmış olacak.