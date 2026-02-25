"Bir hayalim var" (I have a dream) sözleriyle tarihe geçen Martin Luther King ne ki, bizim ana muhalefet liderimizin iki hayali var.

Bunlar nelermiş, Özgür Özel'in ağzından dinleyelim:

"Gün gelecek CHP'de bir balyoz operasyonu olacak. Otobanlardaki bütün gişeleri kıracağız. Almanya'da otobanda gişe mi var? Milletin köprüsü millete bedava olacak. O gün gelince biz kıracağız gişeleri."

Evet, Özgür Bey'in ilk hayali atla deve değil; bir CHP klasiği olan yıkım işi.

Uzak tarihten bahsetmiyorum. 2019'dan beri yönettikleri İstanbul'da bu işi layıkıyla kotarabileceklerini kanıtladılar. Göreve gelir gelmez, şehirde AK Parti döneminde başlayan projeleri "temel atmama" törenleri düzenleyerek durdurdular. Metro şaft tüneline kamyon kamyon mıcır dökerek kapatmaya çalıştıkları görüntüler hafızalarımızda.

Özel'in ikinci hayali de "mütevazı". Şöyle gönlünce oturup iskambil oynamak istermiş mesela.

Gerçi Özgür Bey, "Mütevazı olamayacak kadar iyi king oynarım" diyor ama bu ülke işi gücü bırakıp Macaristan'da kumar masalarında burnunu kırdıran başbakanlar bile gördü.

Yeniden olmayacak şey değil yani.

Mizah yapmıyorum, bu bir trajedidir.

Zira tarif etmeye çalıştığım, anketlerde birinci parti çıktıklarını ve iktidarı almalarının an meselesi olduğunu söyleyen ana muhalefetin liderinin vizyonu.

Siz bir de iktidardan umudunu kesen muhalif seçmenin ruh hâlini düşünsenize.

Son tahlilde yegâne hayalleri, gece gündüz çalışmasıyla tanınmış bir Cumhurbaşkanı'nı devirip yerine yan gelip yatma ve yıkım vaat eden muhalefeti getirmek.

Elbette kendileri de bu sıkışmanın fazlasıyla farkında.

Anketler de sandıkta partilerini gözü kapalı destekleyen CHP seçmeni içinde bile, adaylarının ülkenin sorunlarını çözeceğine inanmayanların bulunduğunu gösteriyor.

Gerçekten anlamak zor. Yıkmayı değil yapmayı; pişpirik oynayıp tatil yapmayı değil uykusuz kalacak şekilde çalışmayı vaat etmek ana muhalefetimizin aklına neden yatmıyor?

Yalan söylemeyi beceremiyorlar diyeceğim ama...