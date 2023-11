"Bu gece New York ve Washington'da siyasi bilgilendirme turuna çıkıyorum. Uluslararası durumumuz iyi değil. Artık dünya kamuoyu bizim lehimize değil. Örneğin, TikTok'taki İsrail yanlısı içeriğe kıyasla Filistin/ Hamas yanlısı içeriğin 15 katı(!) görüntüleme var.

Bunu değiştirmek ve İsrail hükümetine destek vermek için var gücümle çalışacağım."

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'e bu sözleri söyleten "biziz"; "Bir tweet'le, bir videoyla ne olur" diyen sinikler değil.

"Biz" derken "Yapsam ne olur" demeyen, kendi özneliğini küçümsemeyen, hiç değilse vicdanına uygun hareket etmeyi vazife gören on milyonlarca insandan bahsediyorum. Küresel vicdan, İsrail'i iptal (cancel) etmiştir. Ancak bunun yerleşikleşmesi ve İsrail'i zayıflatmasının tek yolu küresel boykottur.

İsrail, bu tehlikenin farkında olduğundan Filistin için küresel boykot hareketi olan BDS'nin asıl amacının "İsrail'i yok etmek" olduğunu iddia edip bu harekete katılan herkesi "antisemit" ilan etmişti.

İsrailli Bakan Yisrael Katz, BDS'nin kurucusu Ömer Barguti'nin suikasta uğraması çağrısında bulunurken, İçişleri Bakanı da "seyahat izni"ni iptal edip dünya kamuoyuna erişimini engellemeye çalışmıştı.

Amerika'nın 50 eyaletinin 34'ünde İsrail'i boykot etmenin AIPAC gibi siyonist lobi kurumları eliyle yasadışı hale getirildiğini de düşünürseniz, boykotun İsrail için ne kadar esaslı bir tehdit olduğunu anlarsınız.

Ancak tehdidi "esaslı" kılacak olan da esaslı öznelerdir. Ne satın aldığını önemseyen, bir gofret alırken bile siyasi, ideolojik ve ahlaki bir tercih yaptığının farkında olan "esaslı" özneler...

Güney Afrika'da apartheid rejimini sona erdiren boykottu. İsrail için de aynısı olabilir. O an, bugündür. Bugünden ölene dek ne kadar zor olursa olsun, bu ahlaki tercihi yapmaya dair kendinize söz verin. "Yapsam ne olacak" derken yapsanız ne olacağını gerçekten tahayyül edin.



ACZİN İLACI BOYKOT

Gazze'deki insanları takip ediyoruz, yazdıklarını görüyoruz, ertesi güne çıkıp çıkmayacaklarını bilmiyoruz. Onlar da bilmiyorlar.

Kafesin ardında işkence yapılan birisini seyredip "Merak etme, iyi olacak inşallah" demekten ibaret mevcut hâlimiz.

O yüzden bu acz çıkmazından kurtulmak için de en önemli yol fiil boykottur. Kendinizi hafife almayın.