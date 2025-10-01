

Kabul etmemiz gerekiyor. Bugün Gazze'deki soykırımı durdurmanın tek yolu Trump'ın Netanyahu'yu durdurmaya ikna edilmesi.

Çünkü Gazze konusunda devreye girmeye yeltenecek ülkelerin öncelikli kaygısı, İsrail'in vereceği cevaptan daha önce ABD'nin tepkisinin ne olacağı.

Sorsan, ABD'ye cephe savaşı veren devletlerin bile arka kapı diplomasi yürüttükleri düşünülürse, ABD'yle derin ekonomik ve askeri bağlantıları olan müttefiklerinin böyle bir riski göze almaları kolay iş değil.

Peki, bir ABD Başkanı, İsrail'i karşısına alma riskini göze alabilir mi ya da neden göze alır?

İktidarını paylaşma konusunda en kıskanç ABD Başkanı olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğimiz Trump, bu konuda umut vaat eden tek isim.

Netanyahu'nun maliyetini üstlenmenin kendisine hiçbir getirisi olmadığı gibi, Katar'ı vurarak Ortadoğu'da kurmaya çalıştığı dengeyi sabote ettiğinin de farkında.

Üstelik ortam da uygun. ABD kamuoyunda ve medyasındaki İsrail karşıtlığı antisemitizm sınırlarında dolanıyor. Sadece Demokratlardan bahsetmiyorum. Trump'ın MAGA'cı tabanı bile Charlie Kirk'ün katili olarak gördükleri İsrail'e ateş püskürüyor.

Uluslararası toplumun durumunu da anlatmaya gerek yok. İsrail'in kurucusu İngiltere'yi bile Filistin'i tanımaya zorlayan bir küresel dalga var.

Yıllardır sermayesiyle, medyasıyla, Epstein gibi MOSSAD operasyonlarıyla ülkeyi kucağa oturtmuş İsrail'den kurtulmak için ABD'nin önüne daha iyi bir fırsat gelemez.

BM zirvesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başını çektiği bölge ülkeleriyle bir araya gelip "Batı Şeria'nın ilhakına izin vermeyeceğim" diyen Trump'ın Gazze Planı da bu fırsatı gördüğünün işareti.

***





GAZZE PLANI TUZAK MI FIRSAT MI?

Trump'ın Gazze planı şüphesiz arzu ettiğimiz gibi değil. Ne var ki meselenin takipçisi olan devletlerin de üzerinde mutabık olduğu üzere bu koşullardaki en gerçekçi seçenek.

İsrail basınının anlaşmayı "hezimet" manşetleriyle duyurması, Netanyahu'nun plana Trump'ın yanında evet dediği halde ertesi sabah başka telden çalması da Trump'ın Netanyahu'yu diğerlerinden daha fazla zorlamayı başardığının kanıtı.

İsrailli aşırı sağcı bakanlar da "Hamas'ı Gazze'de bırakmak yerine ordumuzun bölgeyi terk etmesi saçmalık. Netanyahu'nun beyaz bayrak sallama yetkisi yok" diye isyanda.

Trump'ın planına çöp diyenlerin, bağımsız araştırmaların 300 binden fazla ölüm var dediği Gazze'deki soykırıma karşı "Gerekirse bir yüz bin kişi daha şehit veririz" demekten başka acil çözüm önerileri varsa buyursunlar, dinliyoruz.

***





NE İNKÂR NE İTİRAZ BU, YALNIZCA SİTEM

Terörsüz Türkiye sürecine en çok Atatürkçü-laik kesim karşı çıkıyormuş. Bir anket şirketi öyle diyor. CHP tabanı yani.

Bu milliyetçi-ulusalcı bir dirençten ziyade sitem.

Neticede CHP'nin yüzde 90 oy aldığı Nişantaşı gibi semtlerde "Bir oy CHP'ye bir oy Selahattin'e" kampanyalarına yoğun iştirak etmiş bir seçmenden bahsediyoruz.

Yıllarca "karşıyız" dedikleri Fetullahçılar devlete karşı açık savaşa başladığında nasıl bir anda müttefikleri olduysa, Emin Çölaşan, Sözcü'de "Şimdi cemaati destekleme zamanı" başlıklı yazılar yazdıysa şimdi de Erdoğan'a karşı dağdaki silahlı gücü de arkasına almış olan bir hareketin "düz ovada siyasete" meyletmesine içerliyorlar.

***





SERT DÜŞE DÜŞE...

Her gün aynı haber:

"Altın sert düştü!"

Son 5 yılın altın grafiklerine bakıyorum, 470 TL'den gelmiş 5200 TL'ye dayanmış.