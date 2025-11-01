HÜLYA GÜLER

Eğitim, hepimizin konuşmayı çok sevdiği bir mevzu. Her evin en önemli konusu. O kadar ki 'ne olacak bu memleketin hali' diye başlayan ortak kaygımızın bile cevabı yıllardır aynı: Eğitim Şart! Geçen hafta 1990 yılından bu yana süren ve bugüne kadar Türk ve yabancı 5 cumhurbaşkanı, 7 başbakan ve 137 bakanın konuşmacı olarak katıldığı bir toplantı serisini ilk kez izledim. Çıkış noktası dünyanın ve Türkiye'nin gündemindeki sıkıntılı alanlara çözüm önermek olan Bab-ı Ali Toplantıları etkinliğinden söz ediyorum. Türkiye'nin uluslararası boyuta ulaşan bir düşünce üretme merkezi konumundaki Bab-ı Ali Toplantıları'nın son konuğu Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'di. Soru-cevap kısmının 'off the record' yani yazılmama kaydıyla gerçekleştiği toplantıda sektör temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Tekin'i böylesine samimi bir ortamda ilk kez dinleme fırsatım oldu. Eğitim sektörünün kamu/ özel hemen hemen tüm temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda Bakan Tekin bütün soruları içtenlikle yanıtladı. Bu nedenle Tekin'in birçoğumuzun eğitime ilişkin doğru zannettiği bilgilerin ne kadar yanlış olduğunu ortaya koyduğu mesajlarının altını özellikle çizmek gerek.

86 milyon nüfuslu ülkemizde 18 milyon öğrencinin bulunduğunu hatırlatarak söze başladı Bakan Tekin ve bu sebeple Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı her kararın Türkiye'de hemen her evi ilgilendiren önemli bir karar olduğuna dikkat çekti. Bakanlık olarak gençlerin teknolojik altyapısını geliştirmeye nasıl odaklandıklarını anlattı. Kamuya ait 65 binin üzerindeki okulun tamamının internet erişimine açık olduğunu vurguladı. Okulların teknolojik imkânlarının geliştirmesinin yanı sıra öğrenci ve öğretmenlerin de bu konuda kendilerini geliştirmelerinin gerekliliğine işaret etti. Ardından 2000'li yıllara gitti, Cumhuriyet'in 100. yılında yönetimde olan Milli Eğitim Bakanı'na iletilmek üzere öğretmenler tarafından yazılmış mektupları hatırladı Tekin ve şöyle devam etti: "2023 yılında PTT'miz bu mektupları bize iletti. Daha önce de bu mektuplarda yazılanlardan bahsetmiştim. Büyük bir çoğunluğunda öğretmenler, '2023 yılında inşallah bizim okulumuzda da bir bilgisayar olur' diyerek bilgisayarlı eğitime geçmek konusunda ne kadar istekli olduklarını ifade etmişler. Bugün 65 bin civarında okulumuzun hepsinde internet erişimi söz konusu. Buradan sözü EBA'ya getirmek istiyorum. Dünyanın en zengin eğitim içeriğine sahip portallarından biri EBA. Uygulama sürekli olarak güncelleniyor ve öğrenciler etkileşimli tahtalar sayesinde yüz binlerce içeriğe bu sistem üzerinden ulaşabiliyor. 1.2 milyon öğretmenimizin aktif kullanıcı olduğu bu sistem çoğu ülkeye de örnek oldu." Bakanlık bünyesinde yapay zekâ uygulamalarını yoğun bir şekilde kullanmaya başladıklarını ve oluşan büyük data verilerinin analiz edilebilmesi için gerekli adımları attıklarını söyleyen Tekin, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde Yapay Zekâ ve Büyük Veri Uygulamaları Daire Başkanlığı'nı kurdukları bilgisini verdi. Böylece nerede kaç derslikli bir okula ihtiyaç olduğu, nerede hangi okulda öğretmen açığı bulunduğu ya da öğrencilerin devamsızlığından, başarı performanslarına kadar aklınıza gelebilecek her konuda dijital sistemlerden destek alabildiklerini belirtti. Bakan Tekin'in özel okullar, yurtdışında eğitim ve sınav sistemlerine ilişkin sorulara verdiği cevaplar ise 'off the record' kısmında olduğu için şimdilik sadece sektör temsilcilerine özel kaldı.