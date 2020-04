ŞELALE KADAK

Coronovirüsü hayatımızdan çıkıp da rahat bir şekilde dışarıya çıkmaya başladığımızda yeni bir normal de karşımıza çıkacak ve işte o yeni normal için şu günlerde evlerde yeni projeler için çalışanlar öne çıkacak.

Önceki gün Türkiye'nin yurtdışına transfer ettiği başarılı isimlerden Renault Group Satış Sonrası Kıdemli Başkan Yardımcısı Hakan Doğu ile Zoom üzerinden sohbet ettiğimde öğreniyorum ki Doğu'nun başı çektiği grup şu anda otomobillerde ilk ihtiyaç konusu olan hijyen ile ilgili araştırmalara ve projelere başlamış bile. 24 ülkeyi Paris'ten yöneten ve her hafta bir kaç gün dünyanın dört bir yanına seyahat eden Hakan Doğu, salgın başladığında İstanbul'da olunca şu anda işlerini de Türkiye'den yürütüyor.

CEO'nun hapse girmesinin ardından Renault Grubu'na yeni bir CEO gelmiş ama o da gönderilmişti. Şu anda Seat'ın CEO'sunun görevi devralması beklenen Renault-Nissan ve Mitsubishi Grubu'nda yaklaşık 8 milyar dolarlık bir ciroyu yöneten Hakan Doğu, her ne kadar üst üste kriz yaşayan bir grupta yönetici olsa da Türkiye'de pek çok kriz yaşamış bir üst düzey yönetici olarak yaşadığı krizlere üstesinden gelinemeyecekmiş gibi bakmıyor.

Avrupa'da şu anda otomotiv fabrikalarının hemen hepsi kapalı. Mart ayında otomobil satışları yüzde 30 düşmüştü. Nisan ayında düşüşün yüzde 80 olması bekleniyor. Doğu, "Çin'de düşüş yüzde 90'larda ama şimdi Almanya ve Avusturya pazarları açılmaya başladı. Çin'de krizin başladığı kentte fabrikalar tekrar üretime geçti. Kuzey Avrupa bu krizi daha iyi yönetiyor. Ancak şu anda Güney Kore ve Çin dışında çalışan fabrika yok" diyor.

Türkiye otomotiv sanayinin en büyük sıkıntısının yüzde 85 ile en büyük ihracatının Avrupa Birliği ülkelerine olmasını göstersen Doğu'ya göre, şu sıralar yapılacak en güzel işin salgın sonrası dünyanın ihtiyaçlarına cevap verecek ürünler için projeler üretmek.

Sürdürülebilir Ulaşım İnisiyatifi Doğu'nun öncülüğünde İTÜ Teknokent'te bu yılın başında kurulmuş. İTÜ'lü olduğu için ayrıca Türkiye'ye karşı sosyal sorumluluğunu yerine getirmek için bu oluşuma öncülük ettiğini söyleyen Doğu şunları anlatıyor: "İlk arama toplantısını yaptık ve salgın patladı. Dünyada kriz öncesi en önemli trend şehirleşmeydi. Trafik çözümsüz olduğu bir noktaya gidiyordu. İstanbul trafiği ise en kötülerden. Bir yılda İstanbul'da bir araç 51 bin kere durmak zorunda kalıyor. Paris'te 31 bin kere duruyor bir araç. Yani trafiği optimize etmek ve bu konuda projeler üretmek şart. Çok değerli isimler bir araya geldi. Start up şirketlerin ulaşım konusundaki projelerini destekleyecektik ama şimdi salgın oluncu hijyen başta yeni ihtiyaçlar üzerine çalışmaya başladık."

Özetle bir aracın uzaktan temizlenmesini mümkün kılacak sistemleri otomotiv sektörü geliştirmek zorunda. Çünkü hepimiz otobüse, dolmuşa, otomobile binerken hijyen endişesi taşıyacağız. Bu bizim yeni normalimiz. İşte yeni kurulan inisiyatif de Türkiye'deki start up'ların ulaşıma ait her türlü projesini desteklemek için harekete geçmiş.