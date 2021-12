Öldürme oranı diğer hastalıkla kıyaslanmayacak kadar düşük bir hastalık için iki yıldır dünyadaki ekonomik hayatın bütün doğal dengelerini altüst ettiler.

Şimdi de daha bilimsel olarak farkını ortaya koyamadıkları ancak "Nu" ismini bulmakta gecikmedikleri bir varyant için Afrika'yı tecrit ediyorlar.

Fonladıkları küresel korona medyası her gün korku dozunu artırıyor.

Afrika'daki yönetimler isyanda.

Güney Afrika ise seyahat kısıtlamalarının acilen kaldırılması için çağrı yapıyor.

Çok da haklılar. Zira devamı geleceği anlaşılan bu karar zaten ekonomik olarak zor durumdaki kıtayı daha da zor duruma sokacak bir sürecin kapılarını aralayacak.







Son dönemlerde ABD, Avrupa ülkeleri ve Çin yerine kendilerine Türkiye gibi eşitler arası ilişkiler kuracakları yeni ekonomiksiyasi partnerler bulan Afrika ülkelerini yeniden eski sömürge çarkına itekleyecek...

Kıtanın karakteristiği olan siyasi istikrarsızlığa, darbelere, iç savaşa uygun ortam yaratacak...

Dahası Afrika'da her yıl koronadan katbekat fazla ölüme yol açan "açlık pandemisini" körükleyecek.

Ne zaman pandemi bahane edilerek bol keseden alınan kapanma tedbirlerini eleştirsem, aynı soruyla karşılaşıyorum.

Peki bu kötülüğü, manipülasyonu kim yapıyor?

Cevabı en basit soru bu aslında.

Yukarıdaki tablo bile tek başına faillere işaret ediyor.

Görüldüğü üzere, yıllarca dümdüz bir seyir izleyen, hatta zarar eden konteyner taşımacılığının net geliri, pandemiyle birlikte inanılmaz bir seviyeye fırlamış.

Tek tablo bu değil elbette. Yeni varyant propagandasıyla olağanüstü dönem sürdükçe parası olanlar her alanda kazanmaya devam ediyor.

Emtia, navlun, petrol fiyatları, pandemi koşulları bahanesiyle artırılıyor.

Bu da dünya halklarına yüksek enflasyon olarak dönüyor.

Nu varyantının zamanlaması da bir harika. Sıcak ve spekülatif para ortamında parasına para katanlar, 2022 faiz indirim sinyalleri veren FED'e "Salgın var, sakın ha" mesajı veriyor.

En azından 2023'e kadar sabret, indirme, yoksa işsizliği, toplumsal huzursuzluğu patlatırsın uyarısı yapıyorlar.

Hâlâ "Bunu insanlığa kim, niye yapıyor" diye soruyor musunuz gerçekten?

***



ESKİ İSLAMCILAR, HALK TV'DE ABDULLAH GÜL'ÜN ATATÜRKÇÜLÜĞÜNE KEFİL OLUYORSA...

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ortada yok.

"Belli olsa da söylemezdik, yıpratırlar" diyorlar.







Demek hâlâ, 20 yıldır en önde olan, ancak anketlerde hâlâ birinci çıkan, yani yıpratılmayan Erdoğan'ın karşısına çıkartacakları sicili temiz bir isim bulmadılar.

Halk TV ekranlarına "Abdullah Gül'ün Kemalistliğine" kefil olsun diye eski İslamcıları çıkardıklarına göre ellerindeki alternatifler de sınırlı sayıda.

Muhalif seçmen delirmesin de ne yapsın, siz söyleyin?

***



ALTAYLI YUVARLANMIŞ RUH İKİZİNİ BULMUŞ

Fatih Altaylı, Bolu Beyi Tanju Özcan'ın CHP'yi de, yönettiği kenti de rezil eden ırkçı belediyecilik manifestosunu bağırarak ilan etmesine hak veriyormuş.

Yuvarlanıp bulduğu yeni kapağıyla muhabbetini şu sözlerle izah ediyor:

"Anadilde eğitim meselesinde Kürtlerin yıllardır elde edemediği hakları, Araplar hızla elde etmiştir; bugün Suriyeli göçmenler için anadilde eğitim verilmektedir."







Evet, 90'larda Kürtlerle ilgili olarak, bugün Özcan'ın Suriyelilerle ilgili bakış açısını aratmayan önerilerde bulunan Altaylı'nın Bolu Beyi'ne destek olması çok da şaşırtıcı değil.

Beni asıl sarsan, Bolu'daki HDP'li seçmenin kendi oylarıyla seçtikleri Millet İttifakı adayı Bolu Beyi'ne gık bile diyememeleri...

Günün sonunda Altaylı ile aynı yere düşmeleri.