CHP'li gazetecilerin hâlini görüyor musunuz? "Yandaş" diye yaftaladıkları basının bugüne kadar CHP için yazdıklarını, "dahası var" deyip tekrar ediyorlar.

Yılmaz Özdil'den CHP'nin bugüne kadar kiraladığı gazetecileri, kurduğu trol ağını dinliyoruz.

Bir diğeri, Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesi Biden'la görüşmek için gittiği Amerika'da saatlerce ortadan kaybolduğunu ancak 3 yıl sonra fark etmiş, "Kiminle görüştün açıkla" diye haykırıyor.

Cumhuriyet gazetesinden de son 15 yıl içinde CHP'deki FETÖ izlerine dair somut örnekleri okuyoruz.

Daha neler neler...

Üstelik özeleştiriden, mahcubiyetten eser bile yok. Bugün kabul ettikleri gerçekleri geçmişte nasıl ateşli şekilde inkâr ettilerse şimdi de aynı özgüvenle konuşuyorlar.

Dün yeni CHP'ye oy vermeyene "bidon kafalı", "göbeğini kaşıyan adam", "makarnacı" diye hakaret ediyorlardı. Son kararların doğru ve "bilimsel", "çağdaş" olduğundan adları gibi eminlerdi. Artık hem Kılıçdaroğlu'na oy atan o ellerine hem de beddualarına ortak olmayan CHP'lilere veryansın ediyorlar.

Ve evet, farkında mısınız ne çok bela okuyorlar, beddua ediyorlar!

Bu arada yandaş basının iddialarını tekrarlıyorlar diyorum, yanlış anlaşılmasın, altını çizelim... Hükümete yakın medyanın en marjinal karakterleri bile Kemal Bey'e, CHP'li gazeteciler kadar belaltı yüklenmedi.

Baksanıza her gün bir Alevi türkücü bulup adamcağızı "aforoz" ettiriyorlar. "Aslı Ermeni'dir" diyen de duyduk.

Ama bence hiçbiri Barış Pehlivan'ın "Ne oldu da Kılıçdaroğlu İhvancı oldu" diyerek çıtayı taşıdığı seviyeye ulaşamaz.

Doğru duydunuz, Pirom'a İhvancı bile dediler.

Mustafa Kemal, Gandi Kemal, Seyyid Kemal derken demek gidişat Kemal Kutup'a doğruymuş, idrak edememişiz.

"Kemal Bey'i 'Müslüman kardeş' ilan eden bize neler yapar" diye mi düşünüyorsunuz?

Siz asıl bu ekibin Özgür Özel ve İmamoğlu hakkında ileride diyeceklerini bekleyin.