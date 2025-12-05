İslam dininin geleceğiyle ilgili bir gram karamsarlığım olmamıştır, olmaz da. Bu din günden güne büyüyecek, güçlenecek ve dünyanın yegâne dini haline gelecek. Efendimizin müjdesi de böyledir.

HAMLE YAPILMALI

Ancak Müslümanların hâli o kadar da gönül ferahlatıcı değil. Biraz daha derlenip toparlanmalılar. Birbirleriyle daha da sarmaş dolaş olmalılar. En basitinden en hassasına kadar her hususta yenilenmeye, ilerlemeye, bilim alanında hamleler yapmaya, hatta bütçelerinin kayda değer miktarını tıp, astronomi, silah sanayii, teknik alanlar ve benzeri birikimleri güçlendirmeye ayırmalılar.

Müslüman ülkelerin çoğunun yeraltı ve yerüstü zenginlikleri var. Bunları yerli yerinde harcamaları gerekir. Batı durağanlaştı. İleriki yıllarda kendi iç çekişmelerine şahit olacağız.

Müslümanlar, dünyanın en güçlü, ama güçlerinden en habersiz toplumlarıdır.

İlerleyen yıllarda ortak para birimi, ortak silah sanayii, ortak (ama sözde kalmayan) birliktelikler tesis edilmesi gerekir. Bütün bunlar bugünkü kazanımlardan geri adım atma anlamına gelmemeli. Her şey yerli yerinde olabilir.

HER AÇIDAN EĞİTİM ŞART

Mekke'deki Kâbe etrafında yapılan tavaf, dini açıdan bizlere bir yük getirmenin yanı sıra İslam toplumlarına dair bir değerlendirme şansı da vermekte. Neticede umreye, hacca gelenler toplumlarını temsil ediyorlar. Kısacası, çözmemiz gereken eksiklikler var.

İnsani ve vicdani hassasiyet Müslümanlarda doruk noktada. Ayağın kaysa bir anda yüzlerce kişi hamle yapıyor. Azığımızı paylaşıyoruz. Özellikle de kutsal topraklarda kavga, küfür, hakaret (istisnalar hep olur) göremezsiniz. Bu hususlar ki (medeniyet ruhu buradan rahat okunur) bizi gösteren asaletlerdir.

Ancak gelecek nesillerin önünü açacak bilimsel alanlarda artık Batı'dan pay almak zamanı geldi ve geçti. İspanya'daki Endülüs Emevi medeniyetini kim inkâr edebilir.

İbn Sina'dan Biruni'ye, Farabi'den İbn Rüşd'e ve katkılarına bu medeniyet belki de rönesansın önünü açmadı mı?

ÜLKEMİZE DUYULAN SEVGİ

"Mahbesü'l Cin" denen bölgeye gitmemiz gerekti. Taksiye bindik. Şoför Yemenli idi. Türkçe'yi bayağı öğrenmiş. Bizi görünce başladı dizileri saymaya. Özellikle de Osmanlı dizilerini. Bütün oyuncuların adını bile biliyor. Çarpık ilişkilerin servis edildiği dizilere ilgisi yoktu. Ama şiddet içerikli dizilere de nedense ilgiliydi.Telefonunu çıkardı, yüzlerce video bizim ecdat dizilerinden. Tabii beni de hemen tanıdı. Sadece programın adını hatırlayamadı. Kısacası, Türkiye'yle yatıyor, Türkiye'yle kalkıyor.

Tabii Türkleri de çok seviyor. "Mert insanlar, özel insanlar, ben onlara hayranım" gibi hayli övücü cümleler kullandı. Doğrusu gururlandık elbette. İçimizdeki bazı boş uğraşıların, kavgaların henüz görülmemiş olması bir teselli olarak orada dursun. İnşallah ıslah olunur da bizi yaralayan "sosyal medya afeti" kabuğuna çekilir, durulur.

TÜRKİYE'NİN ÖNDERLİĞİ

Karşılaştığımız her umreci, Gazze başta olmak üzere Türkiye'nin gösterdiği tepkileri görmüş durumda. İlginçtir ama Müslümanları (sembolik de olsa) temsil edecek bir üst kurumu seslendiriyorlar. Osmanlı özlemi şaşırtıcı fonda ifade ediliyor. Kısacası, İslam ülkelerinde değişmeyen bir şey; Türkiye'yi sığınılacak liman olarak görmeleri.

