Peygamber Efendimiz, (s.a.v.) buyurdu: “Merhamet etmeyenlere (ahirette) merhamet olunmaz. Bağışlamayan kimse bağışlanmaz. Tövbe etmeyen kimseden tövbe kabul edilmez.”

Hz Peygamber (s.a.v.), "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim" buyuruyor. İnsanın vicdanında var olan ama örselenmiş güzel ahlakı tamamlamak için. Demek ki, eksikler var. Bugün o eksikler daha da belirgin. Yeniden bir temizlenme, arınma dönemi yaşamalıyız. Yüreklerimizi, saflarımızı sıklaştırmalıyız. Birbirimizi sevmeliyiz. İnsanlığın onurunu korumak için tek akıl, tek vicdan, tek ses ve tek yürek olmalıyız.

Ellerindeki kutsalları değiştirenlere, gönüllerinden "sevmek, merhamet etmek ve insan olmak" kavramlarını çıkarmış olanlara, görmeyenlere veya bu kutsalları göremeyenlere denecek fazla bir şey yok maalesef.

Mazlumun, mağdurun, çocuğun dini ve ırkı sorgulanmaz ve sorulmaz. Onun yanında olunur, karşısında olunmaz. Kanı dökülmez, kanı dindirilir. Gözü yaşartılmaz, gözyaşı dindirilir. Hiçbir kutsal, çocuk öldür, diyemez. Medeni dünya bundan ne kadar uzakta!

Bir harbin sonunda vurulmuş bir çocuk gördü. Kimin vurduğu belli değildi. Çocuk kimdi, belli değildi. O gün, bütün bir gün Hz. Peygamber (s.a.v.) mübarek ellerini göğe çevirdi ve Ya Rabbi, ben bu çocuktan dolayı sana yöneliyorum. Muhammed'in bundan haberi yoktu. Muhammed bundan razı değildir. Muhammed bu günahtan habersizdir.

Savaşmak zorunda olan ashabına -Hz. Ali'ye- talimat veriyordu. "Kadın öldürmeyin, çocuk öldürmeyin, yaşlı öldürmeyin, kilise yakmayın, yeşillikleri koparmayın." Dünya bu ilkelerden ne kadar uzakta. Dünya bu güzelliklere ne kadar da yabancı düşmüş. Bir yanda medeni olduğunu, nazik olduğunu fısıldarken öte yanda ölüm kusanlara tebessümle bakanlar.



HER CANLI İÇİN SEVAP

İslam dini bütün canlılara merhamet göstermeyi öğütledi. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir çok hadisede Müslümanlara bunu hatırlattı.

Bir adam Resulullah'a şöyle dedi: "Ya Resulullah, ben koyun kesiyorum. Ancak ona acıyorum". Peygamberimiz şöyle buyurdu: "Sen koyuna merhamet edersen Allah da sana merhamet eder."

Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Peygamberimiz buyurdu. "Biri yolda yürürken çok susadı. Derken bir kuyu buldu. İçine inip su içti, çıkınca susuzluktan soluyup toprağı yemekte olan bir köpek gördü. Adam kendi kendine bu köpek de benim gibi susamış deyip tekrar kuyuya indi, ayakkabısını su ile doldurup ağzıyla tutarak dışarı çıktı ve köpeğe su verdi. Allah onun bu davranışından dolayı razı oldu ve onu bağışladı.

Sahabe sordu: "Hayvanlara iyilik yapmaktan dolayı bize sevap var mı?" O cevap verdi: "Her yaş ciğer (canlı) için bir sevap vardır." (Buhari, Şirp, 9; Müslim, Selam, 153)

Hz. Ömer (ra) anlatıyor: Peygamberimiz şöyle buyurdu. "Merhamet etmeyenlere (ahirette) merhamet olunmaz. Bağışlamayan kimse bağışlanmaz. Tövbe etmeyen kimseden tövbe kabul edilmez."



BÜYÜKLERİN DUALARI

Hz. Muaz ile Bilal'in duaları

Allah'ım! Gözler uyumuş, yıldızlar kaybolmuştur. Sen ise sağsın ve herşeyi kudret elinde tutansın. Allah'ım! Cenneti arayışım ağır, ateşten kaçışım zayıftır. Allah'ım! Bana bir vaa'dde bulun ki, kıyamet günü senin vaa'dine dayanayım. Şüphe yoktur ki, sen vaa'dine muhalefet etmezsin.



BİR AYET

Bir gün gelecek, Allah insanların hepsini yeniden hayata kavuşturacak ve dünyada yaptıklarını kendilerine hatırlatacaktır. Allah bunları tek tek tespit etmiş, onlar ise unutmuşlardı. Allah her şeye şahittir. (Mücadele 58/6)



BİR HADİS

"Yumuşak huylu ve yumuşak sözlü olma nimetine mazhar olan kimse, büyük bir hayra mazhar olmuş; bundan mahrum olan da büyük bir hayırdan mahrum kalmış demektir."(Tirmizi Birr 67,Müsned 6/159)



SORU - CEVAP



Kadınlar adetli veya lohusa iken dua edebilirler mi?

Hanımlar âdet günlerinde veya nifâs (lohusalık) hallerinde iken dua edebilirler; zikir ve dua anlamı taşıyan âyet-i kerimeleri okuyabilirler. Bunun yanında, Kelime-i şehâdet, Kelime-i tevhid, istiğfar, salâvat-ı şerife getirebilirler. Aynı şekilde tefsir, hadis ve fıkıh gibi dinî eserleri okuyup mütalaa edebilirler.



Saç ve bıyıkları boyamak gusle engel mi?

Saçları veya bıyıkları boyamak, suyun deriye ulaşmasını engellemedikçe gusül açısından sakınca oluşturmaz.



Eşimizi kıskanmak günah mıdır?

Müslüman kişi eşini tabii ki kıskanır. Namuslu insan eşini kıskanır. Eşini kıskanmak kötü bir şey değildir. Ama bu kıskançlık bir hastalığa dönüşmemelidir. Anormal bir tehdide dönüşmemeli, bir şüpheye dönüşmemelidir. Bir insan kötü bir şey yapmak isterse başına on tane polis de koysan yine yapar. Engelleyemezsiniz. Yanlış yapanın yanlışından siz sorumlu olmazsınız. Eşler birbirine güvenmeli ve her şeyden anlam çıkarmamalıdır.