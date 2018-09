HİLÂL KAPLAN

Başkan Erdoğan'ın cesur ve özgün olmadığını söyleyemezsiniz.

Mayısta İngiltere'ye resmî ziyaret sırasında, Erdoğan Chatham House'daki konuşmasını yeni bitirmişti. Sosyal medyadaki muhalifler hemen Chatham House'u "Siyonizmin kalesi" ilan edip, Erdoğan'ı da siyonistlerle işbirliği yapmakla suçlamaya başlamıştı bile. O gün ayrıca ABD'nin Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğunu ilan etmesi sonrası kendi büyükelçiliğini taşıma töreni vardı. Gelişmeleri takip eden Erdoğan, Chatham House'dan iki saat sonra, resmî hesabından Netanyahu'ya ahlaksız, İsrail'e terör devleti, Hamas'a da dostumuz dedi. İşte Erdoğan böyle bir ademoğlu... İnandığını sonuna dek ve tüm varlığı ile savunan bir lider.

Birleşmiş Milletler zirvesinde de farklı olmadı. BM'nin genel merkezi New York'ta olduğu için ABD'ye giden Erdoğan'ın Amerika'ya boyun eğdiği, "geri vites" yaptığı, vs. yayılmaya başlanmıştı ki, Erdoğan konuşmasında ABD'nin kurduğu dünya düzeninin temellerine karşı çıktı. BM Genel Kurulu'nun liderler için dünyaya seslenmek anlamında en etkili kürsü olduğunu bilmeyenler, Erdoğan'ın BM Güvenlik Konseyi'nde 1.6 milyar Müslüman'ı ya da Hinduları veya Afrikalıları temsil eden tek ülke olmaması garabetine dikkat çekmesinin, "Ya reform ya tükeniş" demesinin önemini de kavrayamazlar.

"Taktik çıkarları uğruna teröristleri onbinlerce TIR ve binlerce kargo uçağı silahla donatanlar, gelecekte bunun acısını mutlaka çekeceklerdir" diyerek, YPG'ye verdiği destek üzerinden Amerika'yı, Amerika'da terörist destekçisi ülke ilan etti.

Ayrıca ABD'nin FETÖ'ye desteğini dünyanın gözleri önünde haykırdı: "Ülkemizde 15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişiminde bulunan FETÖ örgütünün lideri ABD'de Pensilvanya'da 400 dönümlük arazide şu an yaşamakta ve buradan dünyanın 160 ülkesine terör ihraç etmektedir."

Ve elbette Filistin'i unutmadı. Tüm dünya arkasını dönse, Filistin'i ve mazlumların hakkını savunacağına dair ahdini yineledi.

"Filistin, bir sınav kâğıdı... Her mü'mîn kulun önünde" demişti merhum şair Zarifoğlu. O kâğıdı Erdoğan'ın yüzde biri kadar doldurabiliriz inşallah.