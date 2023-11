İsrail, rehine değişiminde Hamas'la masaya oturmak zorunda kaldı. Ancak bir kısım medyada, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin rehine olarak değil, mahkûm olarak adlandırıldığını gördüm. İtirazım var, anlatayım:

"Mahkûm", yasal süreci takip edilen, normal bir hukuk mahkemesinde yargılanan ve hapis cezası verilen kişiyi ifade eder. Filistinliler, İsrail askerleri tarafından keyfi biçimde gözaltına alınır ama ortada bir tutuklama emri yoktur, telefon görüşmesi hakkı yoktur, avukatla temsil hakkı yoktur.

Ayrıca Filistinliler, avukat olmadan sorgulanıp işkenceye varan yaygın ihlallere uğrarlar. Filistinli çocuklar ise özel olarak tasarlanmış "askeri çocuk mahkemeleri"nde yargılanır. Her yıl 500 ile 700 arasında Filistinli çocuk bu mahkemelerde yargılanıyor. Yaklaşık 800 çocuk tutuklunun yeminli ifadeleri, yüzde 86'sının tutuklanma nedeni konusunda bilgilendirilmediğini gösteriyor.

Aynı araştırmaya göre bu çocukların % 80'i soyularak aranmış, % 42'sine yeterli yiyecek ve su verilmemiş, % 31'inin tuvalete erişimi engellenmiş, % 97'si bir aile üyesi olmadan sorguya çekilmiş, % 55'ine Arapça değil İbranice bir kâğıt gösterilip imzalatılmıştır.

İsrail, yüzlerce Filistinliye karşı yaygın olarak "idari gözaltı" yöntemini kullanıyor. İdari gözaltı, bir Filistinlinin herhangi bir suçlama olmaksızın süresiz olarak gözaltına alınmasıdır ve bu karar her altı ayda bir yenilenebilir. 1967'den bu yana yaklaşık 60 bin Filistinli idari tutuklu, yani "rehine" olmuştur.

1967'den bu yana en az 800 bin Filistinli, hayatlarının bir döneminde İsrail tarafından hapsedilmiştir. 1967'den bu yana 10 binden fazla Filistinli kadın hapsedilmiştir.

Filistinliler, Filistin bayrağı asmak, taş atmak, "kışkırtmak" veya herhangi bir siyasi gruba üye olmak nedeniyle tutuklanabilir. Ve esas şunu bilin: Askeri Emir 1651 uyarınca, IDF'yi "rahatsız etmek" bir suç olarak kabul edilir! Örneğin, yakın zamanda rehine anlaşması uyarınca serbest bırakılan iki çocuk annesi Amani el Haşim, "İsrail askerine çok yaklaşmak" suçundan(!) 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İsrail, sadece işgal askerlerinin değil, Milli Güvenlik Bakanı'nın bile övünmek için rehinelere işkence yaptıklarını sosyal medyaya koyan, delilleri gururla paylaşan bir psikopatlar ülkesidir.

Yani serbest bırakılan Filistinliler mahkûm değil, rehinedir. Ve Hamas'ın aksine İsrail, rehinelere mümkün olan her türlü insanlık dışı muameleyi yapmaktadır.