11 ayın sultanı Ramazan ayına nihayet kavuştuk. Ramazan’ımız hayırlı olsun. Dün ilk teravih namazını kıldık, bugün oruçluyuz. Rabbimiz, bu mübarek zaman diliminden güzel şekilde yararlanmayı nasip etsin

Bugün "kaderimizi" güzelliklerle dolduracak bir fırsat dönemine giriyoruz. Ramazan ayı bütün bereketi, güzelliği, rahmeti, affı ve güler yüzüyle evlerimize konuk oluyor.

Bu mübarek mevsimde sıhhati yerinde olanlar oruç tutmaya gayret etmeliler. Namazlarını aksatmamalılar. İftarda imkân elverdiğince fakirleri, yoksulları, çocukları, yaşlıları sofralarına konuk etmeliler.

Hz. Peygamber (SAV) şöyle buyuruyor: "Kim Ramazan ayına inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek oruç tutarsa geçmiş günahları affedilir."

Tabii ki Ramazan sadece oruç değildir. Teravih namazı, gündüzleri Kuran-ı Kerim okumak, geceleri tespih çekmek, zekât vermek, günahlara tövbe, bol bol sadaka dağıtmak, Ramazan'ın sürekli ibadetlerinden olmalıdır.

Teravih namazları bu ayın en güzel ibadetlerindendir. Farz veya vacip olmamasına rağmen Müslümanların ibadet hayatında önemli bir yer tutmaktadır teravih namazı. Camiler teravihle, salat ve selamlarla daha da güzelleşecek.

Sahurlara kalkmaya çalışmalıyız. Gecenin bereketi sahurla tamamlanır. Sahur vakti, sabaha en yakın andır ki, meleklerin amin demek için fırsat kolladıkları dakikalardır seher vakitleri.

Vitir namazını ve özellikle gece namazını kılmaya özen göstermeliyiz. Sahur için kalktığınızda teheccüd namazını kılmaya gayret edin. Ebu Zür'a Razi büyük bir hadis âlimiydi. İbni Mace'nin Sünen'ini tahkik etmiş, Buhari hakkında değerlendirmede bulunabilecek kadar büyük bir hadisçi. Hadis ilminde, 'Emirel Müminin' sayılabilecek bir hıfza sahipti. Vefat ettiğinde rüyada görülür. Kendisine "Allah sana nasıl muamele etti" diye sorulduğunda, "Hadis ilmine hizmetim ve gece herkes uykudayken kıldığım (teheccüd) namazlar beni kurtardı" demişti. Rüya bu. Ama ibret taşıyan özel rüyalardır bu tür rüyalar. Onun için sahur vakti teheccüd namazını ihmal etmeyelim.







Bu ayda Kuran'la ahdimizi, yakınlığımızı yineleyelim. Kutsal vahyi meal ve tefsirinden okuyalım. Rabbimizin bizden ne istediğini daha iyi anlayalım.

Ramazan boyunca daha nazik olalım. Patronumuzdan fabrikatörümüze, politikacımızdan gazetecimize, işçimizden memurumuza kadar herkes birbirine daha da iyi ve anlayışlı olmalı bu ayda. Daha sevecen olmalı.

İmkânı olan işverenler işçisine, çalışanına Ramazan hediyesi olarak biraz daha fazla yardım edebilse keşke. Lüks otellerde değil, yoksulların yanında iftarımızı açabilsek keşke. Birbirimizi gördüğümüzde gülümseyebilsek keşke.

Göreceksiniz, Ramazan'da her şey daha da güzel olacak. İnanıyorum ki, suçlar daha da azalacak. Birbirimizin hata ve günahını daha az göreceğiz. Birbirimize daha da merhametli olacağız. Unutmayalım ki, yaratılanlar birbirlerine merhametle muamele ederlerse Allah da onlara merhamet eder.

Oruç, sadece yemek yememek, su içmemek değildir. Bütün varlığıyla, organlarıyla, iç âlemiyle Allah'a teslim olmaktır.

Hz. Peygamber (SAV) "Siz oruçluyken biri size sataşırsa ben oruçluyum desin" buyuruyor. Sataşana, hakaret edene onun üslubuyla cevap vermeyin buyuruyor.

Ne kadar zor değil mi? Egoyu, nefsani duyguları bastırmak hakikaten zordur. İşte biz bu günlerde bu zor olanı yapmaya gayret edeceğiz.

Sövene dilsiz, vurana elsiz, kalp kırana karşılıksız kalmak lazım. Becerebilirsek.

