Konuyu geçtiğimiz yıl ilk kez İngiliz yetkililer tartışmaya açmıştı. Ankara nezdinde nabız yoklamışlar, "Terör örgütü PKK ile PYD arasında ayrım yapar mısınız?" diye sormuşlar, kesin bir "Hayır" cevabı almışlardı.

Malum, PKK gerek ABD gerekse AB zemininde terör örgütü olarak kabul ediliyor.

Oysa PYD-YPG, bırakın terör örgütü sayılmayı, batı blokunun kendi eliyle ürettiği DEAŞ belasının, panzehiri gibi görülüyor. PYD, her bakımdan "himayeye mazhar" ortak kimliği ile uluslararası alanda giderek meşrulaştırılıyor ve Türkiye için dayatılacak bir seçenek olarak büyütülüyor. Yani, bugün Afrin başta olmak üzere dışarıda ve içeride yürütülen etkili terörle mücadele belli bir aşamaya geldikten sonra Türkiyemizin ne ile karşılaşacağını öngörerek karşı stratejiler üretmemiz mutlak zorunluluk haline geliyor.

Nitekim terör örgütü PYD'nin, sözde dış ilişkilerini koordine eden Salih Müslüm'ün, Türk istihbaratının etkili çalışması sonucu Çekya'nın başkenti Prag'da görüntülenmesi, Ankara'nın girişimi üzerine geçici olarak gözaltına alınması ve sonrasında yaşananlar, başlı başına bir ibret örneği oldu. Elleri kelepçeli halde mahkemeye çıkan Müslüm'ün, kameralara sırıtışı, nasıl bir özgüvene daha doğrusu korumaya sahip olduğunu gösteriyordu. Unutmayalım, bu şahıs kısa bir süre önce Brüksel, Strazburg ve Berlin'de şov yapmıştı. Alman Parlamentosu'nun Müslüm'e açılması nasıl tesadüf değilse, aynı Alman derin devletinin arka bahçesine dönüştürdüğü Çekya'da Müslüm için perde arkasında ağırlığını koyması da o kadar sürpriz değil. Zaten burada iki belirleyici husus ön plana çıkıyor:

1- AB üyeleri, Müslüm gibi bir aparatı kaybetmek istemediği gibi siyasi aktör olarak görünür gelecekte masaya oturtmayı, böylece Türkiye, Irak ve İran coğrafyasında maşa olarak kullanmayı hedefliyor!

2- İster ABD isterse AB olsun, -hatta Rusya bile bu denklemde istisna değilterör örgütü PKK-PYD lider kadrosu ile FETÖ mensuplarını Türkiye'ye iade ederek Ankara'nın, daha doğrusu küresel oyunda dengeleri değiştiren Recep Tayyip Erdoğan'ın elini güçlendirmek istemiyor!

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