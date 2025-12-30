HÜLYA GÜLER

Biliyor musunuz, insanlığın en büyük teknolojik adımının hala tekerleğin icadı olduğunu iddia edenler var. Üstelik bu iddianın sahipleri, uzay teknolojilerine bile şahitlik etmiş, günümüzün bilim dünyasından. Ve pek öyle burun kıvırabileceğimiz tiplerden de değiller. Neyse konumuz, tekerleğin icadı değil. Konumuz icatların, keşiflerin insanın günlük hayatını nasıl dramatik bir şekilde etkilediği ve tarihi nasıl değiştirdiği. Aslında konumuz, hayatı ve kültürü değiştiren teknolojinin bizlere nasıl anlatıldığı.

Teknoloji her şeyin içinde ve herkesin merakını cezbediyor. Bu yüzden dünyada da ülkemizde de teknolojiyle ilgili pek çok yayın var. Ama bunların arasında sadece 'teknoloji' kelimesine sığdırmaya çalışmanın büyük bir haksızlık olacağı öyle bir dergi var ki; yayıncılıkta kuralları değiştirdi.

Dünyanın en prestijli dergilerinden biri olarak gösterilen WIRED'dan söz ediyorum. Bilenlerin müptelası olduğu WIRED, Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde artık Türkiye'de. Bu, ülkemiz ve medya sektörü için son derece önemli bir haber. Zira WIRED, dünyanın önde gelen medya şirketlerinden biri olan Conde Nast'ın da en önemli dergisi. Turkuvaz Medya Grubu ile Conde Nast Grubu arasındaki bu yeni anlaşma Türkiye'ye ve medya sektörüne yönelik ilginin artarak devam ettiğinin önemli bir göstergesi. İçerik üretiminde standartların daha da yükselmesi açısından kritik bir adım olan bu iş birliği, medya profesyonelleri için de büyük bir fırsat. Ben de bu önemli projenin bir parçası olmanın heyecanını yaşıyorum. 2026'nın ilk günlerinden itibaren WIRED Türkiye'nin kurucu genel yayın yönetmenliği görevini üstleneceğim. O yüzden bugün, bu yazı ile köşeme ve sizlere bir süreliğine veda ediyorum. Çünkü böylesine 'meydan okumalı' bir projeyi yoğun bir konsantrasyonla hazırlamak istiyorum.

Gelelim, WIRED'ı sadece teknoloji ile tanımlamanın neden haksızlık olduğuna.

İlgili-ilgisiz pek çok kişinin doğruyanlış, WIRED ile ilgili bir fikri var. Bu tür ikonik yayınlar için olağan bir durum.

İzin verirseniz ilk elden bu köşenin müdavimlerinin alışkın olduğu bir üslupla WIRED nedir, özetleyeyim:

Bence WIRED, geleceğin multimedya otoritesidir.

İroniktir, dijital bir yayındır, dijital çağı anlatır ama hala en önemli içeriğini yazılı edisyonu için saklar.

WIRED hem dünyanın en etkili (ve genelde en zengin) insanları ile ilgilidir hem de onlar içindir.

Hayatımızı değiştirecek insanları, trendleri ve büyük fikirleri bize sunar. Fütüristiktir ancak makineleri değil insanı odağına alır. *WIRED, kendisini yarını şekillendirenler arasında görecek kadar iddialıdır.

Bu yüzden WIRED, bilgili ve akıllı analizlerin simgesi ve değişimin her zaman en güvenilir öngörücüsüdür.

Hem hazırlaması hem de okuması/izlemesi eğlencelidir. Tasarımda yüksek voltajlı, elektrikli bir dergidir.

İçeriğini bilimsel bir titizlikle hazırlar. Konu tekerleğin nasıl icat edildiği de olabilir, diş minesini neyin güçlendirdiği gibi bir soru da. Cevapları mükemmel hikayelere dönüştürür, hayatı nasıl etkilediğine/ değiştirdiğine bakar ve bunları daha iyi bir gelecek için sürekli yeni fikirlerin peşinde koşanlara anlatır.

Gezegenin en güzel günlerinin hala gelecekte olduğuna inanır. Bu yüzden şüphecidir ama asla umutsuz değildir.

Bu kadar iddialı bir derginin Türkiye yo-

culuğuna öncülük etmek elbette büyük bir gurur. Lakin heyecanım kadar hüznüm de var. Sonuçta yeni kariyerim, Türkiye'nin en önemli platformlarından biri olan SABAH'a şimdilik veda etmemi gerektiriyor. WIRED belki dünyanın en iddialı dergisi ama SABAH da benim için Türkiye demek. Ve bu yüzden son 5 yıldır bu köşeden tüm Türkiye'ye fikirlerimi ulaştırma fırsatını sunanlara ömrüm boyunca minnettar olacağım.

Hoşça kalın...