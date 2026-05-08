Türkiye'nin "YILDIRIMHAN" adı verilen yeni nesil kıtalararası balistik füzesinin tanıtımı, yalnızca bir savunma sanayii lansmanı değildi. Aslında ortaya konulan şey, Türkiye'nin kendisini artık bölgesel değil, küresel ölçekte bir stratejik aktör olarak konumlandırma iradesiydi.

Zira 6 bin kilometre menzil demek; ABD ve Çin hariç dünyanın büyük başkentlerine erişim kapasitesi demek. Kuzeybatı'dan Orta Afrika'ya, Ortadoğu'dan nerdeyse Güney Asya'ya kadar uzanan menzil, Türkiye'nin klasik "yakın çevre güvenliği" paradigmasının dışına çıktığını da gösteriyor.

Füzenin adı da tesadüfi değil. "Yıldırımhan", Ortaçağ'ın son büyük Haçlı Seferi'ni Niğbolu'da yıldırım hızıyla bozguna uğratan Osmanlı Padişahı Bayezid Han'ın lakabından geliyor. Yani mesele yalnızca teknik bir isimlendirme değil; tarihsel hafızaya gönderme yapan psikolojik bir çerçeve de kuruluyor.

Tanıtımın yapıldığı zemin de dikkat çekiciydi. Yıldırımhan, SAHA 2026'da görücüye çıktı. 120'den fazla ülkenin ve 1400'ü aşkın firmanın katıldığı bu dev organizasyon, Türkiye'nin savunma ekosisteminin artık yalnızca yerel değil, küresel bir vitrine dönüştüğünün son göstergesi oldu. Bir dönem dışa bağımlılık üzerinden konuşulan Türkiye, bugün kendi geliştirdiği sistemlerle uluslararası güç denkleminde yeni başlıklar açıyor.

Ancak asıl çarpıcı olan, füzenin teknik kapasitesi kadar verdiği siyasi mesajdı. Mach 25 seviyesine ulaşabildiği belirtilen hipersonik hız, mevcut hava savunma sistemlerinin reaksiyon süresini ciddi biçimde azaltıyor. Kabaca hesaplandığında saatte yaklaşık 30 bin kilometrelik bir hızdan söz ediyoruz. Modern savaş doktrini artık yalnızca "vurabilmek" üzerine değil; karşı tarafın önleme imkânını anlamsızlaştıracak sürat ve manevra kabiliyeti üzerine de kurulu.

Üstelik taşıdığı 3 tonluk harp yükü, konvansiyonel savaş anlayışının da değiştiğini gösteriyor. İlk bakışta "Nükleer başlık yoksa bu kadar yük neden taşınsın?" sorusu akla geliyor. Fakat yüksek yıkım kapasitesine sahip termobarik mühimmatlar, artık klasik savaş ile stratejik caydırıcılık arasındaki çizgiyi bulanıklaştırıyor. Ortamdaki oksijeni kullanarak devasa basınç ve ısı üreten bu sistemler, konvansiyonel mühimmatla bile nükleer seviyeye yakın psikolojik etki oluşturabiliyor.

Tanıtım animasyonu ise ayrıca dikkat çekiciydi. Simülasyonda bir ülkenin nükleer tesislerinin, uydu sistemlerinin ve askeri havaalanlarının hedef alındığı görüldü. Resmi olarak isim verilmese de, coğrafi çağrışımlar ve hedef tipleri birçok kişinin aklına "güneydeki ülkeyi" getirdi. Bu da Yıldırımhan'ın yalnızca teknik bir platform değil, aynı zamanda bölgesel güç dengelerine ilişkin stratejik bir mesaj taşıdığını ortaya koyuyor.

Dünya yeni bir döneme giriyor. Artık yalnızca nükleer silaha sahip olanlar değil; hipersonik hız, uzun menzil ve yüksek yıkım kapasitesini birleştirebilen ülkeler de küresel caydırıcılık kulübüne yaklaşmaya başlıyor. Türkiye'nin vermek istediği mesaj tam da bu olabilir. Nükleer başlık mı? Belki yarın, belki yarından da yakın...