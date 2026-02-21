Ramazan arifesinde laiklik bildirisi yayınlayan yobazların evlere şenlik girizgâhındaki Trump vurgusu dikkat çekici:

"Siyasal İslamcı rejim, ABD ve Trump'ın ipine sarılarak Türkiye'yi adım adım Ortadoğu'nun gerici bataklığına sürüklemektedir."

"PKK dahil Türkiye'deki Erdoğan karşıtı muhalefeti destekleyeceğiz" diyen Demokrat Biden döneminde iktidar hayalleri kuranların, Trump'la birlikte geçen yüzyılın "ABD emperyalizmi tezi"ni hatırlamalarının sebebi ortada.

Suriye'deki son 1000 askerini de çekeceğini açıklayan Trump, soğuk savaşın bitmesi ve 11 Eylül 2001'in ardından ABD'ye çöken yapının Ortadoğu'yu bataklığa çevirme planını bozdu.

Okyanus ötesinin şimdilerde akamete uğrayan milenyum perspektifinin yalnızca askeri alanla sınırlı olmadığını da biliyoruz.

İşte Trump seçilir seçilmez ilk icraat olarak kapattığı USAID'in görevi, söz konusu hedef doğrultusunda kullanılan gri alanı fonlamaktı.

Julian Assange, 40 milyar dolarlık bir bütçeye sahip olan USAID için "Bir yardım kuruluşu değil; rejim değişikliğini, sahte aktivizmi ve ABD çıkarlarına hizmet etmek için medya manipülasyonunu finanse eden siyasi bir savaş makinesidir" diyor.

Mekaniğin nasıl çalıştığına da hep birlikte yıllardır şahit oluyoruz.

Pedofili çetelerinin kucağındaki küresel elitin fonladığı muhalif gruplar, Washington'a itaat etmeyen hükümetleri devirmek için harekete geçer. Bağımsız medya, sahte aktivizm postuna bürünen devşirmelerin işi demokrasi söylemiyle devletleri zapturapt altına almaktır.

Bu süreçlerde hedef, ulus devletlerin paralize edilmesinin ve şeytanlaştırılan milyarca mazlumun yegâne dayanağı olan dindir.

Yalnızca coğrafyamızdaki halkların ABD emperyalizmine ve siyonizme karşı ortak direnç zemini olan Müslümanlık'tan bahsetmiyorum. Hıristiyanlık da hedeflerinde.

Müslüman Türkiye'nin lideri Erdoğan'la birlikte, Protestan Trump'a ve Ortodoks Putin'e aynı düzlemden taarruza geçilmesi elbette ki tesadüf değil.