Hz Peygamber (SAV) Ramazan ayını geçirirken sadece Rabb'in rızasına talip olan kişi için şöyle bir müjde veriyor. "Kim sevabını Allah'tan dileyerek Ramazan'da gündüzünü oruçlu, gecesini ibadetle geçirirse annesinden doğduğu gün gibi günahsız olur".

Ramazan ahirete ekin atmanın mevsimi. Kucaklaşalım. Birbirimize nefret nazarıyla değil, sevgiyle bakalım. Bol bol dua isteyelim. Kimin duasının daha makbul olduğunu sadece duaların merkezi olan Rabbimiz bilir.



BİR DUA

İmam Şafii'nin duası

O'ndan başka ilah yoktur. O, üstündür, hikmet sahibidir. Muhakkak ki Allah katında din, İslam'dır. Ben de Allah'ın tanık olduğu şeye tanıklık ederim ve bu tanıklığı, Allah'a emanet ederim, onu bana kıyamet gününde versin. Allah'ım her türlü afet ve beladan, gece ve gündüz gelecek musibetlerden, kutsallığının nuruna, kutluluğunun büyüklüğüne, temizliğinin azametine sığınırım. Hayırdan başka bizi her şeyden koru, bize yalnız hayır ver Allah'ım. Sığınacağım varlık sensin, sana sığınırım, sığınılacak yer sensin, sana iltica ederim, yalnız senden yardım dilerim, ey huzurunda zorbaların küçüldüğü, firavunların boyunlarının eğildiği Rabbim. Senin yüzüstü bırakmandan, örttüğünü açmandan, senin zikrini unutmaktan, şükründen yüz çevirmekten sana sığınırım. Gece ve gündüz, uykuda ve uyanıkken, hazarda ve seferde, hayatta ve ölünce senin himayendeyim. Seni anmak benim şiarım, seni övmek benim örtümdür. Senden başka ilah yoktur. Azametini yüceltmek için, zatının yüceliğini anmak için seni tespih eder, sana hamd ederim. Ya Rabbi, beni yüz üstü bırakma, kullarının şerrinden beni koru.



BİR AYET

(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. (Bakara-185)



BİR HADİS

"Rabbiniz buyuruyor ki: Her iyiliğe on katından başlayarak yedi yüz katına kadar sevap yazılır. Oruç ise böyle bir değerlendirmeye tabi olmayıp onun mükâfatı bana ait olup onu ben mükâfatlandıracağım. Oruç ateşe karşı koruyucu bir kalkandır. Oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha hoştur. Bilgisiz biri siz oruçlu iken size sataşırsa ben oruçluyum desin, başka cevap vermesin." (Buhârî, Savm: 2; Müslim, Sıyam: 30)



BİR SEVAP

Sabah namazının farzı ve sünneti

Sabah namazının iki rekât sünneti, dünyadan ve içindekilerden hayırlıdır. Kim sabah namazını kılarsa Allah'ın zimmetindedir.



SORU - CEVAP

Kadınların başlarının açık olması abdestlerine zarar verir mi?

Müslüman hanımların tesettür/örtünme kurallarına riayet etmeleri farzdır. Ergenlik çağından itibaren Müslüman kadınların namahrem erkeklerin bulunduğu yerlerde ve evlerinden dışarı çıkarken başlarını örtmeleri dini bir gerekliliktir. Ancak bu kurallara riayet etmemek, örneğin başı açık olarak gezmek, abdesti bozmaz. Abdesti bozacak durumlardan biri meydana gelmedikçe almış olduğu abdestle namaz kılabilir.

Migren hastasıyım, ağrı başladığında ilaç almak zorundayım. Nasıl oruç tutmalıyım?

Oruca başlamanızı tavsiye ediyorum. Migreniniz tuttuğunuzda sabredemezseniz, ilaç alıp orucunuzu bozarsınız. Ramazandan sonra orucunuzu bozduğunuz günler için bire bir oruç tutarsınız.

Namaz kılmayan bir kişi oruç tutabilir mi?

Namaz ve oruç ayrı iki farzdırlar. Elbette ki Müslüman'ın beş vakit namazını kılması ve orucunu tutması gerekir. Bu farzdır. Ancak namaz kılmayan veya kılamayan bir kişiye "oruç tutamazsın" deme hakkına sahip değiliz. Kişi neyi yapabilirse o onun için iyidir. Tümünü yapamayana, tümünü terk et demek doğru değildir.



NOT: Ramazan ayında ATV'deyiz. Hem iftar hem de sahurda programımız canlı olarak yayınlanacak. Gelebilenleri ATV stüdyolarına, gelemeyenleri ATV ekranlarına bekliyoruz.