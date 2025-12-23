Dünya yılbaşı kutlamalarıyla meşgulken ve 1 Ocak sabahı derin bir uykudayken, 7 Ekim Aksa Tufanı sonrası başlayan üç yıllık gelenek bu yıl da değişmeyecek. İstanbul, 1 Ocak sabahı, yeni yılı Gazze için haykırarak karşılayacak.

Milli İrade Platformu'nun, Bilal Erdoğan liderliğinde her yıl gerçekleştirdiği bu yürüyüşe dün dört büyük futbol kulübümüzün yöneticileri ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla yeniden dikkat çekildi.

Bu yılki yürüyüş öncekilerden şu açıdan da farklı; zira Mısır'da, Donald Trump'ın da yer aldığı törenlerle ilan edilen sözde ateşkesten bu yana sahadaki tablo farklı bir gerçeği gösteriyor.

İsrail saldırıları durmadı; yaklaşık 400 Filistinli hayatını kaybetti. "Ateşkes" ifadesi diplomatik metinlerde kaldı, günlük yaşamda karşılığını bulmadı.

Bu gerçeğe yürüyüş çağrısı yapan isimlerden Bilal Erdoğan da açık biçimde işaret etti: "Gazze'de gerçek bir ateşkes olmadı. Batı Şeria'daki sivillere yönelik saldırılar artmış durumda."

Ancak dünya kamuoyu eskisi kadar Gazze'ye dikkat kesilmiyor. Sözde ateşkes, dikkatlerin dağılmasına yol açarken yapılacak bu kalabalık eylemin getireceği ses çok kıymetli olacaktır.

Üstelik kış geldi. Yıkılmış altyapı, kesintiye uğramış enerji hatları ve geçici barınaklarla hayatta kalmaya çalışan bir halk... Donma vakaları, yetersiz ısınma ve temel ihtiyaçlara erişememe artık düzenli raporların parçası. Kriz, mevsimle birlikte derinleşiyor.

Bu bağlamda 1 Ocak sabahı İstanbul'da, Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşü yalnızca bir protesto olarak okumak eksik kalır.

Bu eylem, 1 Ocak 2024'ten bu yana her yıl aynı tarihte tekrarlanıyor. Sürekliliği, onu anlık bir tepki olmaktan çıkarıp kurumsallaşmış bir toplumsal hatırlatmaya dönüştürüyor.

Galata Köprüsü'nün sembolik değeri de bu noktada önem kazanıyor. Tarihi yarımada ile modern şehrin arasında, görünürlük ve geçiş işlevi yüksek bir mekân. Mesajın hem yerel hem küresel dolaşıma girmesi açısından bilinçli bir tercih.

"Dünya uyurken İstanbul Gazze diye haykırıyor" ifadesi, duygusal bir slogan olmaktan çok, zamanlamaya dayalı bir iletişim stratejisini tarif ediyor.

1 Ocak sabahı İstanbul'da atılan adımların anlamı burada yatıyor.

Dünya yeni yıla girerken, İstanbul bir kez daha şunu hatırlatıyor: Takvim değişse de Gazze'nin acı gerçeği önümüzde duruyor. Bu gerçeği görünür kılmak, kayıt altına almak kutlamalarla ertelenemeyecek bir sorumluluktur.

