HİLÂL KAPLAN

CHP'nin adayı Ekrem Bey, canlı yayında, 6-8 Ekim katliamından hendek terörüne değin bütün PKK saldırılarına sahip çıkmış olan Demirtaş için şöyle dedi:

"Sayın Demirtaş'ı cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde çok yakından takip ettim. Tanışmadık ama keşke tanışsaydık. Ülkenin ihtiyaç duyduğu bir dil ile süreç yönetti. O dile Türkiye'nin de ihtiyacı var. Bunu hep takdir ettim, her yerde söyledim. Hâlâ alkışlıyorum ve keşke o dil siyasi alanda herkesin ağzında olsa. Alkışlıyorum ve tekrardan altını çizerek söylüyorum ki beğendiğimi ifade ediyorum."

Demirtaş, bu hayranını boş çevirmemeli ve imzalı resimlerinden birisini Ekrem Bey'e ulaştırmalı diye naçizane düşünüyorum.

Hayranlık sınırları HDP ile kalmadı elbette, Kandil'den de "bekledikleri ses" geldi. Vodafone Arena ve Güvenpark saldırılarının planlayıcısı PKK yöneticisi Bese Hozat da CHP adayına desteğe şöyle çağırmıştı:

"23 Haziran'da AKP-MHP faşist bloğuna karşı İmamoğlu'nu destekleyeceğiz."

Karşılıklı "alkışlarla yaşıyorum" döngüsü içindeki Kandil-CHP-HDP üçgenine rağmen, yıllardır "megri megri" diye ağlayan CHP kitlesi mutlu, Kandil tarafından desteklenen CHP mutlu ve Demirtaş fanboyu çıkan CHP adayı mutlu...

Kandil'e gönül eğdiren, daha ne yapmaz ama bazı ekleyeceklerim var:

Yıllarca "İstanbul'u betona boğan müteahit zihniyeti" dediler; şimdi tüm kariyeri babasının kurduğu "İmamoğlu İnşaat" ve başkanlığında Beylikdüzü'nü betona boğmaktan ibaret olan aday için çırpınıyorlar.

Kişi başına geliri 3.000 dolardan 10.000 dolara çıkaran AK Parti varken, Beylikdüzü Belediyesi'ni 150 milyon borçla alıp, 500 milyon borçlu bırakan adayın ekonomiyi çözeceğini iddia ediyorlar.

Koca salon dolusu kalabalık kendisini hep bir ağızdan protesto ederken sadece gülümseyerek el sallayan Binali Yıldırım'ın değil, kendisini eleştiren bir genç esnafa "senin beynin uyuşmuş ukâla" deyip sonra da suratını "seven" adayın daha sevgi dolu olduğuna inanıyorlar.

"CHP devşirilmişlerden bıktı, bize İnce gibi has CHP'liler lazım" dediler; şimdi aileden ANAP'lı aday için didiniyorlar.

Marmaray'dan hızlı tren projelerine, Avrasya dahil toplamda 150 tünel yapmış olan Binali Yıldırım'ın değil de Beylikdüzü için 2014 vaatlerinin sadece % 20'sini gerçekleştirmiş adayın İstanbul'un sorunlarına derman olacağını savunuyorlar.

Binali Yıldırım İstanbul için bir şanstır; umarım bu fırsatı kendi Demirtaş'ı, Kandil'in kendini alkışladığı, demagoji ustası birisine kaptırmayız.