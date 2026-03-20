İslam dünyası bir bayrama daha buruk bir atmosferde giriyor. Normalde sevinç, paylaşma ve dayanışmayla anılması gereken günler; bu yıl yine çatışmaların, acıların ve belirsizliklerin gölgesinde karşılanıyor.

Gazze'de yıllardır süren ağır yıkım, sadece Filistinlilerin değil, tüm ümmetin kalbinde derin bir yara açmış durumda. Her bayram sabahı yükselmesi gereken tekbirlerin yerini, dünyanın dört bir yanından gelen acı haberler alıyor.

Öte yandan İran cephesinde yaşanan iç gerilimler ve son dönemde artan askeri hareketlilik, bölgedeki kırılgan dengeyi daha da sarsıyor. Dün gece gerçekleştirilen saldırılar, zaten yüksek olan tansiyonu yeni bir seviyeye taşıdı.

Diplomatik temasların yoğunlaştığı bir dönemde, özellikle Suudi Arabistan'da dışişleri bakanımızın da bulunduğu bir süreçte gelen bu tür hamleler, yalnızca askeri değil, siyasi mesajlar da içeriyor. Bu durum, bölgesel güç mücadelesinin ne kadar hassas ve çok katmanlı bir hâle geldiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

İslam dünyasının farklı bölgelerinde yaşanan bu krizler birbirinden bağımsız değil. Aksine, her biri aynı büyük resmin parçaları gibi. Siyasi rekabetler, mezhepsel fay hatları, küresel güçlerin müdahaleleri ve yerel aktörlerin hesapları; hepsi iç içe geçmiş durumda.

Bu karmaşık denklemde en büyük bedeli ise her zaman olduğu gibi siviller ödüyor. Evlerinden edilenler, bayramı çadırlarda karşılayanlar, sevdiklerini kaybedenler... Onların hikâyesi, rakamlara sığmayacak kadar ağır.

Ancak bütün bu karanlık tabloya rağmen, İslam dünyasının hafızasında çok daha zor dönemlerin ardından gelen diriliş örnekleri de var. Tarih, umudun en beklenmedik anlarda filizlendiğini defalarca gösterdi.

Bugün yaşanan acılar, aynı zamanda bir farkındalık ve yeniden toparlanma çağrısıdır. Daha güçlü bir dayanışma, daha sahici bir birlik ve daha adil bir düzen arayışı, bu sancılı süreçlerin içinden doğabilir.

Bayramlar, sadece sevinç günleri değil; aynı zamanda hatırlama, yüzleşme ve yeniden niyet etme zamanlarıdır. Belki bu bayram, İslam dünyası için bir dönüm noktası olur. Acıların paylaşıldıkça hafiflediği, yaraların birlikte sarıldığı ve geleceğe dair umudun yeniden inşa edildiği bir başlangıca vesile olabilir.

Bayramımız mübarek, birliğimiz diri, hanemiz şen olsun.