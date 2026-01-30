İnsanız. Nefsimiz var, şeytanın kuşatmasındayız. Zafiyetlerimiz var. Kusurlarımız başımızdan aşkın. Belki birini kırmışızdır. Belki dedikodu etmiş, haset hastalığına yakalanmışızdır. Kul hakkına girmişizdir. Gönül yaralamışızdır. Kısacası günaha girmişizdir.

Tövbe lazım. Her kusura, her günaha, her isyana, her savrulmuşluğa tövbe ya Rab.

Yemişsen haram lokma, sadece tövbenin yetmeyeceğini iyi biliyoruz. Hakkını gasp ettiğimiz her bir canlıdan, insandan, hatta cansızlardan dolayı bizi affet ya Rab. Hak sahibine hakkını vermeyi nasip eyle.

Yüce Rabbim, bizleri günahlarına kılıf bulmaya çalışanlardan eylemesin. Allah kusurunun farkında olup tövbe edeni sever ve dilerse affeder.

Yüce Rabbim; ibadetlerimizi gösterişten uzak, gönlümüzü fitneden, niyetlerimizi riyadan arınmış kılsın.



BERAT KANDİLİ GELDİ

Pazartesiyi salıya bağlayan gece Berat Kandili. Şaban ayının on beşinci gecesi, Berat Gecesi olarak kabul edilmiştir. Bu gecede Kuran-ı Kerim'in dünya semasına topluca indirildiğine ve zamanı gelince Cebrail'e bilgi verildiğine inanılır. Kuran'ın bütünüyle inmesi ile Hz. Peygamber'e ihtiyaç olduğunda inmesi ayrıdır.

Bu gecede yüce Allah, rahmetiyle herkese tecelli eder. Tövbelere kapı açılır, insanlar günahlarından pişmanlığa davet edilir.







İSLAM SON ÇIKIŞTIR

Kuran-ı Kerim son vahiydir, İslam son dindir. Hz. Muhammed (SAV) son peygamberdir. İnsanlığın kurtuluşu İslam'dır. Kuran'ı yaşamak -doğru yaşanırsa- hidayet vesilesidir. İşte bu gecede, bu kitap hidayet olarak dünya semasına indirildi.



BU GECE NELER OLDU?

Bu gece doğacak her çocuk deftere kaydedilir. Bu yılda vefat edeceklerin listesi özel deftere geçer. Bu gece herkesin rızkı tayin edilir. Kaderin bir kısmından perdeyi kaldırır Rabb'imiz. Amellerimiz Rabb'imize arz edilir.



CEHENNEMDEN AZAT

Hz. Aişe der ki: Hz. Peygamber şöyle seslendi: "Aişe! Bu gece özel bir gece. Bu gece Şaban'ın 15'inci yarısı. Bu gece kulların işleri Rabb'e iletilir. Bu gece cehennemden azat olanların sayısı; hayvancılık yapan Kelb kabilesinin koyunlarının tüyü sayısınca insan cehennemden azat edilir. Bu gece izin verirsen ibadet edeyim."

Ben de, "Olur Allah'ın Resulü" dedim.



BÜTÜN GECE İKİ SECDE

Hz. Aişe anlatıyor: O gece Efendimiz başını secdeye koydu. Saatlerce öyle kaldı. Sonra başını kaldırdı, sonra bir daha secdeye eğildi. Tan yeri ağarıncaya kadar secdede devam etti. Hatta bir ara secdede vefat mı etti diye korktum. Ayaklarına dokundum; baktım ki hareket ediyor. Sonra başını kaldırdı. Şöyle dua etti:

"Allah'ım! Azabından affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım. Senin azabından senin affına sığınırım. Sen kendini anlattığın gibi yücesin."

Hz. Aişe devam ediyor: Efendimize dedim ki: "Bu gece secdede farklı bir dua ettin."

"Evet" buyurdu. "Sen de o duayı yap ve öğret."



AİŞE! CEBRAİL GELDİ VE...

