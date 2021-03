Doğalgaz bulmamız müjdesi üzerine bile "Bizim için esas müjde sosyalizmdir" yazacak kadar "sosyalist" olan gazeteci Enver Aysever, adına şartlı açılan bir ihaleyle gündemde.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sadece 18 günlük "yazarlık" dersi karşılığı 238 bin 500 lira alacak olan Aysever'in aynı dersleri daha önce de iki başka CHP'li belediye çatısı altında verdiği ortaya çıktı.

Biraz da biz mi "sosyalist" olsak ne?.. Latife bir yana, FETÖ'cülerin başkalarına attıkları iftiraların hepsini kendileri gerçekleştirmeleri gibi CHP'liler de "yandaş" dedikleri hükümete yakın gazetecileri bu akçeli işlere bulaşmakla suçluyorlar. Oysa daha birimizin kaçak villası, yalısı, çiftliği veya Hilton'da düğünü ortaya çıkarılmış değil. Hatta İmamoğlu ekibi seçimden sonra "İBB'den nemalanan yazarları açıklayacağız" diyordu da tek çıkan isim İmamoğlu ve Kaftancıoğlu destekçisi eski bir Yeni Şafak yazarı çıkmıştı.

Velhasıl, bize attıkları her tür iftirayı kendi üzerlerinde gördüğümüz bir mesele olarak Aysever'in "sosyalist ihaleleri" de kayıt altına geçmiş oldu.

***

HOCALAR İŞİNİ YAPMALI...



Ayasofya Camii imamlarından Mehmet Boynukalın'ın İslami çerçeve içerisinden söylediği sözler bile hedefe konmasına yeterli oluyor. Gerçi Diyanet, hutbede eşcinselliğin haram olduğunu belirtti diye bile ayağa kalkan şuursuzların olduğu bir ülkede şaşırtıcı değil. En son Habertürk'ten Kübra Par, Özlem Zengin'in sözlerini kendisine kalkan yaparak Boynukalın'a "Hadsiz imam" diyerek susturulmasını talep etmiş.







Kendisi de bir hoca kızı aslında ama nasip olmayınca, olmuyor demek ki... Bilmeyenler için amme hizmeti olarak İslam-101 dersi verelim o halde: İslam âlimleri, toplumsal her meselede konuşabilirler. Bu, onların hakkı veya ayrıcalığı değil, bizzat vazifeleridir. Sizin hakkınız da onlara katılmamak olabilir, susturmaya teşebbüs etmek değil.

İlahiyat camiası on yıllardır çeşitli yöntemlerle baskı altına alındığı için suya sabuna dokunmayanlara "hoca" demeye alışmış olabilirsiniz. Ancak esas had bilmezlik, toplumsal bir meselede söz söylediler diye memuriyet kanununu sallayıp sansür çağrısı yapmaktır. "Hoca" sıfatıyla anılan herkesi susturmaya meraklıysanız, şikâyetinizi öncelikle defalarca Cübbeli Ahmet'i ağırlayan Fatih Altaylı'ya iletiniz.

"Hocalar sadece namaz kıldırsın" bakış açısının da imam-hatip liselilere "ölü yıkayıcısı" gözüyle bakanlardan bir farkı yoktur. Bence de herkes işini yapsın.