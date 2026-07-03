1. Yüzyıl'da büyük devletler, yalnızca askeri güçleriyle değil; inşa edebildikleri Küresel Nüfuz Mimarisi ile de etkili olmaktadır. Kimi önde gelen batılı devletlerin içinden geçtikleri son 200 yıllık tarihsel süreç, bu açıdan öğretici detaylar içerse de, neredeyse tümünün karanlık sömürgecilik sicili ve insani diplomasi notu hayli kırık olduğundan, buradan alınabilecek esas ders; izlenen strateji, taktik ve uygulamaların analiziyle sınırlıdır. Bu nedenle esas mesele, büyük devletlerin küresel nüfuzlarını hangi kurumsal araçlarla inşa ettiklerini detaylıca okumaktır.

Bu açıdan bakıldığında Türkiye, Osmanlı'dan günümüze uzanan geniş tarihsel hafızasıyla, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü, kararlı ve vizyoner liderliğinde, son 150 yılda ilk kez bu ölçüde derin, çok boyutlu ve kurumsal bir stratejiyle kendi Küresel Nüfuz Mimarisi'ni inşa etme sürecinde tarihi bir mesafe kat etmektedir. Türkiye, son çeyrek asırda Balkanlardan Kafkasya'ya, Afrika'dan Körfez ve Orta Doğu'ya, Orta Asya'dan Güneydoğu Asya'ya ve Latin Amerika'ya uzanan geniş bir coğrafyada diplomatik, ekonomik, askeri, kültürel ve insani etki alanı oluşturan merkez ülke konumuna yükselmiştir.

Bu yükseliş, tesadüfi bir dış politika becerisi değil; lider diplomasisiyle, kurum kapasitesiyle, savunma sanayiyle, insani diplomasiyle ve ticaret koridorlarıyla örülen çok katmanlı bir stratejik mimaridir. Bu mimarinin ilk sütunu diplomatik açılımdır. Türkiye, son 25 yılda büyükelçilikler, konsolosluklar, çok taraflı platformlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uhdesindeki lider diplomasisi üzerinden dış politika ufkunu kıtalar arası boyuta taşımıştır. Afrika açılımı, Latin Amerika temasları, Türk Devletleri Teşkilatı, Körfez ülkeleriyle geliştirilen yeni ilişkiler, Balkanlar ve Kafkasya'daki aktif diplomasi, Türkiye'nin artık çevresindeki gelişmeleri şekillendiren bir ülke olduğunu göstermektedir.

İkinci sütun savunma sanayi ve güvenlik kapasitesidir. Türkiye'nin insansız hava araçlarından elektronik harp sistemlerine, deniz platformlarından hava savunma projelerine, kara sistemlerinden mühimmat teknolojilerine kadar geliştirdiği kapasite, dış politikanın sahadaki etkisini artırmıştır. Savunma sanayii artık yalnızca güvenlik ihtiyacını karşılayan bir sektör değil; ihracat, teknoloji transferi, askeri eğitim, ortak üretim ve stratejik ortaklıklar üzerinden Türkiye'nin küresel nüfuz mimarisinin en etkili araçlarından birisi haline gelmiştir.

Üçüncü sütun insani diplomasi ve kalkınma ortaklığıdır. TİKA, AFAD, Kızılay, Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, Diyanet'in uluslararası faaliyetleri, burs programları ve sağlık diplomasisi, Türkiye'nin birçok coğrafyada yalnızca devletlerle değil toplumlarla da ilişki kurmasını sağlamıştır. Türkiye'nin farkı, bu modeli sömürgeci bir zihniyetle değil; karşılıklı saygı, ortak kalkınma ve tarihsel bağlar üzerinden kurmasıdır.

Dördüncü sütun ulaştırma, enerji ve ticaret koridorlarıdır. Türkiye, üç kıtanın kesişim noktasındaki coğrafyasını aktif bir stratejik kaldıraç olarak değerlendirmektedir. Orta Koridor, Kalkınma Yolu Projesi, Zengezur bağlantısı, enerji hatları, limanlar, havalimanları, lojistik merkezler ve Türk Hava Yolları'nın küresel ağı, Türkiye'nin fiziksel erişim kapasitesini stratejik güce dönüştürmektedir.

Beşinci sütun kültürel ve zihinsel etkidir. Diziler, sinema, gastronomi, eğitim programları, akademik ilişkiler, medya, düşünce kuruluşları, dini ve tarihi bağlar, Türkiye'nin görünürlüğünü artıran yumuşak güç unsurlarıdır. Bugün Balkanlarda, Orta Asya'da, Arap dünyasında, Afrika'da ve Latin Amerika'da Türkiye'ye yönelik ilginin artması, Türkiye'nin kalkınma deneyiminin, savunma başarısının, liderlik iddiasının ve medeniyet hafızasının küresel dolaşıma girmesinin sonucudur.

NATO 2026 Zirvesi bu açıdan tarihi bir sahnedir. Bu zirve, Türkiye'nin son çeyrek yüzyılda inşa ettiği jeopolitik özgüvenin, savunma kapasitesinin, diplomatik hareket alanının ve küresel temas ağının görünür hale geldiği stratejik bir eşiktir. Türkiye artık NATO'nun çevre ülkesi değil; Avrupa güvenliği, Karadeniz dengesi, Kafkasya hattı, Orta Doğu krizleri, enerji güvenliği, göç yönetimi ve savunma üretimi açısından merkezi ülkelerinden birisidir.

Son 25 yılda azimle, inançla kurulan bu mimariyi, Türkiye Yüzyılı'nın kalıcı devlet kapasitesine dönüştürmekteyiz. Çünkü, yeni dünyada büyük devlet olmak, yalnızca güçlü orduya sahip olmak değil; dost coğrafyalarda güven, kriz bölgelerinde arabuluculuk, dünyanın önemli pazarlarına erişim, toplumlarda sempati, uluslararası kurumlarda güçlü temsil, teknolojide üretim ve diplomaside oyun kurucu kapasite inşa edebilmekten geçiyor. Türkiye için bu ölçüde ses getiren, uluslararası itibar kazandıran bir Küresel Nüfuz Mimarisinin inşasına büyük bir kararlıkla liderlik eden Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın güçlü vizyonunun, 2028-2033 döneminde Ülkemizi yeni küresel düzende ne düzeyde bir 'oyun ve denge kurucu ülke' konumuna taşıdığına hep birlikte şahit olacağız.