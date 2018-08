HİLÂL KAPLAN

'Babamız hapiste' demenin zor olduğunu biliyorum. Amma siz bunun ne büyük bir şeref, ne yüce bir hizmet olduğunu büyüyünce daha iyi anlayacaksınız. Her baba çocuğuna bir şeyler bırakır. Ben ise size, inancı ile dinamik ayakta duran, eserleri nesillerden nesillere akacak ve hiçbir zaman kıymetten düşmeyecek koca bir kütüphanesi olan mazlum bir baba bırakıyorum. Bu çağ, bu devir çileyi seçme zamanıdır..."

Kırktan fazla esere imza atmış, Yüksek İslâm Enstitüsü mezunu, ulemâ soyundan gelen baba Sadık Albayrak, 12 Eylül yargısı tarafından atıldığı zindandan bu mektubu yazdığında Berat Albayrak 5 yaşındaydı. Necip Fazıl'a sadece talebelik değil, yoldaşlık da yapmış, onunla beraber yargılanmış bir babanın kaleminden dökülen bu satırların yükünü taşıyan Albayrak'ın, dünyanın ekonomik kriz beklediği, Türk ekonomisinin saldırıya maruz kalacağı bilinen dönemlerinden birinde Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi bir ateşten gömleği tercih ettiğini anlıyor insan.

Gerçi Enerji Bakanlığı dönemi de çok farklı değildi. Zira Kuzey Suriye'de bir PKK devleti kurulması ve İsrail'in Doğu Akdeniz'deki enerji koridoruna yol açılması planları yapılırken Enerji Bakanı olmuştu. PKK devleti hayalleri ordumuzca çöpe atılırken, o da Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki menfaatlerini korumaya girişmişti. Berat Albayrak'tan önce Akdeniz'de diledikleri gibi at koşturanların işi artık zordu.

Altı ay önce, Kıbrıs Rum tarafı onayıyla İtalyan gemisi Saipem 12000'i, Türk savaş gemisi 'karşılamış' ve "birlikte batarız" tehdidine rağmen geçit vermemişti. Sonra gözdağı vermek için NATO görevindeki bir fırkateyn yollandı ama rotasını Beyrut Limanı'na çevirmek zorunda kaldı. İşte bu duruş, onun döneminin bir parçasıydı. Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih' ile Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarına başlandı. Hatta ikinci sondaj gemimizin de Karadeniz'de aramalara başlayacağı duyuruldu. Ayrıca üç yıl gibi kısa bir süre içerisinde, 14 hidroelektrik santrali ve 16 rüzgâr enerjisi santrali devreye alındı. 926 megavat elektrik kapasitesinin %86'sının yerli kaynaklardan üretilmesi sağlandı. Madenden çıkan borun katma değerini 2 bin kat arttıran Bor karbür tesisi kuruldu. Dünyanın en büyük LNG şirketi Qatargas ile BOTAŞ arasında üç yıllık LNG ticareti anlaşması imzalandı. Katar ile bugün gelinen büyük işbirliğinin sadece görünen yüzlerinden birisi buydu.

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü yazmayı düşünürken, İstanbul Üniversitesi İngilizce işletme lisansını seçmesi, hayatındaki dönüm noktalarından biri olmuştu. Ardından New York Pace University Lubin School of Business'ta finans alanında yüksek lisans yaptı. Kadir Has Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü'nde, "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Finansmanı" tezi ile doktora derecesi aldı. Çalık Holding'in ABD'deki danışmanlığını sürdürürken, 2008 krizinden şirketin yara almadan çıkmasını sağladı. CEO olduktan sonraki bir yıl içerisinde, grubun cirosunu %50 arttırıp 2,2 milyar dolara taşıyarak iş dünyasında dikkat çekti. Bugün de ülkenin enerji yönetimi ve maliyesi açısından farklı başarılara imza atıyor.

Global düzen nasıl ki Erdoğan'ın Türkiye'yi yönetmesini istemiyorsa, faiz artırımı karşıtı Albayrak'ın da ekonomiyi yönetmesini istemiyordu.

Onun adı duyulduğu an 'piyasalar' denen güruh, sert tepki verdi. Ardından daha bakan olarak atanalı bir ay olmuşken ABD'den yaptırım ve vergi kararları geldi. Gece yarısı yürürlüğe soktuğu aksiyon planı sayesinde doların ateşi düşürüldü. FETÖ'nün 300 kişiyi toplayamaz dediği yabancı yatırımcılar toplantısına dün yaklaşık 4.000 yabancı yatırımcı kayıt yaptırdı. Bugün dolar düşüş trendindeyse ve üstelik bunu faiz artırımına gitmeden başardıysak Erdoğan'ın onay verdiği bu kararlı duruş sayesindedir.

Birilerinin 'damat' diyerek küçümsemeye kalktığı Berat Albayrak'ın, Sadık Albayrak'ın ve Başkan Erdoğan'ın "oğlu" olması, bu kutlu hikâyenin nişanelerinden biridir.