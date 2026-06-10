Fransa da İsrail'in, İngiltere'nin, Yunanistan'ın cirit attığı Kıbrıs Rum Kesimi'ne asker gönderiyor. Açıkça 1960 Garanti Antlaşması'na aykırı bu hamle kime karşı?

Cevabı, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman'ın seçildikten sonra içinden adeta bir Denktaş çıkmasında buluyoruz.

SURİYE'NİN DE GARANTÖRÜ TÜRKİYE

Gazze soykırımını rölantiye alıp Lübnan'da sivilleri katletmeye devam eden İsrail, arada İran'ı vurarak savaşını bölgeye yayıyor. Peki, Suriye'nin güneyinde fiili durum yaratan Gazze kasabının frene basmasını sağlayan faktör ne?

Elbette, Suriye'nin arkasında duran, dengeyi sağlayan Türkiye.

IRAK'IN TEK GÜVENLİ ÇIKIŞI

ABD işgalinin ardından kolu kanadı kırılan, bugün de İran savaşının artçı sarsıntılarıyla sallanan Irak'ın tek istikrarlı ve güvenli çıkış kapısı Türkiye. Bu, yalnızca Bağdat için değil, kuzeydeki Barzani yönetimi için de geçerli.

İRAN KOMŞULUK GÖRDÜ

Türkiye'nin pozisyonu, İsrail ve ABD'nin birlikte yüklendiği, Körfez Arap ülkelerinin de fiilen karşısında yer aldığı İran için büyük bir şans. NATO üyesi, tüm kurumlarıyla Batı'yla entegre bir Türkiye, savaş boyunca komşuluk hukukuna riayet etti. PKK'nın Kandil'de yıllarca İran topçusuna yaslanmasına rağmen eski defterleri açmadı. İran'dan topraklarına yönelik füzeler gelmesine rağmen soğukkanlılığını korudu. Şaibeli dron saldırılarına maruz kalan diğer bölge ülkeleri gibi İsrail'in ekmeğine yağ sürecek tepkilerden uzak durdu.

PAŞİNYAN 'TÜRKİYE' DİYEREK SEÇİLDİ

30 yıllık Karabağ sorununu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle çözen Azerbaycan için Türkiye'nin anlamını anlatmaya gerek yok. Sıkışıp kaldığı coğrafyada Ermenistan'ın tek soluk borusunun Türkiye olduğu da Paşinyan'ın Ankara ile normalleşme vaadiyle yeniden seçilmesiyle bir kez daha kanıtlandı.

KARADENİZ'İN BARIŞ KIYISI

Karadeniz'den komşumuz Rusya için de Erdoğan'ın Türkiye'yi konumlandırdığı nokta büyük bir nimet. Türkiye'nin yerinde başka bir NATO üyesi olsaydı Ukrayna savaşına çoktan dâhil olmuştu. Ana muhalefetin 2023 seçimlerinde Erdoğan-Putin ilişkisini eleştirip Batı ittifakına "revizyon" teklif ettiğini, Akkuyu Nükleer Santrali'ni durdurmayı bile masaya koyduğunu unutmayalım.

PEKİ YA CHP'NİN RÜYA TAKIMI?

Ne yazık ki ülkenin gündemini esir alan muhalefete baktıkça bu gerçekleri unutturan bir manzara çıkıyor karşımıza.

Birbirlerini FETÖ'cülükle, dışarıya çalışmakla, hainlikle, hırsızlıkla, ahlaksızlıkla suçlayan; Genel Merkez'ini, Meclis grubunu, Anıtkabir'i üniversite kantinine çeviren, kameralar önünde gazetecileri tartaklayan CHP "eliti"...

İnsanlar sergilenen ciddiyetsizliğe, vandallığa baktıkça aynı soruyu soruyor: Tüm komşularının sırtını güvenle dayadığı, geleceğini gördüğü Türkiye'yi bu fırtınalı dönemde rotasında tutacak kadrolar bunlar mı?

Özgür Özel, Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Şaban Sevinç... İster sağdan sayın ister soldan. Karşı tarafta da Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş. Pardon o gazeteciydi; o zaman Berhan Şimşek...

Siz bakmayın, Kılıçdaroğlu'na oy vermediği için küsen komşusuna şimdi de Kılıçdaroğlu'na küfretmediği için bozulan CHP seçmeninin savunmaya geçmesine. Onlar da çok iyi biliyor ki, tuttukları kliğinin yegâne derdi belediyelerin rantı ve koltukları. Yarın yine sarıldıklarına "hain" diyeceklerinin de farkındalar. Tıpkı Baykal'a yaptıkları gibi.