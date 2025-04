HÜLYA GÜLER

Özellikle bayramlarda ve en özel anlarımızda ağzımızı tatlandıran çikolata ve şekerleme, rekabetin en çetin olduğu sektörlerin başında geliyor. Bu sıkı rekabet ortamı hem Türkiye, hem de global pazarlar için geçerli. O yüzden sektörde satın alma ve birleşme yoluyla (aralarında Türk şirketlerinin de olduğu) büyük oyuncuların daha da büyüdükleri haberlerine denk geliyoruz genelde. Ama buna rağmen zaman zaman aradan sıyrılan markaların yeni ürünlerinin yol açtığı heyecanlar da yaşanmıyor değil.







Örneğin, Şölen'in, Biscolata'sı, Luppo'su ya da çocuk çikolatası kategorisinin lideri Ozmo'su, ezber bozan yeni tatlar/ markalar olarak sektörde öne çıkıyor. Ürün geliştirmeden pazarlamasına kadar her yönüyle rakiplerinin arasından sıyrılıp adından söz ettirmeyi başaran Şölen'in 1989'da Gaziantep'te başlayan serüveni, bugün Belçika'dan Maldivler'e, Kolombiya'dan Japonya'ya kadar 120'den fazla ülkede 200'den fazla ürün çeşidi ile tüketicilere ulaşıyor. Daha kuruluş aşamasında 'çikolota ve şekerleme kurallarını yeniden belirlemek' gibi bir misyonla yola çıkan Şölen, Türkiye'de kısa sürede pazarın üç büyük oyuncusundan biri haline geldi. Kendisinden sonra gelen rakipleriyle arayı 'açık ara' açan Şölen'in 38 yaşındaki CEO'su ve şirketin 3. kuşak temsilcisi Erdoğan Çoban, fırsatların ve büyüme potansiyelinin yüksek olduğu bir sektörde oldukları için kendini şanslı görüyor. Bir start-up gibi yönettiğini söylediği şirketin yakaladığı başarıyı ise hızlı adaptasyon ve üretim çevikliğiyle açıklıyor. Bu yıl yine çift haneli büyüme ile 670 milyon dolar ciroya ulaşmayı planlayan Çoban'ın asıl hedefi, şirketi milyar dolarlık şirketler ligine taşımak. 2030'da 1.2 milyar dolar ciro gerçekleştirmeyi hedefliyor. Kim bilir belki de daha öncesinde... Zira yatırımlarını özkaynakları ile yapan şirketin bilançosu pozitifte. Şölen'i bu hayaline taşıyacak en önemli stratejisi ise kategorik liderlik; rekabette olduğu ve kendi oluşturduğu kategorilerde lider olmak. "Niş bir alanı seçip o alana yatırım yaptığınızda kendi hikâyenizi yazıyorsunuz" diyen Çoban, 'test ediyoruz' diyerek şimdilik pek renk vermeyi tercih etmediği mağazalaşmaya da göz kırpıyor. Odağını çikolatadan ayırmadan dünya sahnesindeki yerini giderek sağlamlaştıran Şölen'in ezber bozan büyüme hikâyesini INBUSINESS bu ay kapağına taşıdı. Kategorik liderlikle 2030'a kalmadan milyar dolarlık ciroya oluşmaya hedefleyen Çoban'ın bu özel röportajından öne çıkan mesajları özetle şöyle:

Kuruluşumuzdan bu yana hep kalitenin, rekabetin, standartların en yüksek olduğu gelişmiş pazarlarda var olacağız ve global başarılara imza atan, tüketicinin kalbini fetheden markalar oluşturacağız dedik.

Bunun için, çikolatanın ve atıştırmalık ürünlerin en fazla tüketildiği, kalite ve gıda güvenliğinin en yüksek standartlarda olduğu Avrupa, Amerika ve Japonya gibi gelişmiş pazarlarda büyümeyi hedefledik ve öyle de yaptık.

Son 10 yılda üretimimize 300 milyon doların üzerinde yatırım yaptık. İlk günden bu yana kazandığımızı daima yatırıma yönlendirme ilkesini benimsedik. 2024 yılında tüm marka yatırımlarını iki katına çıkarma hedefimize ulaştık.

Geçen yıl inşaatına başladığımız Gaziantep'teki fabrikamızın ek bina yatırımı ve hat yatırımı 2025 yılı ortalarında tamamlanacak. Tamamen iç kaynaklar kullanılarak, toplam 100 milyon euroluk bir yatırım yapılmış olacak.

Daha sağlıklı atıştırmalık kategorisini Türkiye'de büyütecek yeni bir ürün gamı üzerinde çalışıyoruz adı Better For You. Hepimiz için daha iyi olmasını umuyorum.