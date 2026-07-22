Özgür Özel dün CHP'nin grup toplantısında "Kürsüye vakti gelmiş birvedanın hüznünü taşıyarak çıktım.Yeni partimizi yarın kuruyoruz" dedi.

Gözleri buğuluydu. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklandığı toplantıda olduğu gibi hüngür hüngür ağlamadı; bu kez daha soğukkanlıydı.

Zira Özel de ortada duygusal olunacak bir tablo olmadığını farkında. "Hazırlanınyarın Cumhuriyet'i ilan ediyoruz" dercesine konuşsa da neticede "Atatürk'ün partisi" referansıyla uzunca bir zamandır yoluna devam eden CHP'yi, gelenekten gelmeyen, üstelik de hakkında ciddi hukuki ithamlar, şaibeler olan bir ismin bekası uğruna bölüyor.

Bu gerçek kaya gibi ortada duruyor.

Haliyle, gelişmeyi CHP'nin tarihindeki hizipler, bölünmeler, yeni partiler üzerinden değerlendirip geleceğe dair projeksiyonlar çizenler hata yapıyor. Evet, CHP her zaman hizipler partisi diye anıldı. Ecevit'in ya da Baykal'ın başını çektiği tartışmalar ilkesel tutumlardan kaynaklanan kutuplaşmalardı. Şimdi ise şahit olduğumuz ideolojik, fikirsel bir yarılma değil. Yegâne amacı, yolsuzluk soruşturmasındantutuklu bulunan Ekremİmamoğlu'nu içeriden çıkartmak olanbir girişimle karşı karşıyayız.

Milletvekillerinin büyük çoğunluğunun "Yeni Parti"ye geçecek olması da tabanın iktidar talebini revize edip sadece İmamoğlu'na sahip çıkılmasına yetmiyor.

Altı Ok'un bir çırpıda talileşmesine verilecek reaksiyona, CHP markasının çekimine hiç girmiyorum. Partiyi peşine taktıkları, uğruna Genel Merkezi bile terk ettikleri kişinin hukuki durumu bile başlı başına, çıkılan yolun macera olduğunu, büyük ihtimalle marjinalleşme çıkmazında son bulacağını gösteriyor.

Silivri'den gelecek direktiflerle hareket eden Özel ise geleceğe dair güven vermiyor. Ortada ne yaptığını bildiğini gösteren tek bir ciddi emare yok.

Butlan kararını Yargıtay'a taşıyarak kurultay sürecini eliyle ötelemişti, şimdi de yeni partinin Yargıtay'ın butlan kararını bozması halinde dahi kapatılmayacağını belirtiyor. Adeta "Kervanı yolda düzeceğiz, gelişinevuracağız" diyor.

"Ekrem başkana stepne olacak bir parti kuruyoruz" diyecek hali yok ya.