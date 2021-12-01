Yaklaşık 2 hafta önce, bu yılın 3. çeyrek büyüme oranı için, yüzde 70 olasılık ile, GSYH büyüme hızı oranı tahminimin yüzde 7,84 olduğunu paylaşmıştım. İmalat sanayi dışında kalan diğer sektörlerin katma değer üretimine yönelik sınırlı sapma ve reel sektördeki sabit sermaye yatırımı yapma eğilimindeki göreceli yavaşlamaya bağlı olarak, Türkiye Ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü. Bu büyüme oranı ile, hem G20, hem de OECD üyesi ülkeler arasında ilk üçteki, en tepedeki konumumuzu korumayı sürdürdük. 2021'in içinde bulunduğumuz son çeyreğinde üretim çarklarının aynı motivasyonla dönmeye devam ettiğini dikkate aldığımızda, Türkiye'nin yüzde 9'un üzerinde, 2021'in tümünü 'çift haneli bir büyüme oranı' ile kapatmaya çok yakın olduğunu söyleyebiliriz.

2020'de, 'Kovid-19' küresel virüs salgınına rağmen, 40 önde gelen gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomi arasında, Türkiye yılı pozitif büyüme ile kapatmayı başaran sadece 5 ülke arasında, yüzde 1,8 pozitif büyüme ile 4. sıradaydı. Bu yıl, geçen yılın karanlık büyüme tablosu sonrası, pek çok ülke toparlanıyor olsa da, Türkiye bu defa da, yüzde 9'un üzerinde, yüksek bir ihtimalle çift haneli bir yıllık GSYH büyüme hızı oranı ile, yine hem G20, hem de OECD üyesi ülkelerin arasında, yılı ilk 3'te tamamlamayı başaracak. Şili'nin yüzde 17 civarındaki 3. çeyrek büyüme hızı performansı sonrası, 38 üye ülkeli OECD'de 2. sıradayız. Anadolu Ajansı'ndan Erhan Cihan Ünal ve Sevgi Ceren Gökkoyun'un derlediği bilgiler, G20'yi de dikkate aldığımızda, Birleşik Krallık yüzde 6,6, Suudi Arabistan ise yüzde 6,2'lik büyümeyle bizi izlemekte.

G20 ülkelerinden ABD ve Çin yüzde 4,9, Meksika yüzde 4,7 büyüme kaydeder iken, Güney Kore'nin 3'üncü çeyrekte elde ettiği büyüme oranı yüzde 4, İtalya'nın yüzde 3,8 ve Endonezya'nın yüzde 3,7 olarak verilere yansıdı. Aynı çeyrekte, Fransa yüzde 3,3, Almanya yüzde 2,6, Japonya yüzde 1,3 büyüme performansı ortaya koydu. OECD ülkeleri arasında yüzde 17,3 ile ilk sırada yer alan Şili'nin oranının yüksek olması, geçen yılı yüzde 9,8'lik daralmayla kapatmış olmasının matematiksel düzeltmesinden kaynaklanıyor. Bu nedenle, 2020'yi dahi yüzde 1,8 pozitif büyüme ile kapatan Türkiye, yılın 9 ayındaki yüksek büyüme oranı ile, geçen seneki performansının üzerine eklemekte. Bu başarıda ihracatın olağanüstü başarısı ve kırdığı rekorlar çok özel bir yere sahip.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un paylaştığı veriler, 3. çeyrekte yüzde 7,4'lük büyüme başarısında, net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 6,8 puan olduğuna işaret ediyor. Bakan Muş, 3. çeyrek büyümenin yüzde 92'sinin net ihracattan geldiğini hatırlatarak, gerek yılın son çeyreği gerekse de 2022'de ihracatımızın büyümenin itici gücü olmaya devam edeceğinin altını çiziyor.