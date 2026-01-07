Trump'ın Maduro'ya yaptığı operasyon karşısında Türkiye tek ses olmuş görünüyor.

Yükselen Trump karşıtlığı çok güçlü. CHP bile yıllardır Türkiye- Venezuela ilişkilerini geliştirdi diye kızdığı Erdoğan'ın Maduro'ya sahip çıkmak için gerekirse Trump'la diyaloğunu bozması gerektiğini söylüyor.

Oysa düne kadar Maduro'ya karşı Venezuela'daki ABD destekli muhalefeti destekleyen, ülkeye Batılı devletlerin ordularını davet eden muhalif lider Machado'ya Nobel tebriği gönderen kendileriydi. Bir anlamda istedikleri sonuç ortaya çıktı.

Hadi Özgür Özel siyasetçi, meşrebince muhalefet yapıyor. Ankara- Washington arasındaki ilişkinin rakibini güçlendirdiğini görüp yükleniyor.

Peki ya velinimeti ABD'ye yüklenen PKK'nın motivasyonu?

Pentagon'un korumasındaki mağarasından "Kahrolsun ABD emperyalizmi" sloganları atan Duran Kalkan ne oldu da sahibine hırlamaya başladı?

Aklıma Trump'ın kazandığı kasım seçimlerinden bir ay sonra gerçekleşen ve SDG'yi köşeye sıkıştıran Suriye devriminden başka bir olay gelmiyor.

Kalkan'ın 15 Temmuz göndermelerine gelince...

Türkiye ile Venezuela'nın, nitelikleri açısından kıyaslanacak iki ülke olmasalar da tek benzerlikleri, dünyanın geri kalanı gibi ABD'nin operasyonlarına maruz kalmış olmaları.

15 Temmuz darbe soslu işgal girişiminin başarıya ulaşmamasının yegâne sebebi de Erdoğan'ın halkın direnişine sokakta önderlik etmesiydi.

Maduro buna cesaret edemedi.

Hâliyle, bizde muhalefet ile iktidar taraftarlarını yan yana getirmiş görünen Maduro'nun akıbeti de Venezuelalıların umurunda değil.

Bakmayın sosyal medyada elden ele yayılan eski tarihli ya da montaj videolara. Venezuela sokaklarında in cin top oynuyor.

Başkanları evinden alınıp götürülürken kıllarını kıpırdatmayan ordu ve hükümet de hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor. Tartışmasız savaş sebebi değil mi?

Belki bana bu gerçekleri söyledim diye kızıyorsunuz. Ama durum budur.