Ne olursa olsun gelininizin böyle bir hakkı yoktur.

Dünyanın en güzel nimeti olan torunlarınızı, evlatlarınızı, kimse sizden kaçırmamalı. Bu günahtır, zulümdür.

Namaz kılma konusunda erkekle kadın arasında fark var mı?

Aslında kadın ve erkeğin namazdaki duruşları konusunda aralarında çok önemli fark yoktur. Olan farklar da farz veya vacip değil, sünnet sayılan hususlardadır.

Yani bir kadın erkek gibi namaz kılarsa tabii örtünme şartıyla namazı kabul olur. Ancak sünneti ve bazı adapları terk etmiş sayılır.

Önemli bazı farkları belirteyim.

Tekbirde kadın ellerini omuz hizasına kadar kaldırır. Sol elini memesinin üzerini, sağını da onun üzerine koyar.

Rükuda parmak uçlarını dizinin üzerine koyar. Kavramaz. El parmaklarını aralamaz. Secdede uyluklarını karnına yapıştır. Secdede dirseğini kaldırmaz.

Tahiyatta sol kalçası üzerine oturarak ayaklarını sağa doğru yatırır.

Bu konuda bir ilmihal kitabından yararlanabilirsiniz.

Saç ektirmek caiz mi?

Kendi saçınızdan alınan kökleri saçsız bölgeye ekletmeniz dinen sakıncalı değildir.

Musallaya konan her ferdin cenaze namazını kılabilir miyiz?

Camiye getirilmiş ve musalla taşına konmuş herkesi Müslüman kabul ederiz. Müslüman olanın cenaze namazını kılmak ise farzı kifayedir.

Üstümüze borçtur. Ölen kişinin amelini bilmek veya tartmak zorunda değiliz. Esas olan hüsnü niyettir, iyi niyetle, ölenin Müslüman olduğunu düşünmektir.

Mahşer günü her günahımız ortaya çıkar mı?

"Zerre kadar iyilik yapan karşılığını görür, zerre kadar kötülük yapan da karşılığını görür." Bu ayet hiçbir şeyin unutulmayacağını gösteriyor.

Kişinin amel defterinde her şey bulunacaktır.

Ama Yüce Allah'ın unutturduğu yani affettiği kötü ameller defterden silinmiş olacaktır. Netice itibariyle, Allah sizi affetmişse günahlarınız örtülecektir. Bazı âlimlere göre, affedilen her amel defterde görülecektir.

Kabir azabı hiç ara vermeden mi sürer?

Kabirde günahkar Müslümanların bir kısmı geçici azapta, diğerleri ise sürekli azapta olacaklardır. Geri kalanlarsa sadaka, dua gibi iyiliklerle rahata kavuşacaklardır. Cuma günü ve Ramazan ayında kafirler de dahil olmak üzere herkesten azap geçici olarak kaldırılır şeklinde görüşler varsa da pek kabul görmemiştir. Yasin suresinde (ayet 51-52) de bu zaman aralığı anlatılmaktadır.

Alimlerden bazılarına göre ise birinci sur (yani kainatın sonuna gelmesi) ile ikinci sur (yani diriliş) arasında herhangi bir azap olmayacaktır.

Şeytan, Allah'a karşı negatif bir güç olarak yorumlanabilir mi?

Yüce Yaratıcıya karşı ne şeytanın ne de başka bir gücün alternatif negatif bir güç olması mümkündür.

Şeytan çirkinliği, şerri ve kötülüğü temsil eden bir görevlidir. Ancak bir sınav aracıdır. Meleklerin iyiliği, güzelliği temsil eden birer sınav aracı olduğu gibi. Kur'an-ı Kerim'deki bir çok ayet bu vurguyu yapar. Şeytan belli görevleri olan bir görevlidir yalnızca.

Peygamberimizin Müslümanlara vasiyet ettiği üç konudan bahsedilmektedir, bunlar nelerdir?

Hz. Peygamber (s.a.v) vefat etmeden evvel üç konuyu mü'minlere hatırlatmış ve o konularda hassas olunmasını emretmiştir: Kadın haklarına saygılı olup, kadın- lara eziyet etmeyin; namaza devam edin; zayıf, mazlum, hizmetkâr ve mağdurların haklarını koruyunuz. Kadın hakları, namaz ve çalışanların hakları. Peygamberimiz (s.a.v.)'in hassas noktalarıdır.

Kıyamet günü geldiğinde melekler ölecek mi?

Allah'tan başka, melekler de dahil olmak üzere bütün canlılar kıyamet kopunca öleceklerdir. (Kassas suresi, 28/88) İnsanların hesaba çekildiği anlamda bir hesap melekler için yaşanmayacaktır, mahşer yerinde sembolik anlamda bekleyeceklerdir.

Babam ve kocam arasında kaldım, hangisine yakın durmalıyım?

Evlenmeden önce babanızın, evlendikten sonra eşinizin hukuku ön plana geçer. Bununla beraber tercih noktasına gelmeden uzlaştırıcı olmanız gerekir. Kocanızın hatırına babanızı yok sayamazsınız. Babanızla ilgili problem sebebiyle de eşinizi reddetmeniz doğru olmaz. Babanız hayata gelme vesilenizdir.

Hayat boyu ona iyilikle, saygıyla davranmakla yükümlüsünüz.

Eşinizle de hayat birliği anlaşmanız var.