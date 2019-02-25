2019, Avrupa kıtası açısından 'zor' bir yıl olacak. Kıta, 29 Mart yaklaşırken, AB projesinin bugüne kadar karşılaştırdığı en kritik sorun olan 'Brexit'in içinden çıkamıyor. İngiltere Parlamentosu, kendi başbakanları May'ın 'anlaşmalı Brexit' çabasına cevaz vermemekte kararlı. AB kulislerinde dolaşan dedikodu, İngilizlerin 23-26 Mayıs tarihlerindeki Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı'nı belirleyecek seçimleri bilhassa beklemek üzere işi yokuşa sürdükleri. Çünkü, önümüzdeki seçimlerde, AB tarihinde ilk kez, zaten AB projesinin karşısında olan aşırı sağ ve aşırı sol siyasi hareketlerin parlamentodaki sandalye oranının yüzde 28'e yükselmesi bekleniyor. Bu durum, İngilizlerin böyle bir parlamento yapısından işlerine daha fazla gelecek bir 'Brexit' anlaşması koparmaları halinde, İngiltere'yi takip edebilecek başka ülkelerin de olabileceği tartışmalarını alevlendirmekte.

Bu durum, İngilizlerin böyle bir parlamento yapısından işlerine daha fazla gelecek bir 'Brexit' anlaşması koparmaları halinde, İngiltere'yi takip edebilecek başka ülkelerin de olabileceği tartışmalarını alevlendirmekte. Bu arada, May'in yeni anlaşma taslağını parlamentoya 12 Mart'ta sunacağı netleşti.

Bu nedenle, 'Brexit' gibi, her ülkenin çıkış planına uygun isimlerin bile esprisi yapılmakta. Bu arada, 2019 için Yunanistan'daki seçimlerin yanı sıra, İtalya, İspanya ve Almanya'daki muhtemel erken seçimlerin yakından izlenmesi de gerekecek. Brexit ve seçim belirsizliği dertleri yetmezmiş gibi, ABD'nin son 1-2 haftadır, AB'ye yönelik 'ticaret savaşı' tehditlerinin tırmanması ve yine ABD ile Rusya arasında tırmanan gerginliğin ağırlık merkezinin de Avrupa'ya kayıyor olması, Kıta'nın omuzlarındaki yükü arttırmış gözüküyor. Bir dünya düşünün ki, Beyaz Saray'a sunulan raporda, Alman arabaları ABD'nin ulusal güvenliği için tehdit ilan ediliyor. AB liderleri ve önde gelen kurumları, Başkan Trump ve Ekibi'nin sözleri, raporları ve tehditleri nedeniyle her gün bir başka şok, bir başka travma yaşıyorlar.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya tarafından üretilen otomobillerin ABD'nin güvenliği için tehdit unsuru olarak görülmesinin kendilerini ürküteceğini vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, ABD'nin Avrupa'ya orta menzilli füzeler konuşlandırması halinde Rusya'nın karşılık vereceğini belirterek, Rusya'nın füzelerin kendisine fırlatıldığı toprakları vurabilecek silahlar geliştirmek ve konuşlandırmakla kalmayıp, bu füzelerin fırlatılması kararının alındığı toprakları, yani ABD'yi de vurabilecek silahlar geliştireceği uyarısında bulundu. Görünen o ki, Avrupa Kıtası 2019'da, Brexit, seçimler, ticaret savaşları ve ABD-Rusya 2. Soğuk Savaş gerginliği nedeniyle hayli 'yoğun' ve 'zor' bir yıl yaşayacak.