Celal Karatüre ve arkadaşları "Kâbe'de hacılar hu der Allah" dizeleriyle başlayan ilahiyi adeta yeniden dirilttiler.

Herkesin dilinde.

Sadece sosyal medyadan bahsetmiyorum. Öğrenciler, teneffüslerde çalınan bu ilahiye eşlik ediyorlar. Çok eğlendikleri de her hâllerinden anlaşılıyor.

Kuşkusuz bu ilgide Karatüre'nin Roman kulağının ve sempatikliğinin etkisi büyük.

Ritmi çok iyi oturtmuş, yüzler gülüyor, gram yapmacıklık yok.

E hâliyle "Tehlikenin farkında mısınız, ilkokul çocuklarını cumaya götürüyorlar" haberleriyle tanıdıklarımız da laik atak geçiriyorlar.

Ancak ramazan ramazan "Yer gök neden Allah diye iniliyor" diye yakınmadıkları için Yaşar Nuri Öztürk pozları kesiyorlar.

Tıklanmak ve reklam almak için mesleğin ve itibarlarının gözünün yaşına bakmayan tipler, sosyal medyadan para kazanan Karatüre'nin videolarına reklam almasının dinen caiz olmadığına dair fetvalar veriyorlar.

En çok da Evlad-ı Fatih Gülnaz Şırınga dertli. "Uyan ey cemaat-i Müslimin, ilahilerimizin içi boşaltılıyor" diye ayılıp bayılıyor.

Ne yapsalar boş.

Zira hassasiyetlerini kaşımaya çalıştıkları kesimin bile mevzuya başka baktığının farkında değiller.

İnsanlar, çocuklarının maruz kaldığı, havlamayı ve küfretmeyi öğreten, kadınları seks objesine indirgeyen saçma sapan şarkılardan bıktılar.

Bu yüzden, çocukların seve seve ezberlediği, söylerken dans edip mutlu olduğu bir ilahinin "Allah" diyen nakaratından örümcek kafalı yobazlar gibi rahatsız olmuyorlar.

ÖZGÜR ÖZEL ÖZET GEÇMİŞ AMA



Barış Yarkadaş'ın "Abdullah Gül, CHP'ye geçiyor" iddiasına ilişkin Özgür Özel şunları söyledi:

"Barış Yarkadaş kanal değiştirmiş, yeni kanalda olduğunu duyuracak, kendine popülarite sağlayacak. Öyle bir sansasyon, dezenformasyon yapmalıyım ki sosyal medyada adım geçsin. Öbür kanalla da anlaşamamış ayrılmış. Kendisine dair bir iletişim dezenformasyonu, bu bize dair değil."

Özel doğru söylüyor. Ancak mesele sadece gündem olmak için sınır tanımayan bir karakterle ilgili değil. Sorun bu tarza prim veren, dahası teşvik eden medya düzeninde.