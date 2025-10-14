HÜLYA GÜLER

Eylül ne kadar okula dönüş ile birlikte büyük kentlerde sanata dönüş ayı ise ekim de bir o kadar bütçe sezonunun açılış ayı. Kimi şirketlerde yeni yılın planlanması ocak hatta şubat ayına kadar sürdüğü için bu hummalı çalışma döneminin uzunluğuna 'bütçe sezonu' ifadesiyle göndermede bulunulur. Ekim ayını yarıladığımıza göre şirketler bugünlerde bir yandan 2025 hedefleri için son bir atak yapmaya çalışıyor, bir yandan da yeni yılı yavaş yavaş planlamaya başladı. Tam, 'acaba bu bütçe sezonunda neler belirleyici olacak' diye sorular gelirken, son birkaç yılın (özellikle sıcak çatışma alanlarındaki) bazı belirsizliklerinin ateşkese (ve umarım barışa) doğru şekillenmeleri sevindirici. Global belirsizlikler, uluslararası piyasalara ilişkin öngörüler ve elbette ülkenin genel gidişatı bütçe çalışılırken üst sıralara yazılan faktörler. Ama en üstteki satır, her zaman şirketin kendi durumu ile ilgili verilere ait elbette.

Geçen hafta, Helvacızade Grubu gibi son dönemde gerçekleştirdiği bir takım şirket satın almaları ile dikkatleri üzerine çeken Bacacı Yatırım Holding Finans İcra Kurulu Üyesi Cem Cansu ile bir araya geldim. Bütçe sezonunu da, büyümeye ve yeni yıla hazırlanmayı da aklıma getiren Cansu ile yaptığımız sohbet oldu. Bir grup meslektaşımla birlikte buluştuğumuz Cansu, "Küresel finansal piyasalar açısından 2025 dalgalı bir seyir izlese de, biz bu dönemi stratejik hazırlık ve yapılandırma açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirdik" diyerek söze başladı. Ardından Bacacı Yatırım Holding'in şu anda Türkiye'de ve yurtdışında aynı anda 3-4 şirket ile satın alma görüşmeleri yürüttüğünü aktardı. Aralarında Avrupa'dan şirketlerin de olduğu bu satın alma görüşmelerine gelmeden önce bir-iki cümle ile Bacacı Yatırım Holding'in büyüme performansına değineyim. Geçen mayıs ayında Zade Yağları ve Zade Vital markalarını üreten Helvacızade Grubu'nu 3 milyar TL'ye bünyelerine kattıklarını hatırlatan Cansu şöyle devam etti: "2025 yılına stratejik yatırım odaklı girmiştik. Dolayısıyla bu yıl özellikle üretime dayalı perakende sektöründe yatırımlarımızı sürdürerek buradaki kaslarımızı güçlendirmeye devam etmek istiyoruz. 2025 yılının ilk yarısını başarılı kapattık, yüzde 48 oranında bir büyüme kaydettik. 2025 yılı sonunda yüzde 73 oranında büyüme gerçekleştirmiş olmayı hedefliyoruz. 2025 yılı sonunda ciro hedefimiz ise 1 milyar dolar."

Halen yürüyen satın alma işlemlerinden biri ile hisse devri anlaşmasını imzalama aşamasında olduklarını da kaydeden Cansu, şirket satın alma ve portföylerindeki şirketleri satma konusunda fırsatları değerlendirmeye devam ettiklerini söyledi. Bu tür bir hareket kabiliyetinin ancak 'hazır olursanız' mümkün olduğuna dikkat çeken Cansu'dan 'hazırlık' kısmını biraz detaylandırmasını istedim, anlattıkları şöyle: "İş yapış şekillerimiz ve hedeflerimiz global standartlarda. Dolayısı ile bunları anlatan, rakamlara döken raporlarımızda da aynı şeffaflığı ve her türlü yatırımcının merakını gidermeyi hedefliyoruz. Artık yatırımcılar da sadece finansal raporlarınıza bakmıyor, kaynakların dağıtımı kararlarında birçok farklı faktör rol oynuyor. Dolayısıyla iş yapış modellerimizle geleceğe hazırız ve bunları en doğru yöntemlerle dış dünyaya aktarıyoruz mesajını hep taze tutuyoruz." Cansu'nun kurumsal yönetim ve raporlamaya ilişkin sözleri yeni satın almaların eşiğindeki şirketin büyümek için izlediği yolun ipuçlarını vermesi açısından önemli.