Efendimiz şöyle buyurdu: Şaban ayının 15. gecesinin ilk vaktinde Cebrail bana geldi ve "Ya Muhammed! Başını semaya kaldır, bak" dedi. Dedim ki: "Bu gece nasıl bir gecedir Cibril?" Cebrail şöyle dedi: "Bu gece Allah rahmetiyle herkesi alır."

Gecenin dörtte biri geçtikten sonra Cebrail yine geldi ve şöyle dedi: "Ya Muhammed başını kaldır." Kaldırdım. Baktım ki cennet kapıları açılmış. Sordum: "Bu kapılar ne zamana kadar açık kalacak?" Dedi ki: "Kelb kabilesi koyunlarının tüyleri sayısınca insan azat edilinceye kadar."



BU GECEYİ UYANIK GEÇİR

Efendimiz buyurdu: "Bu geceyi ibadetle uyanık geçirin. Gündüzü oruç tutun."



YOK MU BAĞIŞLANMA DİLEYEN?

Yüce Allah buyurur: "Bağışlanma dileyen yok mu, bağışlayayım? Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim? Başına musibet gelen yok mu, afiyet vereyim?"



13 VE 14. GECE NE OLDU?

Şaban ayının 13. gecesi gelince Efendimiz başını secdeye koydu. Ümmeti için af diledi. Ümmetinin üçte birinin bağışlandığı bildirildi. 14. gece yine secdeye kapandı. Ümmetinin üçte ikisinin bağışlandığı bildirildi.



ŞEFAAT YETKİSİ

Gece Efendimiz yine secdeye kapanıp bütün ümmetinin bağışlanmasını, şefaate izin verilmesini istedi. Kabul edildi. "Allah'a şirk koşanlar hariç, af ve şefaat yetkisi verilmiştir" denildi. Bu bağıştan maksat, şefaat dairesine alınmaktır.



KİMLER AFFA UĞRAMADI?

Bazı kişiler var ki -tövbe etmezlerse- bu bağış içinde olmayacaklardır. Ancak onlar da tövbe ederlerse bu kurtuluş dairesine alınacaklardır.

Bu vesileyle; kâhinler, sihirbazlar, haksız yere kan dökenler, anne ve babasına kötü davrananlar, zinaya devam edenler ve içkiye düşkün olup tövbe etmeyenler bu kapsamdadır. Allah bunlara da pişmanlık nasip etsin.

Bu kişilerin bu gece affın dışında kalmaları, dinden çıktıkları anlamına gelmez. Müslümandırlar ama günahkârdırlar. Bu geceki tövbeyi kaçırmamalılar.

***

ALLAH KABUL ETTİ MI?

Allah dostu Kâbe'dedir. Tavaf eder. Ama bir yandan da korku içindedir: "Ya Allah haccımı kabul etmediyse?" Uyuyakalır. Rüya görür. Bir ses şöyle der: "Sen sevmediğini evine davet eder misin?"

***

SANA İHTİYACIMIZ VAR

Allah dostudur. Halkın içinde ama bazen de halktan kaçar, Hakk'a kaçar (Evde zikre gidiyor.) Mescitten eve giderken önünü keser halk. "Bize zaman ayır ey Allah dostu" derler. O sessizce cevap verir: "Ama benim de Allah'a ihtiyacım var."

***

BİR AYET BİR NÜKTE

Önceleri Müslümanlar Kudüs'e doğru namaz kılıyorlardı. Hz. Peygamber'in gönlünde ise Kâbe vardı. İşte Medine'de bir namaz esnasında şu ayet indi: "Ey Muhammed! Biz senin yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu görüyoruz. Şimdi seni arzu ettiğin kıbleye döndürüyoruz. Mescid-i Haram'a dön." (Bakara 144)

Bu ayetteki ince nokta manidardır. Allah (CC) "Benim emrettiğim kıbleye dön" demiyor. "Senin razı olacağın kıbleye dön" buyuruyor. Hz. Muhammed'in (SAV) Allah katındaki değerine bakın!