MÜKEMMEL TEMİZLİK

Gözden kaçmayan güzellikleri görmek lazım. Mekke ve Medine'de özellikle Kâbe ve civarı ile Medine Mescidi'nde temizlik çok iyi. Temizlik araçları ve elle temizledikleri bir alanı en geç 20 dakika sonra bir daha temizliyorlar. On binlerce temizlikçi var. Ziyaretçiler temizlik konusunda hassas davranmasalar bile onlar bu açığı hemen kapatıyorlar. Bulaşıcı hastalık yok. Hiçbir ürünün yokluğu görülmüyor. Kolay değil. Milyonlarca insan ihtiyacı için sokağa çıktığında her arzu ettiğini bulabiliyorlar.

KÂBE'YE İLGİ ARTIYOR

Dünyada dinlerden kaçış var. Ateizm paketlenip zorla evlere servis ediliyor. Batı'da ibadet merkezleri boş geçiyor. Fakat İslam âleminde dine olan bağlılık ve güven günden güne artıyor. Mekke artık umrecilerle dolup taşıyor. Her gün ramazan gibi.

Adını sanını duymadığımız dünyanın dört bir yanındaki kentlerden akın ediliyor. Mekke'ye müthiş bir gönül bağı var; Medine'yle de. Kâbe'ye girilince sanki binlerce öğretmen var da cemaati yönlendiriyor. Halbuki orada herkes kendi başına. Kısacası, Haremeyn olağanüstü hadiselere şahitlik ediyor. Mesele doğru ve bulanık olmayan gözle bakabilmek.

***

YAPIMCI VE SENARİSTLERE ÇAĞRI

Yapımcı ve senarist arkadaşlar. Sizlerin yazdığınız senaryolarla film veya dizi yapılıyor. Sizler bunu hazırlarken izlenebilirliği, reytingi önemsiyorsunuz. Reyting almayan bir yapıt neticede yüz güldürmüyor. Ancak sizler kendinizle yüzleşirken "Yeter ki izlensin, her türlü çarpıklık mübahtır" diye mi düşünüyorsunuz?

Yapılan bazı diziler aile, örf, din, kutsal ne varsa tümünü tarumar ediyor. Ve siz belli ki izleniyorsunuz. İzlenmeyle ilgili değerlendirmeler ne kadar doğruyu gösteriyor o da başka bir mevzu. 85 milyonun üzerindeki bir halkı 3-5 bin denek ne kadar temsil ediyor veya kim bu izleyen veya izlemeyenler o başka bir konu.

Şimdi yapımcı ve senaristlere çağrım şu: Lütfen bütün derdiniz izlenebilirlik olmasın. Dizi ve filmlere, inancımıza zarar veren öğeler yerleştirmeyin. Zira birçok bariyeri yıkıyor olabilirsiniz. Yarın elbette her yaptığınızdan sorumlu olursunuz Allah katında. Zira kim hayırlı bir iş başlatırsa o işin bütün manevi yansıması kıyamete kadar o kişiye yazılır. Kim de kötü bir iş başlatırsa onun günahı o kişinin sırtına yükletilir. Artık karar sizin.

***

BÜYÜK GÜNAH İŞLEYENLERİN DURUMU NEDİR?

İslami esaslara eksiksiz inandığı hâlde, çeşitli sebeplerle şirk, küfür dışındaki büyük günahlardan birini işleyen kişi günaha girer. İşlediği günahı helal saymadıkça mümindir. Bu günahından dolayı ceza görecektir. Ancak bu kişiye tövbe kapısı açıktır. Allah dilerse affeder, dilerse cezalandırır. Ama imanı açıdan mümin olduğu için sonunda cennete girer.

Türbe ziyaretlerinin usulü nedir?

Türbe ziyareti, mezar ziyaretidir. Mezarları ziyaret sünnettir. Peygamberimiz buna teşvik etmiştir. Ancak orada mum yakmak, çaput bağlamak, etrafında tavaf etmek, ondan bir şey istemek gibi hususlar bidattir. Şirke yol açacak tavırlardır. Ancak orada durup Allah'tan tövbe ve istiğfar dilenir, türbe sahibine de dua edilir. Doğru olanı budur.

Toplu tespih çekmek Peygamberimiz döneminde de uygulanıyor muydu?

Namazlardan sonraki tespih uygulaması, yani "Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahuekber" tespihleri Hz. Peygamber döneminde topluca yapılmıyordu. Herkes kendi kendine yapardı. Ama daha sonraki dönemlerde bilmeyenler çoğalınca cemaatçe uygulanmaya başlandı. Bu yeni uygulama İslam'ın ruhuna aykırı değildir, faydalıdır. Kötü bir bidat olarak nitelemek sağlıklı olmaz.