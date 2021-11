Kalp krizinizin sebebi ağzınızdaki bakteri olabilir

Ağız içi, vücudun en kirli bölgelerinden biridir... Ağız boşluğundaki bazı bakteriler kalbe gidip kalp krizine bile neden olabiliyor. Sağlığınıza giden yolun ağız sağlığından geçtiğini unutmayın ve diş hekimi kontrolünü ihmal etmeyin

Konu ağız bakımına gelince tembellik kurbanı olan insanlardan biri misiniz? Belki zor, uzun bir gün geçirdiniz ve uykuya gitmeden önce dişlerinizi fırçalamak size zor geliyor ve fırçalamak istemiyorsunuz; belki de dişlerinizin sağlığına gerekli özeni göstermediğiniz için bundan sonra fırçalamanın bir faydası olmadığını düşünüyorsunuz. O zaman şimdi sizin için yazacaklarım ilginizi çekebilir. Vücut sağlığınıza giden yolun ağız sağlığından geçtiğini anlamanıza ve bundan sonra daha dikkatli olmanıza fayda sağlayacaktır. Ağız içi, vücudun en kirli bölgelerinden biridir. Ağız içinin, içinde bulunduğumuz gezegendeki insanlardan çok daha fazla bakteri barındırdığı söyleniyor, fakat bu açıklama size ne kadar inandırıcı geliyor tahmin edebiliyorum. Ağız içi doktorasını, mikrobiyolojide yapmış bir diş hekimi olarak; ağız bakteri bolluğuna ev sahipliği yapıyor diyebilirim. Ağızdaki bakterilerin hepsi zararlı değildir, faydalı olanları da ağız içi dengenin sağlanmasında önemli rol oynar. Değişik türlerde bakterilere ev sahipliği yapan ağız boşluğunun bakteri dengesi değiştiğinde ağız içi hastalıkları baş gösterir. Oranların değişikliği genel sağlık problemleriyle ilişkilenir ve daha vahim problemlere sebep olabilir. Ağız boşluğundaki bazı bakterilerin diş eti problemlerinden dolayı artmasıyla kan dolaşımındaki bakteriler kalbe gidebilir ve kalp krizine neden olabilir.



HASTA EDİYOR

Mikrobiyoloji alanında almış olduğum doktoranın konusu olan 'Ağız boşluğunun iltihabi hastalıklarının teşhis, tedavi ve önleme tedbirlerinin efektifliğini yükseltmesinin mikrobiyolojik aspektleri' idi. Bu başlık adı altında yaptığım laboratuvar araştırmalarında; ağız içine implant yapıldığında, ortodontik tel takıldığında, diş eti problemleri arttığında, dişler üç gün fırçalanmadığında, normalde iyi geçinen farklı türdeki bakteriler birden oranlarının değişmesiyle, bazılarının sayılarının azalıp bazılarının artmasıyla hastalıklara sebep olabiliyorlar sonucuna ulaştım.



DİŞ İPİNİ İHMAL ETMEYİN

Bu problemleri önlemenin en kolay yolu günlük ip kullanımı, her gün en az iki defa diş fırçalamak ve en fazla 6 ayda bir diş hekimi kontrolüdür. Çok kullandığınız ağız gargaraları her ne kadar eczanelerde reçetesiz satılsa da doktor kontrolünde kullanmanız faydalı olacaktır. Fazla kullanım; faydalı bakterilerin de zarar görmesine, dilde ve dişlerde renklenmelere, tat kaybına, tansiyon problemi olan hastalarda sıkıntılara ve değişik problemlere sebep olabilir. Dişleri fırçalamama, kötü ağız hijyeni, hatalı protezler, diş taşları, diş eti problemleri bakteri sayısını artırır. Diş eti hastalığı, mevcut bir sağlık sorununu karmaşık hale getirebilir ve yeni bir sağlık sorunu ortaya çıkarabilir. Bunların haricinde kötü bir gülümseme ve ağız kokusu ortaya çıkaracağı için sizi ve çevrenizi etkileyen bir sosyal problem olarak devam eder. Ağız bakımını yapmayan kişilerin ortaya çıkardığı problemler diğer bireyler tarafından kolayca teşhis edilebiliyor. Sadece birkaç gün fırçalanmayan dişlerdeki diş plaklarının sarı görüntüsü, dışarıdan belli olur. Kötü nefes adını verdiğimiz ağız kokusu da bununla beraber devam eder. Bunun devam etmesi, diş plaklarının etkisiyle diş etlerinin iltihaplanmasına ve enfeksiyona yol açar.



İMPLANTTA NAVİGASYONLU TEKNOLOJİNİN AVANTAJLARI

BU teknoloji sayesinde implant uygulamaları esnasında çıkacak sorunlar önceden belirlenir ve ameliyat esnasında sürpriz yaşanmaz. Doğru açı ve konuma implant yerleştirilmesini sağlar. Modern teknoloji desteği alt çene bölgesinde 3 boyutlu görüntüleme teknolojisine rağmen implant uygulaması için sınırlıdır. Bu kesin olmayan ve uygun yerde olmayan detaysız delmeye sebep olur. Bu durum da yavaş ve yetersiz iyileşmeye yol açar. Operasyon sonrasında ise ameliyat kesiği, kanama ve dikiş olmadığı için çok hızlı iyileşme sağlanır. Hastadan alınan çok detaylı dijital tomografi bilgisi ile cerrahi planlama yapılması, panoramik röntgene göre büyük avantaj sağlar.



DİŞ ETİNİN KESİLMEMESİ ÖNEMLİ

ROBOTİK implant uygulaması yani navigasyonlu implant güvenilir bir yöntemdir. Bu sistem sayesinde doktorun diş etini kesip kemiği görmesine gerek kalmaz. İmplant tedavilerinde doktor, diş etini keserek kemiğe ulaşır ve kemiğe bakarak bir tedavi yolu izler. Bu teknoloji ile sinirlerin yerinden kemik kalınlığına kadar detaylı tüm bilgiler anında elde edilebilir, böylece uygun tedavi güvenilir şekilde yapılabilir. Güvenli ve hızlı bir şekilde implant tedavisi imkanı sunan sistem, doktor hatalarının yanı sıra kanamaların ve yanlış implant uygulaması sonucu oluşan rahatsızlıkların önüne geçmektedir.



AĞIZ KOKUSUNU TEDAVİ ETTİRİP DİŞLERİNİZİ BEYAZLATIN

Periodontal hastalıklar ve ağız bakterileriyle bağlantılı sağlık sorunlarıyla mücadelenin en iyi yolu, iyi bir ağız hijyenine sahip olmaktır. Diş ve diş etlerinizi hastalıktan uzak tutmak için ağızda bakterilerin kaynağı olan plak oluşumunun engellenmesi gereklidir. Dişlerinizi günde en az iki kere fırçalayın, düzenli olarak diş ipi kullanın. Sizin için uygun olan diş fırçalama, ara yüz fırça kullanımı ve diş ipi kullanımını diş hekiminizden öğrenin. Her fırçalama tekniği sizin için uygun olmayabilir. Ayrıca muayeneleriniz ve temizlik işlemleriniz için diş hekiminizi yılda en az iki kere ziyaret edin.